SLÅ NED: Tyskland innfører nå atskillig strengere tiltak enn Norge og stenger ned blant annet treningssentre, svømmehaller, kinoer og restauranter. Bildet er fra Frankfurt. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Debatt

Norge kan oppnå lave smittetall før jul – men dette krever sterkere tiltak

Fra nedstengningen 12. mars ble epidemien i Norge slått ned i løpet av åtte uker. Med riktige og strengere smitteverntiltak nå er det mulig å slå ned epidemien før jul.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GUNNAR KVÅLE, professor emeritus i internasjonal helse, Bergen

BJØRG MARIT ANDERSEN, professor i mikrobiologi og smittevern med Universitetet i Sør-Øst Norge og spesialist i medisinsk mikrobiologi, Oslo

KNUT ELDJARN, spesialist i indremedisin og geriatri, tidligere president i Legeforeningen

JÖRN KLEIN, professor i mikrobiologi og smittevern, Universitet Sørøst-Norge

AUDUN HELGE NERLAND, professor i mikrobiologi og immunologi, Bergen

Høstens epidemi startet som følge av åpning uten å kreve karantene mot land med atskillig høyere smittetall enn Norge. Senere har en for rask gjenåpning av samfunnet, ikke i samsvar med en føre-var tankegang, ført til økningen vi nå ser. Tiltak som lettes før smitten er slått helt ned, fører til ny oppblomstring av viruset.

Etter det kraftige utbruddet i Bergen i september, ble tiltakene lettet for tidlig og smittetallene i Bergen er nå høyere enn noen gang før. Bergen hadde i uken fram til 30. oktober et smittenivå på 10 ganger «rødt nivå». Dette er høyere enn i Oslo som samme uke hadde nesten 9 ganger rødt nivå.

Tiltakene har til nå på langt nær hatt tilstrekkelig effekt. Reproduksjonstallet, R, som forteller hvor mange andre en smittet overfører smitten til, har vært økende. Folkehelseinstitutt har likevel lenge kommunisert at vi har god kontroll og at smittetallene er relativt lave. Regjeringen gjennomførte nye nasjonale lettelser av smitteverntiltakene 12. oktober, på et tidspunkt det var klart at det heller burde vært strammet inn. Konsekvensen av at en ikke har strammet inn tidligere er at Norge nå har satt ny smitterekord med 499 smittede den 30. oktober.

les også Wendy (47) ligger på isolat med coronavirus: – Det har vært så jævlig

Syv dagers gjennomsnitt stiger raskt og er nå over 300 per dag, høyere enn i mars. Siden testhyppigheten i mars var mindre omfattende enn nå, var de reelle smittetallene da kanskje høyere. Men toppen i mars kom 24. mars etter 12 dagers lockdown og smitten gikk nedover etter denne datoen. Det er alvorlig at smitten nå fortsatt stiger, og toppen er kanskje ikke nådd.

Utenom steder med svært stor smittespredning, har det vært innført bare forsiktige tiltak for å bremse epidemien før de nye tiltakene nå kom på plass. At befolkningen lenge har blitt fortalt at smitten er under kontroll, kan dessuten ha ført til at folk flest ikke forstår hvilken alvorlig situasjon som nå er under utvikling. Dette kan føre til at mange ikke tar smittevernreglene på alvor.

Det er viktig at statsminister Erna Solberg nå understreker alvoret i situasjonen. Regjeringen har innført flere viktige tiltak, blant annet for å begrense hvor mange som kan møtes i ulike sammenhenger. Vi savner likevel sterkere tiltak for å begrense mobiliteten. Bedre grensekontroll bør på plass og reiserestriksjoner innenlands vurderes. Karantenereglene bør ikke liberaliseres.

les også Smittefrie kommuner satte helsesykepleiere til corona-arbeid

Fortsatt legges i stor grad ansvaret på den enkelte. Stigende smittetall viser at anmodninger om å følge smittevernrådene ikke fungerer godt nok. Situasjonen er nå så alvorlig at det trengs både tydeligere tale og flere pålegg/forbud, ikke bare for «hot spots» som Oslo og Bergen, men også på nasjonalt nivå. Skal Norge slå ned smitten før jul bør en ikke vente i flere uker for å vurdere om tiltakene som er innført nå vil virke, før en innfører strengere tiltak.

Det er stort behov for å sikre at sårbare grupper får den hjelp de trenger. Da dette ble diskutert på Dagsnytt 18 av Jonas Gahr Støre og Erna Solberg var det et forhold som ikke ble nevnt: De mange sårbare som vil rammes hvis ikke smitten slås ned nå. Hvis smitten stiger slik at sykehusene fylles av covid-19 pasienter, og stadig flere, helsearbeidere, lærere og andre som skal ta seg av sårbare grupper i samfunnet, blir smittet, vil dette i enda større grad gå ut over sårbare grupper enn en kort periode med strenge smitteverntiltak. Lærere er utsatt siden smitten har steget kraftig blant ungdom i skolealder. Beredskapsnivået ved skoler i høyrisikoområder bør derfor heves til rødt.

Dessuten blir stadig flere eldre smittet. Av alle registrert smittede i aldersgruppene 60-69, 70-79 og over 79 år i Norge er fram til 30. oktober henholdsvis 1,7 prosent, 7,2 prosent og 28,3 prosent registret døde. Antallet eldre som smittes hver uke over 60 år nå er over 5-doblet siden august. Antallet innlagt på sykehus har nesten tredoblet seg de siste ukene. Den 1. november var 62 covid-19-pasienter innlagt på sykehus.

les også Erna Solberg: Permitterte får høy utbetaling ut mars

Om det handles raskt kan Norge ha et bedre utgangspunkt for å slå ned epidemien enn vi hadde i mars. Støtten for strenge tiltak er stor i befolkningen. Det synes likevel som viljen blant beslutningstakere ikke er like sterk som i mars, selv om det er atskillig bedre, både medisinsk og økonomisk, å slå ned epidemien nå enn om vi må slite med de mange ulempene av et høyt smittenivå i lang tid framover.

Delstaten Victoria i Australia viser at det er mulig, men svært krevende, å slå ned en spredning lignende den vi nå ser i Norge. Fra er maksimum på 697 nye tilfeller den 4. august i en befolkning på 6,6 millioner, ble smitten slått ned til rundt 10 tilfeller daglig på under to måneder. Men dette krevde meget strenge tiltak og langvarig lockdown i Melbourne. Australia har nå opplevd sitt første smittefrie døgn etter 9. juni. Tyskland innfører nå atskillig strengere tiltak enn Norge og stenger ned blant annet treningssentre, svømmehaller, kinoer og restauranter.

Da statsminister Erna Solberg annonsert nye smitteverntiltak, ba hun nordmenn om å ta et krafttak for å slå ned smitten og skape større sjanse for at storfamilien kan møtes og feire jul. I mars forsto befolkningen alvoret og fulgte opp da Erna Solberg snakket om corona som den største krisen etter den andre verdenskrig.

Befolkingen trenger et liknende signal nå. Hvis regjeringen vil, kan Norge oppnå lave smittetall før jul!

Publisert: 03.11.20 kl. 10:32

Les også

Mer om Coronaviruset Smittevern Karantene Tyskland Melbourne