Leder

En tid for å lege

VALGETS VINNERE: Joe Biden holdt seierstalen i Delaware natt til søndag. Han hilste sine tilhengere sammen med påtroppende visepresident Kamala Harris, hennes mann Doug Emhoff og landets kommende førstedame, Jill Biden. Foto: ANDREW HARNIK / POOL / AP POOL

Joe Biden og Kamala Harris gir håp om en lysere fremtid for USA og styrkede bånd til landets allierte. Det er godt for USA og verden å høre en påtroppende amerikansk president som vektlegger forsoning, samarbeid og toleranse.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I seierstalen i Delaware natt til søndag siterte Biden et vers fra Forkynneren i Bibelen, om at det finnes en tid for alt. En tid for å så og en tid for å høste. Nå er det en tid for å lege Amerika.

les også Roser Joe Bidens tale: – Energisk og kraftfull 77-åring

I det samme verset står det at det er en tid for å rive i stykker, og en tid for å sy sammen. Etter en tid med sterk polarisering vil Biden forsøke å samle landet. Demoniseringen av politiske motstandere må ta slutt. Biden talte også til flere titalls millioner amerikanere som er skuffet over valgresultatet.

Han sa at tiden er kommet for å legge bort den harde retorikken, senke temperaturen og se hverandre igjen. La oss gi hverandre en sjanse, sa den påtroppende presidenten. Biden mener velgerne har gitt ham et mandat å søke politisk samarbeid for å finne løsninger på landets store problemer.

les også Joe Biden til Trump-supporterne: – La oss gi hverandre en sjanse

Utfordringene kunne knapt vært større. Landet står midt i en katastrofal pandemi som har krevd store menneskelige ofre og som har ført USA ut i en alvorlig økonomisk krise. Det er en dyp sosial uro og sterk politisk polarisering. Biden trenger ikke voksenopplæring på jobben. Sammen med Barack Obama overtok han ansvaret midt under en global finanskrise i 2009. Han er en av de mest erfarne ledere USA kunne valgt.

Biden lovet i seierstalen at han vil gjøre USA respektert i verden igjen. Det arbeidet har allerede startet. Biden har sagt at USA igjen blir med i klimaavtalen fra Paris. Han vil også omgjøre Donald Trumps beslutning om å melde USA ut av Verdens helseorganisasjon (WHO). USA får en president som verdsetter betydningen av internasjonale organisasjoner og multilateralt samarbeid. Dette er også en tid for lege forbindelsene til vestlige allierte.

les også Solberg: Uforutsigbarheten har vært krevende

Den store valgdeltakelsen er et strålende lyspunkt i en mørk tid. Trump misbrukte sin makt som president til å undergrave tilliten til valgsystemet. Men det amerikanske folk forsto hva som sto på spill. De stemte i rekordhøyt antall. De forsto at deres stemme har betydning.

Frie, rettferdige valg og en fredelige overføring av makt er kjennetegnene ved et demokrati. USA har bestått den første prøven. 20 januar fullføres den andre, enten Donald Trump medvirker eller ikke. Et stort ansvar hviler på presidenten. Det vil lette overgangen hvis han erkjenner nederlag, ber sine tilhengere gjøre det samme og ikke hindrer forsøkene på å forsone et splittet folk.

Publisert: 09.11.20 kl. 16:34

Les også