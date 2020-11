Leder

USA i verden

VALGTHRILLER: Biden vs Trump. Foto: [ANGELA WEISS, SAUL LOEB] / AFP

Utfordringene etter valgthrilleren i USA blir mange og krevende. Ikke bare for amerikanerne. Men også for kontinentene rundt.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Den sittende presidentens paradegren har vært å si opp avtaler, bryte USAs internasjonale forpliktelser, avvikle langsiktige overenskomster og bygge ned tilliten til institusjoner som verden har bygd opp siden krigen.

Dersom Donald Trump får anledning til å fortsette denne saneringen av internasjonalt samarbeid, kan det true nye sider av det globale fellesskapet. Samtidig er det ikke gitt at en president Joe Biden vil evne, eller ønske, for den del, å tilbakekalle eller reparere alle konvensjoner som den mulige forgjengeren har satt i spill.

Europas stats- og regjeringssjefer, inklusive den norske, kan ikke annet enn å håpe på det beste, men frykte det verste. Og forberede seg deretter.

Partileder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttrykte det klokt overfor NRK onsdag morgen: «For Norge er det viktig å ha et så forutsigbart forhold til USA som mulig, og samtidig stå opp for det som er våre meninger.»

Hvem som enn bestemmer i Det ovale kontor fra og med 20. januar 2021, må norske myndigheter forholde seg til at det er nytt USA og en ny verden som Trumps lederskap har beredt grunnen for. Dette må også Joe Biden ta hensyn til.

For øyeblikket vet ingen hvor, hvordan eller når dette vil ende. Man vet ikke om Trump vil begynne å opptre rasjonelt og mer forutsigbart om han får en andre periode, og dermed ikke trenger å lage så mye støy for å bli gjenvalgt.

Man vet ikke om Joe Biden har politiske muskler til å reversere Trumps allehånde dekreter og beslutninger, eller om han har tid til det. Man vet i det hele tatt lite om hvordan de to motsetningsfulle presidentkandidatene har tenkt å gå løs på USAs nåværende og kommende internasjonale utfordringer.

Det er ingen lunde uvesentlig hvem som bekler verdens mektigste embete. Hverken for rivaler, fiender eller allierte. De siste fire år har imidlertid vist at det kan synes uvesentlig for den som bekler verdens mektigste embete hvem som er rival, fiende eller alliert.

Det er en helt ny situasjon når USAs president håner sine demokratisk valgte allierte i Berlin, Paris og London, men omfavner diktatorene i Nord-Korea, Russland og Tyrkia.

Europa og Norge må belage seg på scenarioer som innebærer at USA viderefører denne utenrikspolitiske linjen også i kommende presidentperiode. Da vil vi om fire år stå overfor et nytt verdenskart med nye allianser. Vil det være ugjenkallelig?

Det er ikke bare i USA at folk nå holder pusten.

