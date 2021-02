Leder

Trump må dømmes

Tidligere president Donald Trump må stilles til ansvar for ord og gjerninger som ledet til stormingen av Kongressen 6. januar. Hvis republikanerne sørger for å frikjenne ham i riksrett begår de et historisk feilgrep.

RIKSRETT SATT: Representant Jamie Raskin, her på talerstolen, leder aktoratet i riksretten mot Donald Trump. Foto: Senate Television

Angrepet fant sted da de folkevalgte i Kongressen var i ferd med å godkjenne resultatene i presidentvalget fra 50 delstater. Det var et angrep på demokratiet og den fredelige overføringen av makt etter et valg. De som brøt seg inn, brukte vold og utførte hærverk må stilles til ansvar i rettsvesenet. Men det er ikke tilstrekkelig. Det overordnede ansvar må plasseres der det hører hjemme, hos USAs tidligere president.

Aktoratet i riksrettssaken har lagt frem et solid bevismateriale som med all tydelighet viser hvordan Trump ble øverstkommanderende for opprøret. Det som utspant seg 6. januar ville ikke ha skjedd uten ham. I flere måneder før presidentvalget hamret Trump inn budskapet om at bare omfattende valgfusk kunne frata ham seieren i november. Det er uhørt at en kandidat på forhånd undergraver tilliten til et demokratisk valg. Dette var bare første steg i det aktoratet kaller “den store løgnen”.

Da Trump tapte valget gikk han enda lengre. Valget var blitt stjålet fra ham. Han spredde ville konspirasjonsteorier. Presidenten la press på delstatsmyndigheter for å omgjøre valgresultatene. Han brukte enhver anledning til å oppildne sine tilhenger til å kjempe mot godkjenningen av et lovlig valg. Da ingenting førte frem gjensto bare den formelle godkjenningen av valgresultatet i Kongressen 6. januar.

I flere uker oppfordret Trump sine tilhengere til å komme til hovedstaden for å redde Amerika. Det vil bli vilt, skrev han på Twitter. Det ble villere enn noe annet i nyere amerikansk historie. I en tale før marsjen mot Capitol oppildnet han sine tilhengere til å “kjempe som bare helvete”. Hvis ikke ville de tape sitt land.

Trumps advokater og støttespillere sier det kun var billedlig tale og at presidenten en gang i sin timelange tale sa at protestene skulle være fredelige. Men noen av hans tilhengere tok ham svært bokstavelig. De stormet Kongressen. De drev klappjakt i korridorene etter demokratiske ledere og de som Trump hadde stemplet som svake republikanere. Visepresident Mike Pence, som hadde stått imot Trumps voldsomme press, ble av mobben kalt en forræder.

Demokratiet er skjørt. Åpenhet kan utnyttes av demagoger. Vi ser resultatet av at Trump over tid diskrediterte demokratiet og oppildnet tilhengere til kamp. Riksrett mot Trump er nødvendig for å forsvare folkets stemme, grunnloven og rettsstaten. Hans egne ord og handlinger er de beste argumenter for at han aldri bør få stille til valg igjen.