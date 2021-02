POLITIKK, JA VISST: – Hvis en politiker hevder å ikke drive med politikk bør man være på vakt. Det er ikke mulig å håndtere en så enorm krise som coronapandemien på en upolitisk måte, skriver byrådslederen i Oslo. Foto: Terje Bringedal

Det finnes ikke en «upolitisk» coronahåndtering

Jeg har blitt anklaget for å «politisere» coronahåndteringen. Det er en pussig anklage. For det er vel åpenbart at vår tids største krise handler om politikk? At den handler om prioritering?

RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder i Oslo (Ap)

Ja, selvfølgelig er mange av våre valg nå styrt av medisinske og faglige vurderinger. Men når regjeringen i lange perioder har prioritert behovene for arbeidsgivere som er avhengig av importert arbeidskraft over vanlige folk i Norge er det en politisk beslutning. Når vi i Oslo prioriterer tiltak for å verne de svakeste gruppene og få folk tilbake i jobb er det også politiske beslutninger.

Helse er mer enn fravær av sykdom. Jo lenger pandemien varer, jo større hensyn må vi ta til de negative konsekvensene av smitteverntiltakene. Coronaviruset har skapet en smittekrise, en økonomisk krise med ledige, permitterte og bedrifter som sliter – men vi kan også få en krise innen psykisk helse. Det må vi ta på stort alvor.

I en kommentar i VG forrige uke har Leif Welhaven mange interessante refleksjoner i etterkant av vår pressekonferanse fra Oslo rådhus. Men det er et par ting jeg gjerne vil kommentere og utdype.

Var det virkelig «et hardkjør» fra meg? Mye tyder på at norsk offentlighet er sulteforet på koronakonflikt, og at «hanekampen» (som Welhaven kaller det) mellom Bent Høie og meg fort blåses veldig opp. I realiteten har helseministeren og jeg hatt god og tett kontakt gjennom pandemien; jeg opplever at vi samarbeider godt og at Høie gjennomgående har vært fornøyd med Oslos håndtering av denne krisa. At noen av Høies partifeller i Oslo har benyttet denne anledningen til å komme med noen ganske umotiverte angrep på Oslo pandemihåndtering, får stå for deres regning. Det tror (og håper) jeg Høie ikke var involvert i.

I dag ble det kjent at regjeringen avvikler ringsystemet på Østlandet. Jeg er glad for at kommunene igjen får ansvaret for coronatiltakene, og får muligheten til å kunne tilpasse tiltakene mest mulig etter lokale forhold. Allerede mandag forrige uke fikk Oslo beskjed om at regjeringens ring 1 på Østlandet (som har vært regulert av kapitel 5C i den statlige coronaforskriften) nå skulle gjelde for Oslo, Halden og Sarpsborg. Det var altså ikke lenger snakk om en regional pakke av tiltak rundt Nordre Follo, men et eget sett av tiltak for Oslo og to kommuner som ligger langt unna oss. Når behovet for regional samordning rundt Nordre Follo-utbruddet falt bort, forsvant også begrunnelsen for at regjeringen skulle bestemme hvilke tiltak som gjelder i Oslo.

Jeg sa følgende på pressekonferansen i forrige uke: «At det har vært behov for å ha noen regionale tiltakspakker på kort sikt har vi hatt forståelse for. Men fra neste uke må Oslo kommune få igjen kontrollen over våre egne tiltak. Det kommer jeg til å være tydelig på overfor regjeringen, og det tror jeg regjeringen vil ha forståelse for.»

Jeg kan ikke helt forstå at dette skal oppfattes som et råkjør eller en hanekamp. Oslo kommune har vært for regional koordinering, fordi situasjonen har krevd det. Men Oslo har ikke behov for regional koordinering med kommuner som ligger over en times kjøring unna.

Vi har akseptert å være en del av ringsystemet, men for vår del har det etter den første uke med villsmitte på ingen måte vært nødvendig at staten har bestemt disse tiltakene i Oslo. De spesielt interesserte kan jo sammenligne Oslos koronaforskrift med de regionale tiltakene staten innførte 3. januar. Mange av statens tiltak var mer eller mindre kopiert fra vår forskrift. Det er helt fint. Våre tiltak har hele veien vært basert på nær dialog med FHI og Helsedirektoratet. De er grundig vurdert og utformet i tett samarbeid mellom våre egne juridiske og medisinske fagmiljøer.

Mindre kommuner har i mindre grad kapasitet og kompetanse til å utvikle og implementere brede tiltak på kort tid. Når utbruddet i Nordre Follo krevde regionalt koordinerte tiltak var det greit for Oslo. Når det ikke lenger kreves, ønsket vi igjen å bestemme over våre egne tiltak har i Oslo fra denne uka.

Welhaven har helt rett når han sier at vi i Oslo står i en «krevende spagat». På den ene siden ser vi at tiltaksbyrden for Oslo-folk begynner å bli veldig tung å bære. Vi ser at mange er på et bristepunkt. På den andre siden vet vi at nye utbrudd i Oslo kan måtte møtes med enda strengere tiltak.

Da er byrådet klare, som vi har vært hele veien, til å innføre de tiltakene som trengs for å stoppe smitten.

Men, mitt budskap er at det er en grense for hvor lenge Oslo-folk skal bære en tyngre bør enn resten av landet. Det er en grense for hvor lenge vi kan fortsette å ha svært strenge tiltak bare for å være på den sikre siden, samtidig som en stadig større del av de mest sårbare gruppene er vaksinert. Vi ser at de menneskelige konsekvensene av nedstengingen blir stadig større og vi ser de kraftige belastningene dette har på folks helse.

Det bekymrer oss. Vi må faktisk ta mer hensyn til tiltaksbyrden nå, etter snart et år med pandemi, enn vi måtte i begynnelsen. Vi må ta inn over oss at tiltaksbyrden kan gi skadelige langtidseffekter for samfunnet vårt vi ennå ikke ser.

Regjeringen vil ikke gi flere vaksinedoser til Oslo enn andre steder av landet, men forventer at oslofolk skal fortsette å leve under landets hardeste tiltak. Det protesterer jeg mot, og det samme gjør styret i Oslo-regionen, som representerer 65 kommuner i Oslo og Viken.

Det handler ikke om at det er viktigere å redde liv i Oslo, eller andre hardt rammede kommuner, enn andre steder i landet. Men at effekten av vaksinene for folkehelsa kan være mye større der smitten og tiltaksbyrden er høy. Det samme argumenterer kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø for.

Når FHI nå skal revidere sin vaksinestrategi håper jeg at de vektlegger dette perspektivet, og prioriterer de hardest rammede kommunene høyere. Vi ser at vaksinene har effekt – vi har nærmest ikke smitte blant de over 85 i Oslo nå. Vi ser også at oslofolk har levd med de hardeste tiltakene gjennom hele pandemien.

Hvis en politiker hevder å ikke drive med politikk bør man være på vakt. Det er ikke mulig å håndtere en så enorm krise som coronapandemien på en upolitisk måte. Som byrådsleder i Oslo er det min viktigste jobb å holde folk i Oslo trygge og kjempe for Oslo-folks interesser.

Det kommer jeg til å fortsette med.