Lettelser må vente

DELTA SKAPER USIKKERHET: Statsminister Erna Solberg på regjeringens pressekonferanse mandag. Foto: Beate Oma Dahle

Vi må minst vente i noen uker for å ta det neste lange skrittet bort fra corona-tiltakene. Årsaken er usikkerhet knyttet til deltaviruset.

Vi bør ikke miste kontroll i ellevte time av pandemien. Vi bør vi ikke sette oss i en situasjon hvor det blir uoverkommelig å gjennomføre målrettede tiltak for å hindre smittespredning.

Pandemien er ikke over. Vi må fortsatt følge enkle smittevernråd i lang tid fremover. Det er for tidlig å si hvor stort problem Norge vil få med deltaviruset. Det kan komme nye varianter.

Selv om smittetallene er lave i Norge er andre land blitt hardt rammet av nye smittebølger.

Deltavarianten ble først oppdaget i India tidligere i år og den har siden spredd seg til store deler av verden. I Europa har deltaviruset forsinket en planlagt gjenåpning i Storbritannia og ført til nye restriktive tiltak i flere land.

Her hjemme ble en stor del av samfunnet gjenåpnet i juni, men statsminister Erna Solberg (H) mener tiden ennå ikke er inne for å ta trinn fire i gjenåpningsplanen.

Det er fornuftig, tatt i betraktning at Folkehelseinstituttet (FHI) mener delta vil bli den dominerende virusvariant i Norge i løpet av sommeren.

En viss oppmykning skjer allerede fra førstkommende torsdag ved at det åpnes for et større publikum ved offentlige arrangementer, når det benyttes coronasertifikat og adgangstest.

Fra slutten av juli varsler regjeringen også ytterligere lettelser i innreisereglene. I en situasjon med relativt lave smittetall er det viktig at alle tiltak må være godt begrunnet, slik de de blir forstått og etterlevd.

Mange nordmenn får i dag den første eller andre vaksinedosen. Når de langt fleste over 18 år er blitt vaksinert bør det ligge til rette for å ta neste skritt mot en normalisering.

Først når vaksineringen av voksne er gjennomført i september vil det bli vurdert å tilby vaksine til unge under 18 år. Flere land har allerede startet å vaksinere 16- og 17-åringer og deres erfaringer vil være nyttige for Norge.

Usikkerheten viser seg i at myndighetene har utarbeidet tre skisser for utviklingen i høst og vinter, en optimistisk, en realistisk og en pessimistisk. I beste fall normaliserer situasjonen, i verste fall må samfunnet stenge ned.

Den mest realistiske er at vi må håndtere en situasjon med en eller flere virusvarianter. Fordelen er at vi er bedre beskyttet og mer forberedt på det som måtte komme enn vi var i begynnelsen av 2020.

Beslutningen om en videre gjenåpning har regjeringen utsatt til månedsskiftet juli/august. Vi forstår at det er nødvendig å ta forbehold. En av lærdommene fra denne pandemien er at situasjonen kan endre seg svært raskt.