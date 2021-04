Kommentar

Helt utrolig!

Av Astrid Meland

DRO PÅ VINTERFERIE OG FULGTE IKKE REGLENE: Statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Statsministeren må punge ut for å ha brutt sine egne corona-regler.

Like før vinterferien holdt Bent Høie en egen pressekonferanse med klare råd for ferien.

– En bør helst møte andre utendørs, sa Høie. Og fortsatte:

– Unngå i størst mulig grad å oppsøke steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand, slik som serveringssteder og skistuer.

Erna Solbergs storfamilie dro likevel av gårde på vinterferie. Og de fulgte ikke de rådene. Det er det aller pinligste hun har gjort dette året. Hun har angret og beklaget.

Hun skulle aldri ha feiret sin egen 60-årsdag på Geilo.

BLE SEKSTI ÅR: Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes møtte storfamilien på Geilo i vinterferien. Nå er hun bøtlagt for en restaurantmiddag under utflukten. Foto: Privat

Det store spørsmålet har vært om dette også er straffbart. Og det har etterforskningen vist at det er.

Nå var det ektemannen til Erna Solberg Sindre Finnes som sto for planleggingen og storparten av arrangementet da storfamilien samlet seg til restaurantmiddag på Geilo i vinterferien.

Men det er Erna Solberg som får boten på 20 000 kroner. For å sette et eksempel, ifølge politiet. For hun er ikke hvem som helst.

Hun var ikke en gang til stede på middagen. Hun måtte på øyebehandling i Oslo.

Men etterforskningen har vist at hun var med på å velge restaurant og deltok i planleggingen.

STRAFFET SEG: Storfamilien spiste på Hallingstuene i Geilo. Foto: Preben Ørpetveit Solberg/Hallingdølen

Om de var et vanlig par hadde de antakelig ikke fått noen bot. Om de hadde blitt straffet, ville det vært mer naturlig å gi Sindre Finnes boten. Men han får en såkalt påtaleunnlatelse for det hele. Det er en konstatering av skyld, uten at han får straff.

Mens Erna Solberg må punge ut. Fordi Erna er Erna. Statsministeren kan ikke bryte sine egne råd og regler som hun pålegger oss andre.

– Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like, sa politimesteren.

Det var oppsiktsvekkende at vår egen statsminister kom under etterforskning for brudd på de samme reglene hun selv har tredd over oss andre. Og enda mer utrolig at nå er hun dømt.

Det er ikke bare litt pikant. Det er utrolig spesielt. I mange andre land har politiske topper brutt både regler og råd. Men det har ikke blitt en politisak av det.

Erna Solberg får noe å forklare når hun møter sine statsministerkolleger på Zoom.

Og for politiet var det nok vanskelig å løse dette på annen måte. Det finnes mange saker der folk med betydelig bedre unnskyldninger for å ha brutt reglene er blitt straffet.

Men smittevernmessig var det neppe det største problemet hun bøtelegges for. Familien satt på ulike bord på en restaurant, og restauranten får ingen bot.

Det var middagen på lørdag kveld som var det verste smittemessig. For da var Erna Solberg med da 14 personer fra ulike husstander spiste sushi sammen i leiligheten Solberg og Finnes hadde leid.

Men når de ikke straffes for dette, er det fordi forskriften er uforståelig. – Det er tilstrekkelig uklart at reglene kan omfatte middagen på lørdag, sa politiet, som derfor mener dette ikke kan anses som straffbart.

Solberg slipper unna det verste fordi hennes egne regler ikke er til å forstå. Uten klart hjemmel kan man ikke straffes. Det står i grunnloven.

Men hvordan skal nordmenn flest klare å følge reglene når ikke en gang regjeringen forstår dem?

Her må ikke bare statsministeren beklage og betale. Hun må rydde opp i en rotete forskrift.

Og aldri mer dra på vinterferie i en pandemi.