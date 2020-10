ARROGANSE? – Også i krisetid må målet være mest mulig normal lovbehandling, åpenhet og meningsbrytning. Da bør regjeringens coronafullmakter kraftig begrenses, skriver Audun Lysbakken. Foto: Frode Hansen

Regjeringens smittsomme maktarroganse

Bent Høies bøllete opptreden mot lokalpolitikere som tør å tenke selv, viser at regjeringens maktmonopol over coronapolitikken har blitt et problem. Det er på høy tid at Erna Solbergs fullmakter trekkes tilbake.

AUDUN LYSBAKKEN, leder i SV

Det som først kunne se ut som en kortvarig dugnad noen uker i vår har blitt en langvarig krise, hvor nye coronatiltak med store konsekvenser for folk og næringsliv med ujevne mellomrom må settes inn i ulike deler av landet. Det utløser selvsagt også mer debatt og større uenighet om hvilke tiltak som er riktige å innføre, slik kulturarbeidernes Red Alert-protest forrige uke har vist.

Denne nye situasjonen møter ikke regjeringen med mer åpenhet og debatt, men snarere med mindre forankring utenfor seg selv enn i vår. De siste ukene har det spisset seg til. Det fikk vi illustrert da helseminister Bent Høie truet med å overstyre byrådet i Oslo for å innføre strengere tiltak. Og vi så det i Høies famøse uttalelse om at coronarammede kommuner «ikke klarer å styre økonomien sin», når de ber regjeringen kompensere kommunene for kostnadene ved smitteverntiltak.

Audun Lysbakken Foto: Ola Vatn / VG

Slik maktarroganse tjener ikke kampen mot epidemien. I den trenger vi samhold. Jo mer lei vi alle blir av å leve med coronatiltakene, desto viktigere blir det at vi klarer å opprettholde en samtale om hvorfor og hvordan vi skal klare det. Da trengs rom for å prøve ut uenighet, brei forankring i ulike deler av samfunnet og samarbeid mellom ulike politiske leire for å sikre legitimitet og samhold.

Maktarrogansen skyldes ikke at Bent Høie er en bøllete type, det er det nemlig ingenting som tyder på at han er. Den er et systemproblem, og blir fort smittsom. For slik framstår fort en regjering som får ha for mye makt for lenge. Allerede i vår advarte SV mot at lovverket vårt ikke er tilpasset en langvarig krise.

Smittevernloven gir regjeringen adgang til å ta i bruk svært sterke virkemidler mot epidemien, og til å bestemme dette helt alene. I midten av mars innførte Erna Solberg de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid. Med smittevernloven i hånd, ble innbyggernes lovfestede rettigheter satt til side. Det handler blant annet om retten til å bevege seg fritt, retten til skolegang, retten til å forsamle seg og retten til personvern.

En regjering må kunne gripe raskt inn på denne måten for å beskytte befolkningen mot smitte, og i en kortvarig krise er mangelen på demokratisk behandling og åpen debatt et mindre problem. Nå ser vi imidlertid at det er langt mer problematisk i en situasjon hvor epidemien har pågått i månedsvis, og kanskje skal prege samfunnet vårt i flere år til.

Vi fremmet i vår et forslag om å endre smittevernloven, slik at regjeringens vide fullmakter kan bli inndratt. Forslaget innebærer at det vil kreves et flertall på Stortinget hvis det skal innføres svært inngripende tiltak som stenging av deler av samfunnet eller innskrenkinger i folks bevegelsesfrihet.

Forslaget vil ikke svekke regjeringens evne til å handle raskt ved smitteutbrudd. Vårt forslag er at regjeringen skal få beholde muligheten til å sette i verk de tiltak den mener er nødvendig, men at tiltakene umiddelbart etter dette skal sendes Stortinget til behandling. Om et flertall går mot dem, vil de bli trukket tilbake.

Slik kan vi beholde den samme handlekraft som ligger i dagens smittevernlov, men samtidig styrke den demokratiske forankringen, og åpenheten om faglige råd, kraftig. Det vil sikre legitimitet for tiltakene, sunn debatt om vanskelige valg og derfor også være et bidrag til kloke beslutninger.

Da Bent Høie holdt sin skjennepreken til Oslo-byrådet gjennom mediene ba han kommunen om å følge Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets råd. Men regjeringen har selv sett bort fra faglige råd flere ganger. Slik må det også være. Fagfolk gir sine råd, men en regjering må ta flere hensyn. Rådene til smittevernekspertene må veies opp mot de økonomiske og sosiale konsekvensene, og innbyggernes frihet og rettigheter. Dette er rett og slett politiske valg. Derfor er regjeringens makt til å ta dem helt alene et problem.

Da regjeringen ville innføre coronaloven i vår, førte det til stor debatt. Dessverre har det til nå vært for lite debatt om de vide fullmaktene regjeringen har gjennom smittevernloven. Det var med den i hånd regjeringen innførte alle de mest inngripende tiltakene i vår, som stenging av skoler, hele næringer og forbud mot å dra til egen eiendom. Ingen av disse tiltakene krevde et avklart flertall i Stortinget. Det er et stort tankekors at så dramatiske tiltak ikke ble behandlet av de folkevalgte.

I løpet av de kommende ukene skal Stortinget behandle SVs forslag. Også i krisetid må målet være mest mulig normal lovbehandling, åpenhet og meningsbrytning. Da bør regjeringens fullmakter kraftig begrenses. Det kan gjøres uten å redusere handlekraften, og det bør gjøres nå.

