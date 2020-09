Leder

Hurtigrutesjefens tåkeprat

Tåkepraten til Hurigrutesjef Daniel Skjeldam bør gå inn i lærebøkene om hvordan man som toppleder ikke skal drive krisehåndtering. Foto: Gabriel Skalevik

Rapporten om hva som gikk galt i Hurtigruten er drepende, men sjelden har en toppleder illustrert bedre hvor dypt ukulturen stikker.

Torsdag ble det lagt frem en 50-sider lang granskingsrapport om hva som gikk galt hos Hurtigruten da det brøt ut smitte om bord på MS «Roald Amundsen». 29 passasjerer og 42 ansatte testet positivt for coronavirus, og flere titalls norske kommuner har vært nødt til å håndtere syke innbyggere fra skipet. De skulle aldri seilt, er konklusjonen fra granskerne.

Feilene er mange og grove. Hverken jurister eller personer med helsefaglig bakgrunn var involvert i arbeidet med å forstå karanteneregelverket for mannskap fra røde land. Det var en person med kokkeutdanning som var ansvarlig for tolkningen av regelverket. Det var uklart hvem som var smittevernansvarlig lege, og testing for covid-19 ble gjennomført for sent. Selv om det var mistanke om smitte, ble dette ikke fulgt opp.

På grunn av systemsvikt tok det omtrent 12 timer før alle passasjerer mottok beskjed om at det er påvist smitte om bord. I tiden etter skipet la til kai, rakk passasjerer å ta fly, buss, båt og å innlosjere seg på hoteller i Tromsø.

– Det er ikke én person som har gjort feil og er ansvarlig, her er det mange som har gjort en feil og hele organisasjonen må ta det innover seg, sa sjefsgransker Jan Fougner under pressekonferansen torsdag.

Men det finnes alltid noen som har det overordnede ansvaret. Sjelden har vi sett og hørt en mer pinlig opptreden fra en toppleder enn da Hurtigrutens toppsjef Daniel Skjeldam skulle forklare seg i NRKs debattprogram Dagsnytt 18 torsdag. Skjeldam svarte ikke på spørsmål fra programlederen og gjentok seg selv til det parodiske. Uansett hva spørsmålet var, virket svaret å være «Hurtigruten må jobbe mer målrettet på en rekke områder». Slik lyktes ikke Skjeldam med annet enn å bekrefte at selskapet har et grunnleggende kulturproblem. Og det går helt til topps.

Det er forståelig at situasjonen er både krevende og pinlig for selskapet. Men det blir ikke bedre når man konsekvent nekter å svare ordentlig for seg. Snarere tvert imot. Folk er ikke dumme. Det forsterker bare inntrykket av et selskap som tyr til hemmelighold og som skyver problemene under teppet. Rapporten burde være en alvorlig lærepenge for selskapet, men man tar seg i å lure på om ledelsen egentlig har lært?

Tåkepraten til Skjeldam bør gå inn i lærebøkene om hvordan man som toppleder ikke skal kommunisere i en krise.

