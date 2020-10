AP-AVHOPPERE: – Hva fant Google ut om Jan Bøhler (her sammen med en annen fersk Ap-avhopper, Geir Lippestad)? Han hadde jammen meg en cand.mag. fra universitetet han også, skriver Tellef Inge Mørland. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Den siste arbeider? Nei da!

Vi i Arbeiderpartiet er mangfoldige, og den siste arbeider har på ingen måte forlatt partiet!

TELLEF INGE MØRLAND, stortingsrepresentant (Ap)

Jeg tilstår! Jeg har sansen for Jan Bøhler sitt syn på kampen mot gjengkriminalitet, for bedre integrering og mot sosial kontroll. Derfor har jeg i Stortinget stemt for stort sett alle hans forslag på disse områdene. Det har for så vidt også hele resten av Arbeiderpartiets stortingsgruppe gjort. Til applaus. Så mye for den tilståelsen.

Derfor tilstår jeg igjen! Jeg har sansen for Jans folkelighet. Selv sitter jeg med en litt snål cand.mag.-tittel, ettersom jeg for 20 år siden tok lærerutdanning ved det som da het Høgskolen i Agder. Var det slik at med Jan forsvant den siste arbeider i Arbeiderpartiets stortingsgruppe?

Tellef Inge Mørland Foto: PETER MYDSKE

I fortvilelse satte jeg meg ned foran EDB-maskinen. Jeg måtte finne svaret på dette. Heldigvis var Google min venn. Jeg lette og jeg fant. Jeg fant trykkeren Jorodd, med fagbrev i grafiske fag, og travsportentusiasten Stein Erik, med lang fartstid som servicearbeider hos Ørje Truck Stop. Jeg fant Maria som i årevis har jobbet i fengsel, Masud som kom til Norge som flyktning og endte opp på Stortinget, skogsarbeideren Dag Terje og energimontøren Terje, for å nevne noen i stortingsgruppa.

Jeg puster lettet ut. Det er visst flere arbeidere igjen i Arbeiderpartiet på Stortinget. For min egen del trøster jeg meg med at Arbeiderpartiets kamp alltid har vært at alle skal ha lik mulighet til å ta utdanning, enten det handler om fagbrev eller utdannelse på høyskole og universitet. Om akademikere er det samme som lærere, sykepleiere eller politi, så kan vel det være både nyttig og folkelig det også!

Men hva så med partiledelsen? Mangemillionæren Støre? Som er gal nok til å gå inn i et parti som vil ta fra mangemillionærer flest, og fordele slik at det blir litt mer til de som har minst. Han som en gang i tiden var så populær som minister at det ble omtalt som et problem for statsminister Jens Stoltenberg. Fenriken fra marinen har noen titler på CVen som kan kreve litt ekstra innsats å uttale. Generalsekretær i Røde Kors er ikke en av dem. Nå er det kanskje ikke så folkelig å være generalsekretær, men å engasjere seg i Røde Kors er en ganske «på jorda»-aktivitet.

Men er han like folkelig som hovedkonkurrenten Erna? Jeg tilstår igjen! Jeg er glad for å bo i et land der jeg kan se en statsminister fra et annet parti, og ha tillit til at hun vil det beste for landet i en tid der voronaviruset herjer. Men 31 år og 2 dagers ansiennitet som stortingsrepresentant, er kanskje ikke noe mer folkelig enn jobb i Forsvaret og Røde Kors?

Hva så med den nye arbeidervinen? Rødts Mimir Kristjansson uttalte nylig at «Einar Gerhardsen ville snudd seg i graven om han hadde sett hva norsk politikk har blitt redusert til». Vel vel. Uansett, Mimir er klar for Stortinget for å røske opp i et «elitedominert politisk miljø». Men hverken journalisten Mimir, Rødt-leder Bjørnar eller for den saks skyld SV-leder Audun, er industriarbeideren som jobbet 20 år «på gulvet», før de la på vei til Stortinget for å kjempe arbeidsfolks kamp.

Og hva fant Google ut om Jan Bøhler? Han hadde jammen meg en cand.mag. fra universitetet han også! Enkel Google-forskning kan med andre ord tyde på at både arbeidere og folkelighet kommer i mange varianter. Heldigvis! Vi i Arbeiderpartiet er mangfoldige, og den siste arbeider har på ingen måte forlatt partiet!

