Streik på verst tenkelige tidspunkt

OVER PÅ BANE: Trafikkavviklingen gikk greit mandag, men det var flere passasjerer på togene enn vanlig, ifølge Vy. Bildet er tatt med teleobjektiv på Nationaltheatret stasjon mandag morgen. Foto: Tore Kristiansen

Midt i den heftigste corona-oppblomstringen siden i vår, risikerer vi at folk stuer seg sammen på T-bane og tog.

At bussjåførene streiker akkurat nå, er corona sin skyld. Lønnsoppgjøret ble utsatt i vår. Den gang håpet man på en bedre situasjon senere. Slik ble det ikke. Nå er smitteutviklingen alvorlig og det særlig i Oslo, hvor man ikke klarer å knytte all smitten til avgrensede utbrudd.

Og det er skummelt. Smittesporerne kan ganske enkelt sette en hel konfirmasjonsfest i karantene. Med spredt smitte er det verre. I prinsippet kan det være coronavirus over alt.

For eksempel på toget, trikken og T-banen, som folk rundt hovedstaden nå er henvist til ettersom bussene står. Det er ikke særlig bra å bli stående tett på toget nå.

Samtidig har vi sympati for bussjåførene som ikke akkurat har Norges høyeste lønninger og som har stått på under pandemien. De har rett til å streike. Alt kan ikke settes på hold på grunn av corona. Pandemien kan være i flere år.

Og selv om timingen er dårlig, synes vi man bør være forsiktig med å bruke smittevern til å tvinge gjennom løsninger. Det svekker troverdigheten til tiltakene om folk begynner å mistenke at viruset brukes som vikarierende motiv for å få det som man vil politisk.

Det bussjåførene krever er nettopp høyere lønn og at de får mer tid til sikkerhetssjekk av bussen før bussturen starter. Mandag var rundt 3800 tatt ut av forbundene i Oslo og Viken. Om konflikten fortsetter, kan nær 12 000 bussjåfører tas ut i streik i hele landet.

Og det er klart dette kan by på trøbbel. Blant annet sliter skolebarn med å komme seg på skolen. I Oslo har en skole gjeninnført hjemmeskole på grunn av streiken.

Vi kan ikke si annet enn at vi håper partene raskt kommer til enighet. Og samtidig oppfordrer vi akkurat som Oslos byrådsleder Raymond Johansen folk til å bli enda flinkere til å bruke munnbind i kollektivtrafikken. Alle som kan gå, sykle eller komme seg på jobb på annen måte, bør velge det. De som ikke har den muligheten, men som kan ha hjemmekontor, bør bli hjemme nå.

For det viktigste er at alle sykepleierne, bygningsarbeiderne, lærerne og alle andre som faktisk må på jobb for å jobbe, kan komme seg trygt på arbeid og at vi samtidig holder smitten på et lavest mulig nivå.

