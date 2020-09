Leder

Nødvendig med påbud

NYE REGLER: Helseminister Bent Høie med munnbind etter en pressekonferanse i august. Foto: Lise Åserud

Det er på høy tid at Oslo innfører påbud om munnbind i kollektivtrafikken. Bare et mindretall har fulgt oppfordringen om å bruke munnbind. I en tid med økende smitte er det åpenbart nødvendig at myndighetene sender et tydelig signal.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det er også påbudt å bruke munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand. Dette er et fornuftig tiltak for å beskytte mennesker som kan være særlige sårbare for Covid-19 viruset.

Etter flere måneder med uklare meldinger fra helsemyndighetene om verdien av å bruke munnbind i en pandemi er det kommet en konklusjon: Munnbind må brukes i situasjoner der det er vanskelig eller umulig å holde tilstrekkelig avstand til andre.

les også Kommuner rundt Oslo går sammen: Vil innføre flere tiltak

I starten av pandemien ble det hevdet at munnbind ga liten beskyttelse og i verste fall kunne øke smittefaren. Dessuten skulle det være forbeholdt medisinsk personell.

Påbud om å bruke munnbind i ulike situasjoner er forlengst blitt innført i andre europeiske byer, og i store deler av verden. I dag vet vi med sikkerhet at munnbind reduserer risikoen for smitte. Vi vet også at å holde avstand er vel så viktig og at god håndhygiene er påkrevet. Det som virker er en kombinasjon av tiltak.

For den enkelte er det verken særlig inngripende eller krevende å følge smittevernsreglene. I tillegg til de andre forebyggende tiltakene må reisende i Oslo-regionen nå sørge for å ha med munnbind når de skal reise med offentlig transport. Når det ikke er mulig å holde en meters avstand skal de tas i bruk.

les også Oslo-politiet: Vi kommer ikke til å bruke ressurser nå på å følge opp munnbind-påbud

I mange land er det innført bøter for de som bryter påbudet om å bruke munnbind. Vi håper det viser seg å være unødvendig. Samtidig må det være anledning til å bortvise de som ikke bruker munnbind i situasjoner der folk står eller sitter tett. Å ha med munnbind må bli like vanlig som å løse billett på tog eller trikk.

Det kan imidlertid bli en betydelig utgiftspost for lavinntektsfamilier med mange medlemmer som er avhengige av kollektivtransport for å komme til skole eller jobb. Hvis påbudet blir langvarig bør myndighetene utrede ordninger som kan sikre at munnbind er tilgjengelig for alle, til en overkommelig pris.

Hvis alle deltar i dugnaden klarer vi å stanse smittespredningen. Akkurat nå handler det om Oslo, på grunn av urovekkende høye smittetall de siste ukene.

Nye utbrudd kan komme i andre byer og landkommuner, slik vi har sett flere tilfeller av tidligere. Inntil vi har en vaksine tilgjengelig må slike utbrudd bekjempes lokalt med de tiltak som vi vet virker. Ett av disse er munnbind.

Publisert: 29.09.20 kl. 13:02

Les også

Mer om Munnbind Koronaviruset Oslo Pandemier Leder