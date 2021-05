NY SPILLPOLITIKK: – Det norske spillmonopolet har utspilt sin rolle og fungerer ikke etter hensikten, skriver Carl Fredrik Stenstrøm. Foto: Terje Andersen

Debatt

Ja til spillansvar!

Stadig flere nordmenn lider som følge av dagens spillpolitikk. Utviklingen går helt feil vei. Skal ansvarlighet veie tyngst, må spillmonpolet oppheves.

Publisert: Nå nettopp

CARL FREDRIK STENSTRØM, generalskretrær Norsk Bransjeforening for Onlinespill – NBO

I et leserinnlegg i VG utrykker en rekke av Norsk Tippings formålsmottakere bekymring for at Høyres landsmøte skal gå inn for å oppheve dagens enerettsmodell, og erstatte den en mer ansvarlig regulering av pengespill.

Det er to hensyn som står sentralt i norsk spillpolitikk, forebygging av spillavhengighet og finansiering av idretten og andre gode formål. Det første hensynet er det aller viktigste. Nettopp derfor er det på tide å endre dagens spillpolitikk. Tusenvis av nordmenn lider i dag av konsekvensene av den feilslåtte politikken.

Det er for mange. Det må vi få slutt på.

Befolkningsundersøkelsen som ble gjennomført av Universitetet i Bergen i 2019, viser to ting. Antallet nordmenn som sliter med de negative konsekvensene av spill øker, og nordmenn spiller stadig mer. 55 000 nordmenn har problemer med spill, og 122 000 er i risikosonen. I 2015 var tallet på problemspillere 34 000.

Utviklingen burde bekymre formålsmottakerne mer.

Vårt naboland Sverige er bedre på ansvarlig spill enn Norge. Sverige innførte en lisensordning for pengespill i 2019. Resultatene taler for seg selv. Lisensreguleringen har gitt svenske myndigheter helt nye verktøy i kampen mot spillavhengighet. Nettstedet «Spelpaus» er et eksempel. Spelpaus gir mulighet til å stenge deg selv ut av å delta i pengespill fra alle spillselskaper, ikke bare statens.

Til nå har 66 000 svensker stengt seg helt eller delvis ut fra spill. Ordningen roses av svenske myndigheter.

I tillegg lever Svenska spel, Sveriges svar på Norsk Tipping, i beste velgående. Den Svenske staten har nærmest doblet inntektene. Overskuddet går til å finansiere idrett og andre gode formål. Eneste forskjellen fra før markedet ble omregulert, er at de har fått mer penger.

Uten en felles lovgivning som favner alle aktører nordmenn faktisk spiller hos, er det umulig å innføre lignende ansvarlighetstiltak i Norge som har gitt gode resultater i Sverige. Det er på tide å slutte å lukke øyene for utviklingen som har foregått over de siste årene.

Spillmonopolet har utspilt sin rolle og fungerer ikke etter hensikten. Det er ingen tjent med. Verken idretten, frivilligheten, politikerne eller de som sliter med de negative konsekvensene av spill.