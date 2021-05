Leder

DNB får berettiget bank

Finanstilsynet refser DNB og ilegger storbanken et rekordgebyr på 400 millioner kroner for brudd på hvitvaskingsloven.

Det kunne vært fristende å si at DNB med dette får smake sin egen gebyr-medisin, men saken er for alvorlig til å fleipes vekk. Dessuten er tilsynets gebyrer noe helt annet enn norske bankers tidvis skamløse prissetting av egne tjenester. Dette gebyret er for alle praktiske formål en bot. Og når den gis Norges største og delvis statseide bank, bør det ringe bjeller både i Finansdepartementet og Næringsdepartementet.

I ti år har Finanstilsynet bedt DNB rydde i eget hus og ta bedre kontroll over antihvitvaskingsarbeidet. Tilsynet i 2020, som helt konkret utløste denne rekordboten, var en oppfølging av tidligere hvitvaskingstilsyn i 2016 og 2018. Mangler ved bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven er altså ikke noe som ble kjent nå på mandag.

Det er viktig å presisere at DNB ikke er mistenkt for hvitvasking. Det er manglende rutiner, fravær av oppfølging av risikable kunder samt svak forståelse av risikoen for hvitvasking som er problemet.

Eller sagt med Finanstilsynets egne ord: «Manglende oppfølging av høyrisikokunder anses som alvorlig ettersom forsterket oppfølging av høyrisikokunder er et av de viktigste tiltakene mot hvitvasking og terrorfinansiering».

Konsernsjef Kjerstin Braathen bedyrer at DNB tar kritikken svært alvorlig. Det skulle bare mangle. Det dobbelt problematiske er at forholdene som påtales går helt tilbake til 2010. Hvilket også betyr at de har pågått i brorparten av den tiden Braathens forgjenger, Rune Bjerke, var toppsjef. Han ledet storbanken fra 2007 til august 2019.

«Etter Finanstilsynets vurdering viser så langvarige og omfattende mangler at antihvitvaskingsområdet over tid ikke kan ha fått tilstrekkelig prioritet i den overordnede styringen av bankens virksomhet», heter det i tilsynsrapporten.

DNB på sin side svarer at arbeidet med antihvitvasking står på agendaen på hvert eneste styremøte. I så fall er det mye som tyder på at bankens ledelse ikke har evnet å identifisere hva dette arbeidet bør bestå i.

Et eksempel i så måte synes å være DNBs rolle i den såkalte Samherji-saken som ble avslørt i 2018. Her kom det frem at det islandske fiske- og foredlingsselskapet i perioden 2011-18 hadde brukt den norske banken til å sluse mer enn 70 millioner dollar via et såkalt skallselskap på Marshalløyene til Namibia. Penger som ifølge WikiLeaks og islandsk TV skal ha blitt brukt til å bestikke namibiske tjenestemenn og politikere for å skaffe Samherji fiskekvoter.

Det er mildt sagt underlig at det ikke blinket i en eneste varsellampe i Norges største bank.

Finanstilsynet mener denne saken ikke er «unik», og viser til at 400 «høyrisikokunder» som ble definert av banken selv i etterkant av Samherji-avsløringene, ikke ble fulgt opp. Tilsynet indikerer at det kan være flere slike i DNBs portefølje.

Talende nok har DNB allerede bokført det sviende gebyret i sin helhet i regnskapet for 2020. Det er et tap banken kan utgiftsføre og komme over. Tapet av tillit, derimot, kan svi mer.