DIALEKTER TIL BRY? – Dialektdyrkelsen her i landet er et særnorsk fenomen, skriver Sanna Sarromaa. Foto: Line Møller

Debatt

Dialekter er djevelens verk

Er det virkelig berikende ikke å bli forstått?

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Jeg hadde en gang en kjæreste fra Vågå. Vi kunne ikke snakke så mye fordi jeg ikke skjønte hva han sa. Heldigvis var vi begge introverte, loners av det mest ihuga slaget, så vi hadde ikke så mye å si, heller. Kommunikasjonen fungerte best skriftlig.

Han var i tillegg en dialektforkjemper. Han var medlem i en sånn dialektgruppe på Facebook der gamle vagværer (person som bor i og/eller er fra Vågå, red. anm.) postet sære uttrykk som de trodde andre allerede hadde glemt.

Det var ren halleluja-stemning rundt enkelte ord. «Ofårmært» og «knetåt» utløste kraftige dialekt-orgasmer i gruppen som gikk ut på en slags kollektiv dialekt-masturbering. Vågåmål var felles-fetisjen.

Kjæresten min mente at mange vagværer hadde begynt å knote og ikke tok vare på dialekten sin – det vil si, ikke snakket det slik som man gjorde i utkanten av Vågå på 1970-tallet. Det var så innavlet der på den tiden at man måtte ha et oversikt over slektstreet i baklomma på fester for ikke å ende opp med å ha seg med en slektning.

Én gang husker jeg at vi møtte en annen vagvær som jeg faktisk klarte å forstå. Kjæresten min var oppgitt over denne mannen. Han brukte ikke dativ og hadde trykk på feil sted i ordene. Kjæresten min var irritert og mente at mannen ikke hadde styring på dialekten sin.

DIALEKTDEBATT: Dialektbruk i Dagsrevyen skaper debatt. Ingvild Bryn benytter normert nynorsk i sendingene. Her sammen med Jon Gelius i Dagsrevyens studio i 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det som for meg fremstod som ryddig og forståelig, på grensa til artikulert, fremstod som anarkistisk og feil for dialektmannen. Og det er nettopp der vi er ved kjernen av problemet. Dialektfanatikerne synes dialekter er vidunderlige, uansett hvor uforståelige de er for utenforstående.

Jo mer arkaisk og sært, dess mer bedårende for dialektforkjemperne. Vi innvandrere, derimot, vi synes at alle dialekter er jævlige, og noen dialekter er mer jævlige enn andre – litt avhengig av hvor vi har gått på norskkurs og bosatt oss.

Da jeg var lokalpolitiker for Venstre, hadde jeg en partikollega fra Hardanger som jeg heller ikke skjønte bæra av. Hun insisterte på å snakke sin aparte dialekt, enda jeg måtte be henne om å gjenta alt hun sa hver gang. Jeg prøvde å unngå å snakke med henne, for jeg følte meg som en idiot hver gang. Men det var jo hun som var den egentlige idioten! Tenk at noen bare fortsetter å snakke slik at ingen forstår. Hun fikk aldri bestilt riktig mat i kommunekantinen, heller, men det var jo underordnet retten til å snakke uforståelig.

Jeg kan absolutt forstå stoltheten til disse dialektfolkene. Jeg er også kjempestolt av å snakke finsk. Jeg passer imidlertid alltid på å snakke finsk bare til dem som forstår finsk. Jeg gjør dog et unntak med danskene. Når de snakker dansk til meg og går ut fra at jeg forstår dem i kraft av å kunne norsk, så svarer jeg alltid på finsk. Da får de den samme følelsen som meg når de snakker dansk til meg. Like fælt, like uhøflig og like uforståelig.

Denne dialektdyrkelsen er et særnorsk fenomen. Det finnes selvsagt andre land med dialekter, men det er neppe noe annet land der minst et førtitall ulike varianter av det samme språket er forhøyet til det normativt riktige og det politisk korrekte, selv på nyhetene.

Forstå meg rett – folk må gjerne snakke som de vil med venner og familie. Det vil si: der de blir forstått. Jeg er innstilt på at om jeg for eksempel må reise til Jæren, så må jeg bruke migrenemedisiner for å slippe å få hodepine av talemålet der. De bruker så mye tonem to at de høres forurettet ut når de snakker. Det er en ordentlig sutredialekt. Folk må imidlertid kunne sutre så mye som de vil når de er blant sine egne. Problemene oppstår i mer offisielle sammenhenger, slik som på TV og radio.

NRK har nesten gjort det til et poeng å unngå det standardiserte. Det finnes ikke noe annet land i verden der folk i riksmedia snakker så variert som i Norge. Jo særere dialekt, dess sikrere får man jobb på statskanalen. Ikke engang innfødte nordmenn forstår den nye USA-korrespondenten, Lars Os, men han skal likevel dundre på med ord ingen utenfor Østerdalen noensinne har hørt. Er det virkelig berikende å ikke bli forstått?

Kommentator Frank Rossavik skrev i Aftenposten på mandag at hans sympati lå hos vossingen Ingvild Bryn som holder seg til et normert nynorsk. Hun står ikke i Dagsrevyen som privatperson, så hun behøver ikke å hilse hjem. Bryn formidler nyheter, og da er det en fordel at folk skjønner hva hun sier. Som Rossavik skriver: «Når jeg ser nyheter, er jeg interessert i nyheter, ikke særegenheter i enkeltmedarbeideres lokale talemål.» Nettopp.

Tidligere distriktsredaktør på NRK Innlandet, Inger Johanne Solli, er uenig. Hun er en dialektentusiast og laget i sin tid en dialektveileder for NRK. Dialekt skulle snakkes, men de aller særeste ordene skulle unngås.

Men tjener dette dialektene, egentlig? Det blir en tilpasning som igjen påvirker dialekten hos dem som er hjemme der dialekten snakkes. Det blir verken fugl eller fisk, verken dialekt eller standardisert talemål.

Mange nordmenn synes dialekter er noe å være stolt av. Mange, spesielt vi innvandrere, synes at dialekter er Satans verk. Det er mange programmer på radio og TV som ikke er tilgjengelige for oss utlendinger.

Jeg skriver trolig bedre norsk enn 95 prosent av innvandrere og 99 prosent av etniske nordmenn, men også jeg må zappe når vest- og sørlendinger slår seg løs på NRK. De virker å mene at formen er viktigere enn forståelsen – eller så skjønner de bare ikke selv hvor uforståelige de blir.

For noen år siden viste NRK et program som het «Dialektriket». I seks episoder besøkte programlederen Yasmin Syed ulike deler av Norge. Syed snakket selvsagt i ekte NRK-stil en merkelig dialekt selv. I en av episodene fikk seerne møte keeperhelten Frode Grodås. Han kommer fra Hornindal, en bitteliten eks-kommune i Sogn og Fjordane. Grodås la om dialekten da han flyttet fra hjemstedet.

Mange i hans hjembygd ble oppriktig skuffet da han – etter å ha blitt lærer i Lillestrøm – ikke lenger snakket like uforståelig som dem. Det burde da være en fordel at elevene hans forstod hva han sa, men moren til Grodås sa at hun ikke orket å se på sønnen på TV lenger. Da broren snakket, klarte jeg ikke engang å skjønne hva han sa. Han hadde nok bodd hele sitt liv i bittelille Hornindal.

Det er cirka 3600 innbyggere i Vågå og 1200 i Hornindal. Det er nettopp dette som karakteriserer disse dialektfascistene: De har trolig bodd hele sitt liv i en minibygd, upåvirket av andres språk - og antakeligvis tanker, også. Det er innavl over hele linja. Tusen innbyggere legger ikke opp til et voldsomt språklig eller intellektuelt mangfold.

Å tilpasse språket sitt er respekt for andre – høflighet, rett og slett. Bare forestill deg at jeg hadde skrevet denne kronikken på finsk. For ikke å snakke om kvensk (som er en dialekt av finsk)!