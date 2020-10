Kommentar

Kystens tapte stolthet

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

RØRVIK (VG) Hvis hurtigruten ikke lenger skal være kystens foretrukne hovedvei, er det langt mer enn et sønderknust omdømme som står på spill.

Hver kveld har nordgående og sørgående hurtigrute møttes på kaia i Rørvik. Det ble også en naturlig møteplass for folk i den lille kystbyen. Her markeres «Hurtigrutas dag» hvert år som en slags mini-17. mai med korps, pølser og is.

Men det var også her hurtigruteskipet Sanct Svithun aldri kom i havn, da 41 mennesker mistet livet etter det tragiske forliset på «havets kirkegård», Folda, i 1962.

Hurtigruten har en spesiell plass i menneskenes liv, forteller ordfører Amund Hellesø (Ap) i Nærøysund. Men selv om mange har et lidenskapelig forhold til hurtigruten, er selskapet med navnet Hurtigruten AS for tiden krevende å elske. Selv det tradisjonsrike navnet er historie. I dag heter det formelt Kystruten Bergen-Kirkenes.

Alt sviktet da Hurtigruten fikk coronautbrudd om bord på et ekspedisjonsskip. Kritikken fra granskingsutvalget var drepende.

Drepende var også bare fornavnet da de brukte skipet «Fridtjof Nansen» som hotell under innspillingen av Tom Cruise-filmen «Mission Impossible». Mannskapet om bord var lavtlønnede filippinske arbeidere.

Nå varsler selskapet mulig salg av eiendommer på Svalbard, noe som alltid vekker bekymring for norsk suverenitet.

Rørviks forhold til hurtigruten er slett ikke unikt. I mange kystsamfunn er det tradisjonsrike skipet langt mer enn et transportmiddel. Den har vært en livsnerve, et landemerke og en viktig del av identiteten. Skipet har fraktet passasjerer, post, gods og turister siden 1893. «Det va den store verden som la te», som Kari Bremnes så treffende beskrev det i visen «Hurtigrute».

Jo lenger nord, jo viktigere har den vært for folk og samfunn.

Men nå er det stille. Siden september har det kun vært om lag et skip i uka som har lagt til kai etter at Hurtigruten kuttet fra elleve til to skip. Nå kuttes Rørvik og alle andre anløp sør for Bodø helt. Heretter skal Hurtigruten kun gå mellom Bodø og Kirkenes i uoverskuelig fremtid.

Årsaken er, som så mye annet, corona. Det er ikke passasjerer nok, sier ledelsen. Etter at turistene forsvant, har selskapet store problemer. To tredeler av de ansatte er permittert, og 100 millioner i omsetning er borte.

Samtidig har Hurtigruten anbudsavtaler med staten for 850 millioner kroner i året – for å frakte passasjerer mellom Bergen og Kirkenes, og gods mellom Tromsø og Kirkenes. Opposisjonen på Stortinget, fra SV til Frp, krever at Hurtigruten leverer på sine forpliktelser. De reagerer sterkt på at selskapet får aksept fra regjeringen om å kutte vesentlig i rutetilbudet.

Som om det ikke er nok. Fra 1. januar mister Hurtigruten monopolet, og selskapet Havila har vunnet anbud på å seile deler av Kystruten. Men de nye, blå skipene er forsinket, og nå har de søkt Samferdselsdepartementet om å slippe å seile med erstatningsfartøy.

For dette handler om langt mer enn å redde et akterutseilt omdømme. Det er all grunn til å frykte hva som går tapt hvis hurtigruten blir liggende lenge ved kai. Her er det reisevaner som er etablert gjennom mange, mange år. En ting har kystbefolkningen vært sikre på. Uansett vær og føreforhold: Hurtigruten går.

Hvert år frakter den også 100 000 tonn gods langs Norskekysten. Nå må næringslivet se seg om etter andre alternativer. Mye av det godset vil havne på veiene. Hvor stor er sjansen for at det kommer tilbake dit vi helst vil ha det – til vanns? De lokale havnene taper også viktige inntekter.

Mange er naturlig nok både oppgitt og bekymret for hva hurtigruten skal være i fremtiden. Vaner endres som kjent fort.

Det har strengt tatt gått den veien lenge. Hurtigruten har mer og mer blitt et turistskip, mindre og mindre et transportmiddel. Det er ikke å frakte studenter til Nesna, eller fisk og medisiner til Berlevåg som er hovedaktiviteten. Det farger naturlig nok hele virksomheten.

Nå er strengt tatt også Norge et annet. Hurtigruten var naturlig nok viktigere da landet var delt, da flyruter ikke fantes og bil var mindre vanlig.

Men det er en unik del av vår historie. Man skal ikke være særlig bevandret i litteraturhistorien for å se sporene etter kystens riksvei nr. 1. Og det er en transportåre som fortsatt er uvurderlig, både for folk langs kysten og for Norge som turistnasjon. Det er ikke mange år siden vi alle fulgte «Hurtigruten minutt for minutt» med hornmusikk i brystet.

Hurtigruten har hatt et omdømme og en goodwill i befolkningen som nesten ingenting kan måle seg med. Nå stiller stadig flere spørsmål ved hva vi egentlig får ut av det årlige tilskuddet. Selv kystbefolkningen som alltid har kjempet innbitt for Hurtigruten, føler at tilliten er tynnslitt.

Frykten er at verdens vakreste sjøreise kan bli redusert til et nostalgisk minne om et Norge som var. Uansett hvor skyld og ansvar skal plasseres er det ett spørsmål som tvinger seg fram: Er det virkelig mulig for et land som er så rikt å gjøre seg så fattig?

Publisert: 21.10.20 kl. 13:51

