En frekkere og tydeligere Siv

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Berit Roald

Mens alle er opptatt av hvordan Frp kan legge seg lengst mulig ut på et marginalt ytre høyre, burde det være et vidåpent rom for et stuerent høyreparti i Norge.

Mange lurer på om ikke Siv Jensen er sliten og lei. Lei av å vokte seg for Carl I. Hagens små bakholdsangrep, godt hjulpet av krefter i Oslo Frp. Sliten av å være partileder. 14 år er lang tid. Mange mistenker at hun egentlig savner seg selv som finansminister, eller lengter etter en eller annen internasjonal toppjobb langt unna gamle partiledere i hornet og andre urokråker.

Glem det.

I sin tale til det koronautsatte landsmøtet var det en Frp-leder som var frekkere, tydeligere og med mer energi enn på lenge, lenge. Etter at partiet forlot regjering har man lurt på hva de har surret med, men nå har de våknet.

Spørsmålet er likevel ikke dårlig. Det er et mysterium hva som motiverer Siv Jensen nå. Først klarte hun å ta partiet inn i en historisk regjering som få trodde skulle få et langt liv. Alle spådommer ble knust da regjeringen ble gjenvalgt. Og da nesten alle trodde Frp ikke ville gi slipp på tilværelsen med makt og svarte biler, tok hun altså partiet ut av regjering. Det er ikke så mye ugjort.

Det politiske landskapet er heller ikke all verden å manøvrere i. En ny, lykkelig flertallsregjering med KrF og Venstre fremstår som et Soria Moria slott, om de vinner valget aldri så mye. Selv om Frp misliker tanken på Støre som statsminister, ligger det neppe motivasjon nok i å unngå det heller.

Da gjenstår muligheten for at Siv Jensen faktisk liker det. Folk rundt henne trekker frem et særdeles velutviklet konkurranseinstinkt, og et stort ønske om å overlate et parti «som skinner».

I dag er debatten om hva Frp skal være dominert av splittelsen mellom det vi gjerne kaller mainstream-Frp og dem som ønsker å ta partiet i en nasjonalkonservativ retning. Jensens eget lokallag Oslo er en pådriver for det siste, anført av stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde.

Tidlig denne uka la Hagen frem et åttesiders notat om ny retning. Essensen er langt strengere innvandringspolitikk, mer nasjonalistisk holdning til internasjonalt samarbeid og kamp mot «klimahysteri». Selv om de er sterke i troen på at det ligger en gryte med gull i den enden av det politiske landskapet, er det lite empiri som støtter det.

Det finnes garantert noen velgere der som har lite tillit til etablerte politikere. Samtidig har Oslo Frp, i godt selskap med andre storbyer, hatt lite velgersuksess med denne oppskriften. Derimot gjør partiet det svært godt i fylker som Møre og Romsdal og Rogaland, hvor de snakker mer om næringsliv og industri enn om nasjonalstaten og innvandring.

I motsetning til hva mange synes å bruke kreftene på, burde det finnes et vidåpent rom bare ved å være et ganske stuerent høyreparti i Norge.

For mens Høyre åpent skryter av at de har presset Ap politisk mot venstre, har også Høyre flyttet seg mot sentrum. Det inntrykket blir kraftig forsterket av regjeringssamarbeidet.

Skattelette er nesten blitt et skjellsord. Erna Solberg slo kjapt ned Høyre-landsmøtets lille skatteopprør. Med Venstre og KrF i regjering er høye avgifter et honnørord, om det er på alkohol, tobakk, bensin, CO₂ eller annet som forurenser eller ikke er bra for deg. Solberg snakker på inn og utpust om arbeid og inkludering. Der Frp vil vingeklippe fylkesmannen, har regjeringen gjort det til en stor sak å døpe om fylkesmannen til noe kjønnsnøytralt. Man trenger ikke være en høyreekstremist for å synes at det blir litt mye.

Bortsett fra at Siv Jensen ble beskyldt for å ta en Trump da hun ga sine motstandere økenavnene «Vingle-Jonas», «Ulve-Audun», «Bompenge-Lan» og «Kommunist-Bjørnar», var det lite nasjonalkonservatisme å få øye på.

Hovedlinjene i hennes tale var kamp for enkeltmennesket mot systemet, en bredside mot byråkrati som «gjør livet vanskelig for folk», kamp mot avgifter og «sponsing av Sverige», bedre veier i distriktene og mer til pensjonister og beboere på sykehjem.

Til og med i klimapolitikken, som åpenbart splitter partiet, argumenterer hun med at kostbare klimatiltak må ha tilstrekkelig nytte og effekt. «Bare fordi man putter klima foran noe, kan man ikke kaste skattebetalernes penger etter alle dårlige prosjekter», sa hun. Man trenger ikke være klimafornekter for å nikke samtykkende til det.

Til VG sa partiets hjemvendte store sønn, Ketil Solvik-Olsen, at han ønsket seg «et mildere Frp som snakker om innvandring med innestemme». Han mener at de harde ordene skremmer vekk mange og skygger for partiets politikk. Han ble irettesatt av Siv Jensen, som slett ikke ville bruke innestemme.

Derfor var det interessant hva hun faktisk sa. Det var det lite som minnet om stengte grenser og å assimilere innvandrere i hennes tale. Isteden skrøt hun av gründerbedrifter som fikk innvandrerkvinner i arbeid. Verken kamp mot søskenbarnekteskap eller kritisk gjennomgang av bistandsmidlene, er å bruke utestemme i 2020.

Siv Jensen viste at det går an å være frekk, tydelig og skarp i opposisjon. Uten å trekke partiet så mye som en millimeter lenger mot det forjettede ytre høyre.

