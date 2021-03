Leder

Valg uten vinner

STØRST: Statsminister Benjamin Netanyahu leder Israels største parti, men han har ikke flertall og det blir vanskelig å danne ny regjering. Foto: Ariel Schalit / AP

Det fjerde valget på to år løser ikke Israels fastlåste politiske situasjon. Valget har ingen vinner. Det blir svært vanskelig å danne et styringsdyktig flertall og en ny regjering.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det er alvorlig at israelske regjeringer ikke har klart å vedta statsbudsjett de siste to årene. Utnevnelser til sentrale posisjoner er satt på vent. Landet har store utfordringer og trenger en stabil regjering. Men med 90 prosent av stemmene opptalt er det ikke flertall for Netanyahus koalisjon av partier fra høyre til ytre høyre, i tillegg til ultraortodokse og nasjonalistiske partier. Det er heller ikke flertall for opposisjonen, som består av svært ulike partier fra høyresiden, via sentrum til ytre venstre fløy. Arabiske partier kan komme på vippen.

les også Netanyahu kan få støtte av islamist-parti

Israelske valg handler alltid om å bygge koalisjoner som får støtte fra minst 61 av de 120 representantene i Knesset, som er landets nasjonalforsamling. Netanyahus parti, Likud, ligger an til å få 30 plasser. Den nærmeste konkurrenten, Yair Lapids parti Yesh Atid, får valgt inn 17 representanter. Ytterligere ti partier kommer over sperregrensen på 3,25 prosent og får plass i Knesset. Partiene gjenspeiler den store spennvidden i det israelske samfunn, fra strengt religiøse bevegelser til sekulære partier. Hele den politiske fargeskala er representert, fra ekstreme høyre til det radikale venstre. Det eneste som forener to blokker i israelsk politikk er om de er for eller mot statsminister Benjamin Netanyahu, som nå har styrt landet sammenhengende i tolv år.

les også Netanyahu etter jevnt valg: – Vi må danne en stabil regjering nå

Valget på tirsdag ble, som de tre siste, en folkeavstemning om Netanyahu. Men heller ikke denne gang ga velgerne noe klart svar. Oppslutningen om Netanyahu er ganske upåvirket av at han er tiltalt for korrupsjon. Heller ikke pandemien har i vesentlig grad endret det politiske landskap. Det eneste som skjer er at en del velgere bytter parti innenfor de to blokkene, uten at maktbalanse mellom høyresiden og sentrum-venstre forandrer seg i særlig grad. Netanyahu satset alt på at han ville vinne valget ved å sette verdensrekord i hurtig vaksinering av befolkningen. Det skjedde ikke. Selv om vaksineringen ble en suksess er andre sider av Netanyahus håndtering av pandemien svært omstridt.

les også Israel: Letter på restriksjoner for alle med vaksinepass, men covid-19 splitter folket

Det endelige valgresultatet ventes å bli kunngjort fredag. Da skal president Reuven Rivlin gi valgets vinner i oppdrag å danne ny regjering. Netanyahu leder det største partiet, men slik det nå ser ut blir det svært vanskelig å samle tilstrekkelig flertall. Oppgaven er ikke blitt enklere selv om høyresiden samlet sett er blitt styrket i de siste valgene. Utbrytere fra Likud ønsker ikke at Netanyahu skal fortsette som statsminister. Alle sier de vil unngå et snarlig nyvalg. Det kan likevel vise seg å bli uunngåelig.