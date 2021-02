Kommentar

Nå sniker folk i vaksinekøen

Av Astrid Meland

STORBRITANNIA: Kø utenfor vaksinasjonssenteret i Kent. Ulike regler i delstatene gir rom for sniking. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Noen tøyer reglene. Andre blåser helt i dem. Familier til mellomledere i svenske kommuner har fått kloa i vaksine. Og i USA grabber folk til seg fattige nabolags doser.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

CALIFORNIA: Bilkø utenfor vaksinasjonssenteret i Anaheim. Her prioriteres 65-åringer og eldre. Foto: Damian Dovarganes / AP

Politikere vil begynne å utstede vaksinasjonspass som gjør de vaksinerte til det nye herrefolket som kan gå på pub og reise til Syden.

Det er klart det haster for oss alle å få den vaksinen.

Verdens mest kjente vaksinesnikere er det kanadiske ekteparet Rodney og Ekaterina Baker som tok privatfly fra Vancouver til Beaver Creek i nord hvor de fikk tusket til seg vaksine beregnet på eldre i urbefolkningen. De risikerer ifølge Guardian seks måneders fengsel.

De er ikke alene. I Canada går vaksineringen så tregt at også eldre bemidlede leier seg privatfly for å komme seg til Florida, hvor grensen for vaksinering ble satt til 65 år.

Ifølge Daily Mail tilbyr et reiseselskap i London de megarike vaksinasjonsturer til Emiratene og India.

I Washington D.C. og LA strømmer vaksinejegerne til fattige nabolag hvor de camper utenfor vaksinasjonsklinikkene.

SERBIA: I Beograd står folk i kø for å få en dose av den kinesiskutviklede vaksinen fra Sinopharm. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Mindre glamorøst kanskje, men i svenske medier avsløres nesten daglig svenske mellomledere som har sneket seg til vaksine. Til og med sjefenes familier har blitt vaksinert.

Ved en institusjon i Malmö havnet nylig bare ti prosent av de 175 tilgjengelige dosene i armene på beboerne, mens resten gikk til sjefer og forvaltningspersonal, mange uten direktekontakt med beboerne, avslørte Sydsvenskan i forrige uke.

I Sörmland avslørte avisen Eskilstuna Kuriren nylig at familien til en sjef innen helsesektoren fikk vaksine på nyttårsaften. SVT fant ut at det samme hadde skjedd med flere familier.

Forklaringen var at dette var restdoser som ikke måtte gå til spille. Men ansatte med pasientkontakt klaget over at de aldri fikk tilbudet.

ISRAEL: To franske nonner bakerst i køen i Tel Aviv. Israel har kommet lengst i hele verden med massevaksineringen mot covid-19. Foto: JACK GUEZ / AFP

Vi har ikke fått noen rapporter om så grov køsniking i Norge, men også her kan vi se en del merkelige prioriteringer.

I Bodø ble det beskrevet som en vaksinetabbe at 29 ansatte ved teknisk etat fikk vaksinen, ettersigende fordi dosene ikke skulle gå til spille.

I Trondheim ble smittesporere på hjemmekontor prioritert foran leger på akutten.

At FHI gir hver kommune rett til å fordele 20 prosent av vaksinene til «kritisk helsepersonell», gir gode muligheter for å snike. En sjef i helsevesenet uten pasientkontakt kan føle seg viktig nok til å bli prioritert.

Snikingen kan også skje fordi vaksinene har kort holdbarhet. Når glassene er tatt opp fra fryseren, må de brukes fort.

Det største problemet er selvsagt at alle vil til Syden, men vi har for lite vaksine.

Men norske myndigheter har også gjort flere tabber i utrullingen. Helsedirektoratets største flause var at de glemte å lese bruksanvisningen og anbefalte feil sprøytespiss.

I Bodø stusset de på dette og valgte selv å gå for en tynnere spiss. Dermed fikk de rundt en dose ekstra ut av hvert glass slik at også teknisk etat fikk vaksine.

I tillegg har hundrevis av doser gått rett i søppelet i Norge, fordi FHI nølte med å gi beskjed om å bruke restene. FHI fulgte det Det europeiske smittevernbyrået, mens danskene skjønte fra start at alt i glassene skulle brukes.

ROMA: Eldre i kø utenfor et sykehus i Roma for å få vaksinen fra Pfizer-BioNTech. Foto: GIUSEPPE LAMI / ANSA

Når danskene, som ikke får mer vaksine enn oss, likevel ligger bedre an, har det mye å si at Norge har spredt bosetting og fjorder og fjell.

Norge kjører dessuten en desentralisert strategi, som gjør at vi sender fem og fem doser til Båtsfjord. Danskene må selv reise til store vaksinasjonshaller.

Men det er også mer nøling i Norge, noe som forsvares med at nesten alle andre land stresser fordi de har så mye smitte.

Da Norge fikk de nye vaksinene fra AstraZeneca, ble de liggende fem dager på lager, mens danskene brukte 24 timer på å få dem ut. Vi så det samme da danskene satte dosene de hadde av Pfizer straks, uten å bygge seg opp et lager.

Norge sparte doser på fryselager. Men har nå snudd.

POLITIET PRIORITERT: I kø for vaksine i Srinagar i India. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

For hver uke som går, renner milliardene ut, bedrifter går konkurs, ungdom får ikke gå på skole og bestemor kommer seg kanskje ikke til Syden likevel.

Folk sniker fordi de er desperate. Men det er ingen unnskyldning. For det går alltid ut over noen andre som trenger vaksinen mer.

– Nei, jeg vil ikke snike i køen bare fordi jeg donerte penger, sa Dolly Parton her om dagen til AP. Hun ga i april i fjor en million dollar til utvikling av Modernas vaksine.

Det er litt annerledes da med Ekatarina Baker som sammen med ektemann brøt karantenereglene da hun tok privatfly til Beaver Creek for å få sitt skudd med Moderna-vaksine.

I en post på Instragram i mars sa «hold dere hjemme, det er det eneste riktige å gjøre». Hun hadde en far med sukkersyke, skrev hun.

Rådet hennes viste seg å gjelde alle andre og ikke henne.