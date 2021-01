FRUSTRERT: – Har ikke vi som «bare» er kjærester også rett til respekt for vårt familieliv, slik andre borgere har, spør Maria Hjaltadottir. Foto: PRIVAT

Debatt

Kjærligheten kjenner ingen grenser

Vi som har kjæreste på andre siden av landegrensen og vet vi er usynlige i debatten, biter negler og lurer på: Hva kan myndighetene finne på nå? Hvor raskt vil det nye innføres? Hvor lenge vil det vare? Hvor mye verre kan det egentlig bli?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MARIA HJALTADOTTIR, ugift kjæreste

Svarene på det er: de kan gjøre hva som helst uten motstand eller forvarsel, det kan skje på dagen eller innen uka er omme, det kan vare i lang eller kort tid – ingen vet – og det kan alltid bli verre.

Siden skrekkbeskjeden om stengte grenser kom i mars 2020, har vi vært gjennom mange opp- og nedturer, jeg og kjæresten min. Flest nedturer. Til vanlig har vi en kort kjøretur mellom oss, men plutselig har vi vært nødt til å forholde oss til bråe endringer når det gjelder hvem som kan reise inn i landet, hva slags kriterier som skal til for at de skal få komme inn, hvilke papirer de må ha, hvor lenge og hvor karantene må avholdes etc.

Hver dag er vi nødt til å oppdatere oss på nytt, ofte i uklare og selvmotsigende regler som skifter når som helst. Vi kan ikke planlegge noe, vi kan ikke vite sikkert om og når vi kan ses igjen. Vi er adskilt fra den vi har nærmest på ubestemt tid, fullstendig prisgitt regjeringas raske avgjørelser. Uvisshet og maktesløshet er det eneste vi kan regne med oppi det her.

les også Om grensen blir stengt lenge: - Nye boliger kan bli forsinket

Det nye som rammer oss nå er svært strenge og inngripende regler for innreise der det i unntakene diskrimineres mellom gifte og ugifte. Gifte får lov til å reise inn til ektefellene sine og være i karantene der, kjærester får ikke. Jeg klarer ikke annet enn å tolke det som at den norske stat anser mitt og andres kjæresteforhold – uansett hvor kjærlighetsfylt, nært, viktig, forpliktende, flott eller langvarig det er – til å være av underordnet betydning i forhold til de som har valgt å innordne samlivet sitt i ekteskapets form.

Har ikke vi som «bare» er kjærester også rett til respekt for vårt familieliv, slik andre borgere har? En liten periode i høst kunne man med et eget skjema for kjærester dokumentere at man var i et forhold som hadde vart i minst ni måneder, og dette sidestiltes med ekteskap. Hva er årsaken til at dette ikke lenger gjelder?

Foruten at statens vurdering ikke er i samsvar med vår tid, der ekteskapet ikke har den samme status som det har hatt tidligere og samlivet i stedet har mange former, virker det også som en urimelig distinksjon å gjøre ut fra smittevernhensyn. Vi er mange som er kjærester på tvers av landegrenser, men vi er ikke en så stor gruppe at vi utgjør en betydelig større risiko for smitte om vi også, på lik linje med gifte, får inngå i unntakene for innreiseforbudet.

Konsekvensene for oss det gjelder er derimot ufattelig store.

les også Svensk politi om stengte grenser: - Største utfordringen siden andre verdenskrig

Når saken om grensestenging debatteres i media, er det svært sjelden at de menneskelige relasjonene som tar skade av en slik nedstenging nevnes. Vi har i lange tider formet relasjoner på kryss og tvers av grensene, kjærligheten kjenner som kjent ikke slike.

Likevel er det som at menneskene som lider under å ikke få være med sine nærmeste hele tiden havner i skyggen av andre aspekter av saken vi tydeligvis syns er viktigere. Når vi ikke nedlatende og med moralistiske undertoner omtaler alle reiser som fylletur til Syden eller «harryhandling», er det det som har med økonomi på ulike måter å gjøre som får plass i diskusjonene. Det er hytteeieres rett til å bruke sin eiendom i utlandet og flyten av utenlandsk arbeidskraft som stort sett løftes fram.

Det har vært fryktelig provoserende å være vitne til at kravene for innreise og karantene hele tiden har vært tilrettelagt for at det skal være smidig og glatt for arbeidsreisende, i stedet for å ta menneskelige hensyn. I pressemeldingen 27.01 uttaler også justis- og beredskapsminister Monica Mæland at regjeringa «[v]il ha et godt samarbeid med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger innenfor et strengt regime, og for å kunne justere tiltakene hvis det er nødvendig».

Men hvem vil samarbeide med oss usynlige berørte? Hvem vil finne gode løsninger for oss, kjæresteparene som sitter adskilt i hvert vårt land og bare venter og håper på gode nyheter? Kan noen være så snill å justere tiltakene? Det er nødvendig å justere så kjærlighetsforhold likestilles i innreisereglene, uansett hvilken juridisk form forholdene har.

Det kan kanskje ikke måles i kroner og øre det vi har og gjør, vi kjærestene, men det finnes vel andre viktige verdier enn det?