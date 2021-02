Leder

Forakt for demokratiet

Håpet om fred og demokrati i Myanmar knuses nå under generalenes jernhæl.

Den nasjonale liga for demokrati (NLD), under Aung San Suu Kyis ledelse, vant valget i Myanmar overlegent. Men generalene nekter å godta folkets dom og gjeninnfører militært diktatur. Vi er vitne til en tragisk og farlig utvikling i et land der Norge og andre land har investert tungt i demokratibygging. I flere år var utviklingen svært positiv og lovende. Etter 60 år med etniske konflikter og mer enn 50 års militærdiktatur var det gode utsikter til fred og demokrati. Det er dette håpet som nå knuses under generalenes jernhæl.

Hver gang folket i Myanmar får anledning til å si sin mening i frie og rettferdige valg vinner Aung San Suu Kyis demokratiske parti i valgskred. Den militære ledelsen nektet å godta valgresultatet i 1990. De satte Suu Kyi i husarrest og fengslet andre demokratiforkjempere. Militærdiktaturet ble forlenget i 20 år. Etter 2010 startet et gradvis oppmykning og Myanmars internasjonale isolasjon ble brutt. I 2015 vant Suu Kyis parti rent flertall og det samme skjedde i valget sent i høst.

Mandag skulle det nye parlamentet møtes for første gang. Men tidlig om morgenen gjennomførte den militære ledelse et statskupp. Suu Kyi og andre demokratiske ledere ble pågrepet. Det er innført unntakstilstand og generalene lover et nytt valg om ett år. Hvis de militære skal få det valgresultat de ønsker seg vil det neste valget hverken være fritt eller rettferdig.

Fredsprisvinner Aung San Suu Kyis internasjonale renomme ble rasert på grunn av Myanmars forfølgelse av den muslimske minoritet, rohingyaene. I 2017 gjennomførte regjeringsstyrker grufulle angrep mot deres landsbyer og nær 800 000 flyktet til Bangladesh. Men i den internasjonale domstolen i Haag avviste Suu Kyi alle påstander om folkemord og etnisk rensning. Hun tapte internasjonal anseelse på dette. Valget i høst viste at hun fortsatt har overveldende støtte i eget land. Nå retter de militære seg mot Suu Kyi og et stort flertall i folket.

Selv om generalene tillot demokratiske valg laget de en grunnlov som innebærer at de beholder mye av sin politiske og økonomiske makt. En fjerdedel av setene i parlamentet er forbeholdt deres kandidater, noe som gjør at de kan blokkere for endringer i grunnloven. Generalene utformet en lov som i praksis forhindrer Suu Kyi i å bli president og de har beholdt kontrollen over viktige departementer.

Nå har de militære tatt all makt. De forsøker å annullere folkets vilje og ignore Myanmars internasjonale støttespillere. Dette er en farlig kurs. I FNs sikkerhetsråd bør Norge bidra til en sterk fordømmelse av kuppet og dessuten kreve at Suu Kyi og andre ledere umiddelbart settes fri.