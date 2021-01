Leder

Vaksinenasjonalisme

MANGLER OKSYGEN: Pårørende til Covid-19 syke står i kø for å få fylt oksygenbeholdere i Manaus i Brasll. Det er kritisk mangel på oksygen og sykehusene er overfylt. Foto: Edmar Barros / AP

Det er ikke et uttrykk for veldedighet å sørge for at alle land får tilgang til vaksiner mot coronaviruset. Det er i alles interesse, også vår egen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Pandemien har gitt oss et nytt ord: Vaksinenasjonalisme. Hver dag ser vi eksempler på hva det betyr. EU og Storbritannia er i en dragkamp om vaksiner. Rike land overbyr hverandre for tilgang til vaksiner. Det er blitt et kappløp om hvem som kommer først i mål med å vaksinere sin egen befolkning.

Det er forståelig. Politiske ledere svarer til sine egne velgere, ikke andre lands borgere. Bortsett fra et mindretall av vaksinemotstandere ønsker alle å bli vaksinert snarest mulig. Det setter myndighetene under et sterkt forventningspress.

Hvert lands myndigheter har et ansvar for å vaksinere sin egen befolkning. Men hvis vi ikke samtidig lykkes i å bekjempe pandemien globalt vil coronaviruset fortsatt være en alvorlig trussel for alle.

les også Lutfattige og uten vaksine: Graver massegraver

Det er en overhengende fare for at mutanter av viruset vil fortsette å spre seg i fattige land eller store middelinntektsland, hvor det er liten eller ingen sporing og isolering av syke. Vi må være forberedt på at nye varianter av coronaviruset, som ingen er immune mot, kan spre seg til Europa.

I Washington Post skriver Fareed Zakaria at verdens rike land, som har 16 prosent av klodens befolkning, har sikret seg 60 prosent av vaksinedosene. Canada har, for eksempel, bestilt nok til å kunne vaksinere befolkningen fem ganger.

Slik det nå ser ut vil mange av utviklingslandene ikke klare å vaksinere sin voksne befolkning før om tre år. Viruset får tid til å spre seg og mutere, med katastrofale konsekvenser. Vi ser eksempler på det i dag.

les også Portforbud er en særdeles dårlig ide

Brasil har verdens nest høyeste antall dødsfall som følge av Covid-19. Ni millioner er blitt smittet og 220 000 er døde. Et episenter er Manaus i Amazonas. De ble så hardt rammet i første bølge at befolkningen nesten nådde flokkimmunitet.

Nå rammes de hardt på nytt, av et mutert virus. Som den britiske mutanten sprer også den brasilianske og sørafrikanske varianten seg over landegrensene. Eksperter advarer om faren for alle ved at svært smittsomme coronavarianter kan ødelegger den immunitet som bygges opp med vaksiner og naturlig immunitet.

Vi er ikke trygge før alle er det. Verdens helseorganisasjon mener at vaksinenasjonalisme vil forlenge pandemien, ikke forkorte den.

Norge er en av de store bidragsyterne til det internasjonale samarbeide for å utvikle og distribuere vaksiner. Pandemien har vist oss at vi dessuten trenger bedre koordinering for å forebygge, spore og sette inn de rette tiltak tidlig. Trusselen er global. Det er også løsningen.