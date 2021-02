Presser Putin

Leder

For andre helg på rad demonstrerte store folkemengder i byer over hele Russland mot president Vladimir Putin. I St. Petersburg i vest ropte folkemengden: Ned med tsaren! I Novosibirsk i øst marsjerte tusener for frihet.

Putin har styrt Russland i 21 år. I disse årene har det vært mange demonstrasjoner mot Putin. Denne gang virker det annerledes. Putin er satt under et press han ikke tidligere har opplevd.

Den viktigste årsaken er at Aleksej Navalnyj er blitt en sterk leder for opposisjonen. Han når frem til russerne gjennom sosiale medier med avsløringer av korrupsjon og maktmisbruk. Det vekker gjenklang hos mange som ser hvordan dette uvesenet gjennomsyrer samfunnet. Oligarkenes grenseløse luksusliv står i skarp kontrast til vanlige russeres økonomiske virkelighet.

Offentlig uttaler Vladimir Putin aldri navnet Aleksej Navalnyj. Men i handling viser Putin at han er svært opptatt av den brysomme opposisjonslederen. Kreml later som om Navalnyj er en ubetydelig person, men alt de foretar seg vitner om at makteliten frykter ham og hans tilhengere. Alt som har skjedd de siste månedene har gjort Navalnyj til en mer formidabel motstander for Putin.

Navalnyj ble livstruende syk etter å ha blitt forgiftet med nervegiften Novitsjok under et besøk i Sibir. Putin avviste senere at russiske myndigheter hadde noe med forgiftningen å gjøre, med den groteske forklaring at i så fall ville de ha «avsluttet jobben».

Det er en form for dementi som samtidig avslører regimet. Etter behandling i Tyskland reiste Navalnyj hjem til Moskva hvor han umiddelbart ble arrestert. Det latterlige påskuddet var at han ikke hadde overholdt meldeplikten, da han kjempet for livet på et tysk sykehus.

Problemet for Putin er at Navalnyj nå er blitt en like stor plage i fengsel som i frihet. Navalnyj oppfordrer sine tilhengere til å demonstrere og store folkemengder over hele landet trosset myndighetenes advarsler.

Reaksjonen fra et stadig mer autoritært regime er forutsigbar, men også et uttrykk for svakhet. De slår hardt ned på demonstrasjoner, arresterer tusener og legger skylden på USA og andre vestlige land for innblanding i indre russiske forhold.

USAs utenriksminister Anthony Blinken har rett når han kritiserer den harde taktikken mot fredelige demonstranter og journalister i Russland. Vi må kreve at Navalnyj og alle som bruker ytringsfriheten må settes fri.

I fjor ble grunnloven endret slik at Putin kan bli sittende som president på livstid. Tilsynelatende har han et solid grep om makten. Men det har skjedd tidligere i autoritære stater at alt synes svært stabilt. Inntil det plutselig ikke er det lenger.