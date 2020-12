Kommentar

Omgitt av idioter

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Det er ikke lett å være Frp-leder Siv Jensen om dagen. Foto: Tore Kristiansen

Mens Siv Jensen har styrt landet, har bråkmakerne hatt hjemme alene-fest i hennes egen bakgård. Kampen for ro og orden kan bli brutal.

Det er ikke lett å være Siv Jensen om dagen. Regjeringen forstår dem ikke, og velgerne bryr seg ikke. Folk flest er mest opptatt Erna og Bents regler for julen. Skal de ofre en tanke på politikk ser de ut til å foretrekke fugleskremsler.

Takken fra partiet var heller ikke særlig varm. Åtte personer i stortingsgruppa valgte å stemme mot budsjettet de hadde slitt så hardt for. 14 flere oljemilliarder er ikke nok til å stoppe misnøyen.

Og fred og ro er det slett ikke på hjemmebane. Nå vurderer Frps aldri sovende organisasjonsutvalg å ekskludere lederen i Siv Jensens eget fylkeslag, Oslo Frp. Geir Ugland Jacobsen har levd farlig siden han i sommer åpent utfordret Siv Jensen. Han har flere ganger sådd tvil om hun er den rette til å bekle førsteplassen, og har gang etter gang kommet med utsagn som har irritert og provosert. Nylig måtte selveste Sylvi Listhaug rykke ut da han hevdet det var juks i presidentvalget og at Trump hadde vunnet. Da skjønner man betydningen av betegnelsen urokråke.

Nå ønsker sterke krefter i partiet å ekskludere ham. Begrunnelsen skal være illojal oppførsel mot partilederen og en rekke utspill som er i strid med partiprogrammet. Han blir oppfattet som en oppvigler, og mange mener han bør finne seg et parti som ligner mer på det «patriotiske fyrtårnet» han åpenbart ønsker seg, istedenfor å ødelegge Frp.

Problemet er at Ugland Jacobsen ikke er helt uten venner. Skjebnens ironi vil ha det til at hans fremste våpendrager er tidligere partiformann, Carl I. Hagen. Mannen som selv ekskluderte og suspenderte såkalte bråkmakere over en lav sko, har vært Ugland Jacobsens «advokat» i samtaler med partiet. Historien hadde vært fullkommen om Hagen ble dratt med i eksklusjons-dragsuget, men så ironisk er vel selv ikke skjebnen.

Det er heller ingen vakker del av demokratiet som nå utspiller seg. Et veletablert politisk parti burde være i stand til å ordne opp gjennom det ordinære partidemokratiet. Ugland Jacobsen er valgt som leder i Oslo Frp, selv om det slett ikke er noe blankpusset utstillingsvindu han leder.

Oslopartiet har gjort det dårlig i valg, og slitt med å dyrke frem sterke profiler. Det mangler hverken dyktige eller moderate Frp-ere i hovedstaden, men de har skydd sitt eget fylkeslag som pesten. Mens Siv Jensen og hennes mannskap har kjørt sorte regjeringsbiler, har det i realiteten vært en hjemme alene-fest for bråkmakerne i Oslo Frp. Det er en problematisk situasjon de ikke ønsker å dra med seg inn i neste valgkamp.

Nå kommer ryddejobben, og den er ikke nødvendigvis enkel. Det er slett ikke sikkert at uroen forsvinner selv om de lykkes med å ekskludere den kontroversielle fylkeslederen. Det er mange i partiet som sympatiserer med hans harde linje i innvandringspolitikken. Sterke krefter kan i verste fall slippes løs dersom partiet går til eksklusjon.

Det er dyp frustrasjon over at Frp ikke klarte å redusere så mye som en eneste kvoteflyktning i budsjettforhandlingene. Selv om pragmatikerne mener de øvrige innstramningene i asylpolitikken er mer verdt på lang sikt, imponerer det ikke kritikerne.

Partiet ga seg selv en stor fallhøyde da de tidligere i høst krevde et tall på kvoteflyktninger «nærmest mulig null». Tidspunktet er heller ikke optimalt. Det har så langt ikke vært en suksess å ta Frp ut av regjering. Meningsmålingene er elendige, og det er mye frustrasjon i stortingsgruppen. Om det finnes en tydelig strategi for veien videre, så skjuler de den godt.

Og det er slett ikke gitt at julefreden vil senke seg over partiet selv om den verste bråkmakeren blir kastet ut.

Publisert: 03.12.20 kl. 18:58

