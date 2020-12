FÅR SEG IKKE JOBB: – Jeg har personlig opplevd en del ukomfortable og til dels rasistiske situasjoner i arbeidsmarkedet, skriver Raghad Jalghoum (21) i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Privat

«25 under 25»: − Jeg søkte på 400 jobber, uten hell

Hvorfor skal arbeidsgivere dømme min arbeidskapasitet basert på hva jeg heter eller hva jeg har på meg?

RAGHAD JALGHOUM (21), arbeidssøker

Etter at jeg sto frem i VG i går og fortalte om mine opplevelser i arbeidsmarkedet har jeg utelukkende fått positive tilbakemeldinger fra både kjente og fremmede.

Mange kjente seg igjen, og takket meg for at jeg snakket åpent om dette temaet:

Jeg har pleid å bruke et norsk etternavn når jeg har søkt på ulike jobber. Det er ikke tilfeldig.

Hvis du har et utenlandsk navn så reduseres sannsynligheten for å bli kalt inn til et intervju med hele 25 prosent sammenlignet med hvis du for eksempel har et norsk navn.

Arbeid er viktig for å bygge opp relasjoner og praktisere språk. Det bidrar også til økonomisk selvstendighet. Men hva skjer når man ikke får denne muligheten?

Man føler at man blir hengende bak alle andre. Du ser folk rundt deg kjøpe leiligheter, biler, betale tilbake gjeld og studielån og reise til utlandet. Selv er du avhengig av stipendet fra Lånekassen og livsoppholdet fra NAV.

Jeg har personlig opplevd en del ukomfortable og til dels rasistiske situasjoner i arbeidsmarkedet. Jeg er oppvokst i Norge og snakker flytende norsk og har en nordnorsk dialekt. Jeg har et utenlandsk fornavn og etternavn.

Jeg har nå i tre år søkt flere jobber og skrevet over 400 søknader. I tillegg har jeg besøkt over 100 arbeidsplasser for å levere CV og søknad personlig.

Så langt uten hell.

Da jeg brukte hijab opplevde jeg både fysisk og verbal rasisme. Jeg fikk høre fra flere arbeidsgivere at «du kommer til å skremme bort kundene» eller «kunne du ha tatt det av deg mens du er på jobb?».

Slike holdninger er ulogisk og trist. Hvorfor skal arbeidsgivere dømme min arbeidskapasitet basert på hva jeg heter eller har på meg?

Hvorfor skal jeg bli satt i en situasjon der jeg blir nødt til å sette min identitet til side, og der jeg må endre på hvem jeg er for å kunne tjene til livets opphold og klare meg økonomisk?

Slike opplevelser tærer på psyken. Man får en følelse av at man ikke er bra nok eller i stand til å lykkes med noe. Denne følelsen har preget min hverdag i mange år. Jeg prøver så godt jeg kan for å få en jobb, men likevel får jeg ikke det.

All den tiden jeg bruker på å skrive søknader og besøke arbeidsplasser virker bortkastet. Jeg har noen ganger tenkt at jeg bare «skal gi opp, for jeg får ikke jobb uansett».

Vi har flyktet til Norge fra krig og politiske uroligheter. Mange av oss har et ønske om å få en meningsfull hverdag. Målet vårt er å kjenne på en økonomisk trygghet.

Jeg etterlyser at politikere som hele tiden sier at «vi skal få alle ut i arbeid» og at «arbeid er en viktig del av integreringen» tar tak i diskriminering i arbeidslivet.

Det er dessverre et faktum at mange med innvandrerbakgrunn sliter med å få seg jobb. I tillegg håper jeg at du som leser denne kronikken forstår problemet, og at de som sliter med å komme seg ut i arbeid kan vite at de ikke er alene om det.

Er du en arbeidsgiver, håper jeg at neste gang du ser et utenlandsklingende navn på en jobbsøknad, tar deg tiden til å lese gjennom hele søknaden.

