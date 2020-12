Kommentar

Den ubehagelige stillheten

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Forskningen viser at det er de mest sårbare barna som bærer den tyngste byrden av et nedstengt samfunn. Det som nå skjer, kan ende i fremtidig utenforskap, skriver VGs kommentator. Foto: Lise Åserud

Man kan bli syk av corona, selv om man ikke er smittet av virus. Men der smittetall følges med lupe, er de andre kostnadene av pandemien et stort, svart hull.

For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det har gått så bra i Norge, gjentar vi til stadighet. Men hva er det da vi måler?

Hver morgen våkner vi opp til de nyeste smittetallene, og vi følger antall innlagte på sykehusene med argusøyne. Smittetallene er lavere enn i mange andre land, og få er heldigvis døde. Mediene sender pushmelding hver gang det skjer. Helsevesenet har vært langt unna å knele, som man lenge fryktet. Men hva vet vi egentlig om den totale kostnaden av pandemien?

Ikke så veldig mye.

Da Norge stengte ned, ble det så stille, så stille. Bekymringsmeldingene til barnevernet forsvant. Det ble knapt nok gjennomført avhør av voldsutsatte barn. Anmeldelsene sluttet samtidig å komme. Helsesykepleiere ble satt til smittevernoppgaver, og skolehelsetjenesten var på hjemmekontor. Pågangen til landets krisesentre ble redusert. Politiet fikk også færre henvendelser om vold.

Men er det noen som tror problemene forsvant med viruset?

– Vi vet jo dessverre at de som er slemme mot ungene ikke slutter med det fordi døren blir stengt, eller at de som sliter med rus og psykisk helse får det bedre i slike tider. Snarere tvert imot, fortalte oppvekstdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag til VG.

Nå begynner stadig mer å komme til overflaten. Barnevernet ser nå en sterk økning i akutte og alvorlige meldinger. En stor andel handler om vold, overgrep, rus og psykisk uhelse. Flere saker handler om vold og overgrep som skjedde under nedstengingen i vår.

les også Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen: «By mot land» kan bli «ung mot gammel»

Helsesykepleiere forteller nå om betydelig pågang av barn og unge som sliter med skolevegring, selvskading, selvmordstanker og tunge depresjoner etter pandemien. Mange fungerer tilsynelatende bra, men er nedstemte og kjenner på tomhet.

Noe vet vi etter hvert ganske godt.

Forskning i inn- og utland er entydig på at det er de mest sårbare barna som bærer den tyngste byrden. Det som nå skjer, kan ende i fremtidig utenforskap. Flere frykter vi kan få en «corona-generasjon» som vi kan finne igjen i de uheldige statistikkene i flere tiår fremover.

Selv om stadig mer av den kunnskapen kommer på bordet, vil regjeringen gjøre det lettere for skolene å tilby digital hjemmeundervisning – også når det ikke er smittevernfaglig begrunnet. Forstå det den som kan.

Det forstår heldigvis ikke FHI som kaller forslaget «direkte skadelig». Fylkesmannen i Trøndelag mener forslaget legger større vekt på voksnes frykt for smitte enn barns behov for stabile rammer og likeverdige grunnlag for læring. Det er rene ord for pengene.

I litt for mange tilfeller har vi sett at det offentlige tar i litt ekstra og stenger ned for mye for å være på «den sikre siden». Men når alle tenker slik, blir resultatet dårlig for dem de er til for å hjelpe.

Men det er ikke bare sårbare barn og unge som har det tungt. Det kommer stadige drypp om hva pandemien gjør med oss, uten at det er i nærheten av å få den samme oppmerksomheten som de siste smittetallene eller hvor mange vi kan be i juleselskap.

Psykisk utviklingshemmede ble pålagt lovstridige besøksforbud i sine private hjem. Man kan bare ane hva det gjør med folk å sitte alene uke etter uke, uten helt å forstå hva som skjer. Eldre ble isolert på sykehjem. Mange levde sine siste uker uten pårørende rundt seg. I begravelsen kom kun de aller nærmeste. Hvis man var så heldig.

Nå ble det også kjent at færre har fått kreftdiagnose. Kreftforeningen frykter at folk er mer tilbakeholdne med å gå til legen. I verste fall kan det bety at flere får komplikasjoner og dør.

les også Les mer om de sårbare barna: Barnehusene om de første pandemi-ukene: – Det ble helt stille

Men krisen rammer også mer subtilt. Folk forteller om familiemedlemmer som bor i kommuner helt uten smitte – men som knapt tør å gå ut. Som avstår fra å møte barn og barnebarn. Leger forteller om økt medikamentbruk når eldre og syke blir isolert.

Den regjeringsoppnevnte gruppen som skal se på tilbudet til barn og unge, er bekymret for at mange unge har sluttet på fritidsaktiviteter. De etterlyser flere møteplasser. Samtidig ble landets campuser stengt for titusenvis av studenter. De overlates til hybler, kollektiv og studenthus. Ingen vet i dag hva en slik start på voksenlivet vil bety.

Da har jeg ikke engang nevnt hva det gjør med folk å se livsgrunnlaget sitt gå til grunne. Det finnes ingen statistikk for det, og ingen sender push.

Men det er ikke så rart at det blir slik. Virus, smittevern og coronadødsfall blir veldig synlig og konkret. Det er lett å måle, og sette to streker under svaret. Nå skjønner man bedre hvorfor psykiatri og samfunnsmedisin i alle år har fått en brøkdel av den status og oppmerksomhet som tradisjonell medisin har fått.

Vi skal være varsomme med å tro at pandemiens konsekvenser bare handler om smitte. Senskadene vil forfølge oss lenge etter at munnbindene er kastet og vaksinene satt.

Publisert: 09.12.20 kl. 18:28

Les også