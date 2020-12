Kommentar

Brexit kan falle i fisk

Av Yngve Kvistad

Foto: Tegning: Roar Hagen

Hvis forhandlingene om EUs tilgang til britiske farvann faller i fisk, faller hele brexitavtalen.

For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Konsekvensene av å krasje ut av Europaunionen uten avtale, er ifølge Bank of England mer alvorlige for Storbritannia enn de økonomiske skader forvoldt av pandemien, skriver tidligere Tory-leder William Hague i sin spalte i den konservative avisen The Telegraph.

Påminnelsen er alt annet enn tilfeldig.

Vi er inne i siste, avgjørende brexituke, for denne gang, og forhandlerne på begge sider synes i det minste å være enige om én ting: Å få fisk.

Ikke ut fra et ernæringsmessig synspunkt. Men som torpedo under arken. En politisk bombe anrettet som sprengt torsk. På en seng av brutte brexitfrister.

Ja, hvordan ble hyse så viktig for Boris Johnson, mon tro, at han er villig til ofre landets interesser fremfor å la EU sluke fisken med søkke og snøre. Tross alt en marginal sektor som utgjør knappe 0,1 prosent av øyrikets nasjonalprodukt, og knappe 1,6 prosent av EUs økonomi når landbruk og skog er lagt til. Av de 178 000 sysselsatte i europeisk fiskeindustri er ca. 12 000 briter. Eller 0,02 prosent av populasjonen.

les også Brexit-ekspert tror ikke det blir avtale

Burde det ikke være mer presserende for en britisk statsminister å lande en større avtale som kan sikre den innbringende finansnæringen, ifølge BNP 60 ganger viktigere enn mussa på stampen?

Nå er det ikke første gang Boris Johnson setter egne interesser foran landets. Det er ingen original oppfatning at det er historien om hans vei til makten. Langt inn i den harde kjerne av Tory-velgere som sendte ham til Downing Street stilles spørsmålet om hva han egentlig vil med embetet – annet enn å være statsminister.

Måten han har taklet coronakrisen og brexitforhandlingene splitter partiet. Spørsmålet om skotsk uavhengighet splitter landet. Han beskyldes for latskap, for å ha utnevnt en regjering av inkompetente ja-folk, og for ikke å forstå saker han uttaler seg om.

I HARDT VÆR: Boris Johnson. Foto: NEIL HALL / EPA

Men akkurat når det gjelder fisk har Boris Johnson skjønt det. Og han har gode kort på hånden. Britiske fiskere avspist med mindre kvoter i eget farvann enn fabrikktrålerne under EU-flagg ble selve symbolet på urettferdighet og nasjonal avmakt.

Over 40 prosent av all fangst i EU-området tas i britisk sone. Fra britisk farvann henter EU-fartøyer opp verdier som omregnet til euro tar femgangen sammenlignet med det britiske båter fisker i EU. I Det keltiske havet sør for Irland, utenfor Wales, Cornwall og Devon, anslås ca. halvparten av torskebestanden å befinne seg innenfor Storbritannias grenser. Men britiske fiskere får ikke ta opp mer enn syv prosent. Resten skal EU-flåten ha. I Den engelske kanal er kvoteforholdet 9:84 % – i Frankrikes favør.

For Johnson er dette brexit-slagordet i praksis: Ta tilbake kontrollen!

les også Frankrikes Europa-politikk gir muligheter for Norge

Britene har meldt seg ut av EU, og trenger ikke underordne seg EUs kvoter. Fra 1. januar er landet en uavhengig kyststat og kan med henvisning til FNs havrettskonvensjon gjøre krav på suverenitet. Der har Boris Johnson helt rett.

Han har også rett til å be om at landet behandles som andre ikke-medlemmer, og viser i så måte til EUs fiskeriavtale med Norge. I tillegg til at den respekterer norsk suverenitet innenfor vår økonomiske sone på 200 nautiske mil (370 km) ut fra kysten, er den fleksibel (kan reforhandles årlig) og gir norske interesser full råderett over mer enn 75 prosent av kvotene.

Fiskeriavtalen EU-landene imellom gir i praksis alle medlemmer anledning til å fiske i hverandres havområder som om det var deres eget. For at britene skal opprettholde tollfri adgang til sitt største marked, eller en tilnærmet like god handelsavtale, krever EU å videreføre denne modellen med minst 80 prosent tilgang til Storbritannias havressurser.

les også Boris gjør det mulig å gjenforene Irland

Det gir britiske fiskere en «eksklusivitet» til ca. 18 prosent av kvotene i eget farvann. I tillegg vil Brussel ha en bindende tiårsavtale, samt forpliktelser fra britene om å respektere EUs tvisteløsninger og regler for statsstøtte, klima og arbeidsliv.

Ikke akkurat det man forbinder med å ta tilbake kontrollen.

Europa har mange fiskerlandsbyer og lokalsamfunn som er helt avhengige av tilgang til britisk farvann. Det er ikke uten grunn at Brussel har trukket fiskeriforhandlingene inn i samtalene om en handelsavtale. I likhet med fiskeriminister Jan Henry «No Fish» Olsen (Ap) som forut for EU-avstemningen i 1994 sa at Norge ikke hadde én fisk å gi EU, har Boris Johnson inntatt en tilsvarende forhandlingsposisjon.

les også Nå vil Skottland kreve selvstendighet

Det er en strategi som kan lykkes. Britene vet at EU er ganske desperat på å lande en fiskeriavtale, og har mulighet til å oppnå innrømmelser på andre områder. Fri flyt innen finanssektoren trumfer fri flyt av flyndre.

Hvis det ikke blir noen fiskeriavtale mellom den britiske og den europeiske union, får Storbritannia beholde alle kvoter selv. Da blir det lite å gjøre for EU-trålerne, og enda mindre for EUs foredlingsindustri.

Britene må bare finne ut hva de skal gjøre med all fisken. 80 prosent av det de tar opp fra havet går til eksport. 75 prosent rett til EUs indre marked. Britene spiser i det hele tatt lite fisk og skalldyr selv, og den de spiser er i hovedsak importert. Blant annet fra Norge. Som har egne fiskeriavtaler både med EU og britene. Kynisk sagt vil seierherren i en ny torskekrig à la 1970-tallets konflikt bli norsk sjømatnæring.

Det er bare én ting fersk fisk tåler dårligere enn toll og avgifter; det er stengte grenser, med alt det medfører av papirarbeid og ventetid. Uten avtale får britisk fiskenæring full pakke. Den stinker.

Dette plasserer Storbritannia og EU i et skjebnefelleskap. I samme båt, så å si – bundet til masten.

Publisert: 04.12.20 kl. 09:24

Les også