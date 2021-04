Kommentar

Valget kan bli Støres sliteseier

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Lite har gått Jonas Gahr Støres vei etter at han tok over som Ap-leder. At han likevel ikke har gitt opp, er blitt hans styrke.

«En hardhaus!» Hvem hadde trodd at det skulle bli Jonas Gahr Støres merkelapp? Uansett hva folk har sagt og ment om lederen sin, er de nå enige om en ting: Han er ikke en som gir seg lett, eller løper fra ansvaret.

Det var ikke gitt. Støre ble båret på gullstol inn i partiet. Fikk rockestjernestatus som utenriksminister, og ble pekt på som ny partileder. Der andre har strevd seg opp i det tungrodde partiet, har han tilsynelatende kommet lett til det. Derfor var det ingen selvfølge at han skulle holde ut i så mange dårlige dager. For om veien til topps i partiet var en sjarmøretappe, ligner veien til statsministerkontoret mer på et endeløst motbakkeløp. Med gnagsår.

Om veien til topps i Arbeiderpartiet var en sjarmøretappe for Jonas Gahr Støre, ligner veien til statsministerkontoret mer på et endeløst motbakkeløp. Med gnagsår. Foto: Mattis Sandblad, VG

Når metoo og personstrider har revet partiet i stykker. Når meningsmålingene viser stadig nye bunnoteringer. Når Erna Solberg banker ham på popularitetsmålinger, og Senterpartiet stikker av med kjernevelgerne. Stadig nye runder om familieformuen, investeringer og franske eliteskoler. Påstander om manglende folkelighet og vingling. En e-post på avveie om at han ikke «er en av oss» her. Et hint om at «partiet trenger en rørlegger» der. At han orker, har mange tenkt.

Han som kunne fått en hvilken som helst toppjobb, og som slett ikke trenger bekymre seg for å ha til salt i grøten. Heller ikke er han en bulldoser som ikke bryr seg om kritikerne. Tvert imot blir han beskrevet som en politiker som kanskje er i overkant nærtagende og var for kritikk for sitt eget beste. Ganske ulik den mer teflonbelagte Erna Solberg.

Ap-lederen har også måttet høre mye. Han har vært en yndet hakkekylling i kommentarfeltene. De politiske motstanderne har vært rause med de negative merkelappene. Og blant hans egne har det vært mye kos med misnøye, slik det ofte blir når den ene nedturen avløser den andre.

Men ut fra all støyen kan man skille ut tre reelle bekymringer for Støres lederstil.

Den ene er om han klarer å stå i ubehag. Når saker er blitt vanskelige eller det stormer som verst, har han hatt en tendens til å snu, eller bli veldig tåkete og uklar. Det har gitt opphav til kallenavnet Vingle-Jonas.

Den andre er om han er for dialogorientert til å evne å konkludere og sette strek. Den egenskapen blir ikke desto mindre viktig dersom han blir statsminister.

Ingen av egenskapene er utelukkende negative. Der Jens Stoltenberg hadde en krets rundt seg som hadde stor innflytelse, oppleves Støre som langt mer åpen og lyttende. De menige stortingsrepresentantene har mer de skal ha sagt, noe som også gir grobunn for konflikter og maktvakuum.

Den tredje bekymring er knyttet til hans bakgrunn. Det handler ikke om den manglende arbeiderbakgrunnen, men om han forstår og kjenner partiet godt nok. Det er en utbredt oppfatning at den politiske analysen i Ap har vært for svak. I 2017-valgkampen bommet de kraftig på virkelighetsbeskrivelsen da de gjorde økende arbeidsledighet til en hovedsak.

Å gå til valg på økte skatter var heller ingen vinneroppskrift. Skolemat er kanskje en god idé, men det var neppe en genistrek å gjøre det til en viktig sak i 2019-valgkampen. Sp var dem samtidig helt overlegne i å forstå og svare på distriktsopprøret.

Selv om svakheten er reell, handler det ikke bare om partilederen. Selv om det kanskje var slik en gang at de gamle Ap-høvdingene bare trengte å åpne vinduet på Youngstorget for å vite hva folk mente, er det nok ikke helt slik det fungerer. Politikk er ikke et one man-show, og det er vel så betimelig å spørre om Støre har et sterkt nok lag rundt seg. Partiet virker svekket i alle ledd, noe som i aller høyeste grad også angår partikontoret. Ikke er partiet helt enkelt å styre heller.

Når partiet endelig har bestemt seg for å snakke mer til de tradisjonelle kjernevelgerne så spretter Bergen Ap frem og vil ta imot 5000 flyktninger. Oslo Ap er bestevenn med MDG, og i Trøndelag blir det visst aldri ro. Kanskje drømmer Støre iblant om å «ta en Frp»? Legge ned lokallag eller sette dem under administrasjon. I så fall ville Trøndelag Arbeiderparti levd farlig.

Den drømmen må han i så fall holde helt for seg selv. For nå er det faktisk en slags samling i bunn. Alle tilløp til lederdebatt er lagt døde. All motgangen Støre har vært gjennom, er snudd til noe positivt. Partiet har tatt en tydelig venstredreining, og med blankpusset distriktspolitikk håper de å tette lekkasjene til Senterpartiet. Om selvtilliten ikke er tilbake på gammelt nivå, noe som kanskje er like greit, er det alle fall ro i partiet. Om enn en slags kunstig ro.

For det har møysommelig seget inn at skal partiet vinne valget, kan de ikke lenger spenne bein på seg selv. For Støre er veien til regjeringskontorene lang og slitsom nok.