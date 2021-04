PUSSIG DEBATT: – Det å bli fornøyd med kroppen sin er ingen bryter man bare kan «skru på». Det vet jeg alt om, skriver ernæringsfysiolog Emilie Nereng, tidligere kjent som bloggeren Voe. Foto: Skjermdump, NRK Debatten

Debatt

Ikke noe poeng å spise sunt og trene?

Etter et år der vi har spist mer og trent mindre, der avgifter på tobakk, alkohol og godteri er blitt kuttet og der mentale lidelser har steget i takt med nedstengningen, så trenger vi å snakke litt om folkehelse. Det siste vi trenger er at NRK tar piffen ut av alle som ønsker å ta tak i livet sitt og spise litt sunnere.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

EMILIE NERENG, ernæringsrådgiver og mat-influencer

Foto: Sara Johannessen

Temaet for Debatten 20. april på NRK var: «Hjelper det å slanke seg?» som – spoiler alert! – nærmest konkluderte med at det ikke er noen vits å endre livsstilen sin.

Hadde spørsmålet vært «hjelper det å spise sunn mat?» så kunne vi hatt en bedre diskusjon. NRK benytter seg av samme eksperter som de inkluderer i den nye serien de promoterer underveis i debatten. De medvirkende er svært dyktige innen sitt felt, så jeg forstår at de blir brukt flere ganger, men de ytrer alle samme budskap.

Hvor blir det av nyansene? Hvor er den personlige treneren som brenner for å få folk i aktivitet, hvor er ernæringsfysiologen som ønsker å hjelpe folk til mindre helseplager, og hvor er personen som har fått til å gjøre endringer i livet sitt og er kjempestolt av det? Målet med denne debatten burde være å fremme god folkehelse – ikke å fremme den nye serien til NRK.

Hjelper det å slanke seg? Ikke nødvendigvis.

Hjelper det å spise sunn mat? Ja.

les også TV-anmeldelse «Eit feitt liv»: Lett å være tung

Hvis man definerer slanking som et midlertidig skippertak for å gå ned i vekt, så vet vi at det ikke funker i lengden. Det er et viktig budskap å få frem, og det er jeg glad for at ble poengtert i debatten. Men vi kan ikke snakke ned effekten og viktigheten av å spise sunn mat og å trene sammen med dette. Etter å ha sett debatten sitter man igjen med en slags «fuck it»-holdning til sunt kosthold og aktivitet.

Akkurat det er veldig synd når vi vet hvilken fantastisk effekt mat og trening kan ha – både for helsa til befolkningen, samfunnsøkonomisk og for klimaet.

Vi vet at aktivitet og et sunt kosthold basert på helsemyndighetenes kostråd minsker risikoen for de største livsstilssykdommene som tar flest liv i Norge i dag. Og slanking er ikke en del av de norske kostrådene, slik det kunne oppfattes på NRK. Kostrådene forsøker å enkelt forklare hva vi for helsas skyld bør spise mer av og mindre av. De fleste av oss har lyst til å ta gode valg. Men når gode valg er dyrere enn dårlige, så er valget i stor grad allerede blitt tatt for oss.

Når prisen på «godis» er lav, blir prisen vi betaler for dårlig folkehelse høy. Hadde vi fulgt kostrådene fra myndighetene, ville samfunn og folk fått en gevinst på 154 milliarder i året, ifølge Helsedirektoratet. Derfor er det positivt at vi er et spleiselag; for sammen kan vi faktisk forebygge sykdom, spare penger og spare liv.

les også Undersøkelse: Hjemmekontor har gitt vektøkning og dårligere helse

Men om vi fortsetter i samme løp som vi gjør nå, så vinner aktørene som tjener rått på at vi spiser oss syke. Da vinner Coca-Cola over bonden Tom som lager blomkål. Da vinner Kims over Ringvold Frukthage. Da vil vi fortsette å misbruke jordas ressurser, ressurser vi kunne brukt på å lage næringsrik mat som ville gitt god helse og nok mat til en økende befolkning. Der slanking kun funker på kort sikt, vil et balansert kosthold og mer aktivitet skape store ringvirkninger og faktisk ha stor effekt i lengden.

Det er det som burde kommet frem i NRK-debatten, og det er det vi burde fokusere på når vi snakker om folkehelse.

Et viktig perspektiv NRK derimot fikk godt frem, er at det siste vi trenger å fokusere på når det gjelder folkehelse, er hvordan vi ser ut. For helse handler om hva som skjer inni oss, og det er ikke nødvendigvis synlig på utsiden.

Formålet med et sunt og balansert kosthold er ikke for å få kroppen til å se ut på en bestemt måte, men for at vi skal fungere så godt som mulig. Armene våre eksisterer for å kunne løfte, ikke for å se bra ut i singlet. Beina våre er skapt for bevegelse, ikke for å dyttes inn i trange jeans. At kroppens utseende kan forandre seg når vi spiser sunt er bare en bieffekt av det som faktisk betyr noe - at vi holder oss friske.

les også Gjennombrudd i kampen mot fedme: - Har aldri brukt så store ord før

Det å bli fornøyd med kroppen sin er ingen bryter man bare kan «skru på». Det vet jeg alt om. Men å føle seg bedre - der kan mat og trening spille en stor rolle. Energien man får av å gå en tur i frisk luft. Mestringsfølelsen ved å ha tatt på seg joggeskoene og gjennomført en liten løpetur. Godfølelsen av å være mett etter et balansert og godt måltid. Det er det lite som slår!

God folkehelse handler ikke om slanking. Du kan slanke deg ved å ikke spise noe som helst, og det er alle enig i at ikke er sunt. Men å spise mat som både bidrar til å senke klimagassutslippene, som senker risiko for sykdom, som bidrar med viktige næringsstoffer, mye smak og som virker samlende rundt spisebordet – der ligger det mye god folkehelse.

Så er det opp til politikerne og de store dagligvareaktørene å sørge for at det er lett for oss å ta gode valg. Og det er det virkelig ikke når det uke etter uke er tilbud på Grandis og Ostepop.