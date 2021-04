Leder

Gater med kvinnenavn - helt på sin plass!

Eva Jørgensen ledet langt over tusen av Hjemmefrontens menn under krigen. Men hun fikk ikke være med da de marsjerte foran Kongen 9.juni 1945. Fordi hun var kvinne.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Mange er opprørte over at byrådet i Bergen i tiden fremover kun vil gi kvinnenavn til gater og plasser. Ingen mannenavn. Muligens med noen få unntak, som nylig avdøde professor Frank Aarebrot. Enkelte kaller det «systematisk diskriminering». Vi vil mene at det er det motsatte. Flere kvinner vil med dette få sin rettmessige plass, også i Bergens bybilde.

Historien om Eva Jørgensen er fortellingen om generasjoner av kvinner som har blitt gjort usynlige. Eva, som senere ble gift Kløvstad, hadde bygget opp Hjemmefrontens avdeling på Hamar etter at Gestapo knuste den høsten 1944. De færreste visste at hun var kvinne. Under krigen hadde hun gått under kallenavnet «Jacob».

Må speile virkeligheten

Dagen etter frigjøringen, 9.mai 1945, gikk hun foran i seierstoget på Hamar, i uniform og med pistol i beltet. Men da Hjemmefronten skulle marsjere foran Slottet, og motta Kongens hyllest en måned senere, fikk hun ikke være med. Det passet seg ikke for en kvinne, mente de andre lederne fra hennes området. Hun dro til byen likevel, og sto langs ruten med et flagg, sammen med en venninne. Litt bittert, sa hun i ettertid.

Hjemmefronten marsjerte foran Slottet - Eva Jørgensen fikk ikke være med, fordi hun var kvinne. Foto: NTB

Å løfte flere historiske kvinner frem, slik at dagens jenter og unge kvinner kan se at mange har utrettet store ting før dem, handler ikke om såkalt identitetspolitikk, slik enkelte påstår. Tvert om. Det handler om å speile virkeligheten slik den faktisk er. For det har gått mange viktige, markante og mektige kvinner foran oss. Både i Bergen, og alle andre steder. Alt for mange av dem er glemt, eller forbigått av dem som skriver historien. Og av dem som bestemmer navn på gater og torg.

Hun fikk sin plass - til slutt

Det kreves handling for å rette opp tidligere urett. Som forpliktende politiske vedtak. Så langt vi vet, er det ingen som har tatt til orde for å fjerne navnene på gater som allerede er oppkalt etter menn. I Bergen er dette understreket i byrådets egne sakspapirer. Dette handler altså om fremtidige gatenavn. Det burde være lett å enes om, særlig all den tid det åpnes for unntak i særskilte tilfeller.

I mange byer og på mange tettsteder kan forholdet være så ille som ni til en mellom gater oppkalt eller menn og kvinner. Det er ofte bare et fåtall gater eller torg som skal navngis i en kommune eller bydel i løpet av et år. Derfor vil det ta lang tid å få gjort noe med den store ubalansen vi ser i dag.

Men det er ikke umulig. Eva Jørgensen fikk ikke marsjere foran Kongen. Men hun fikk sin plass på Hamar. Eva Kløvstads plass. 75 år etter krigens slutt.