Leder

India lider

SYKEHUSENE FULLE: En bankettsal er tatt i bruk i New Delhi for coronasyke. Foto: MONEY SHARMA / AFP

Tragedien i India bekrefter to viktige lærdommer. Uten omfattende og effektive smitteverntiltak vil Covid-19 føre til enorm lidelse og et svært høyt antall døde. Uten internasjonalt samarbeid klarer vi ikke å bekjempe viruset.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

De som tror at viruset ikke er så farlig som ekspertene sier bør se til India i dag. Eller Brasil. Eller USA i 2020. I land ledet av høyrepopulister og nasjonalister er faren enten blitt bagatellisert eller man har handlet for sent.

Det straffer seg å erklære seier over viruset for tidlig. I USA er over 573 000 mennesker døde av Covid-19. Brasil har mistet over 395 000 mennesker. I India er over 200 000 døde.

Dette er store, folkerike nasjoner, men tallene er uansett skremmende høye. I USA går det nå bedre etter at en stor del av befolkningen er blitt vaksinert.

Helsekrisen er fortsatt svært alvorlig i Brasil og i India stiger antall smittede og døde dramatisk. Indiske myndigheter har den siste uken meldt om vel 2700 døde daglig, men fra krematorier og gravlunder meldes det om langt høyere tall.

les også Skrekk og vantro i India

Tidligere i år var dødstallene på vei ned i India og landet åpnet opp for tidlig. Regjeringspartiet erklærte at under statsminister Narendra Modis «dyktige, fornuftige, forpliktende og visjonære ledelse» var India en stolt og seierrik nasjon i kampen mot Covid-19.

Nå som krisen ikke lar seg skjule har myndighetene gitt internettselskapene ordre om å slette innlegg som er kritiske til myndighetenes håndtering av pandemien. En viktig lærdom i pandemien er at sensur står i veien for effektive tiltak.

Det fikk katastrofale konsekvenser at Kina innledningsvis satte munnkurv på de som først varslet om en nytt virus i Wuhan.

les også Massekremasjoner i India - tror dødsfallene kan være høyere enn registrert

Nå er intensivavdelingene på sykehusene i India overfylt. Det er kritisk mangel på oksygen. India trenger internasjonal hjelp.

Storbritannia har denne uken levert medisinsk utstyr. USAs president Joe Biden har snakket med Modi og lovet medisiner og utstyr. Også Tyskland, Frankrike, Israel og Pakistan vil hjelpe. I første omgang gir Norge 20 millioner kroner i humanitær bistand til India. Vi må vise internasjonal solidaritet og hjelpe de som trenger det mest.

Det er også i vår egen interesse. Når smitten er ute av kontroll i land som India og Brasil oppstår det nye mutasjoner som raskt sprer seg til andre land. Det kan svekke effekten av de vaksiner som brukes i dag.

Derfor er det riktig at myndighetene nå fraråder alle reiser til India, Bangladesh, Irak, Nepal og Pakistan. De som ankommer blir pålagt opphold i karantenehotell. Det er nødvendig både å hjelpe andre land og samtidig begrense risikoen for importsmitte av nye virusvarianter.