Trumps forsøk på statskupp

Av Hanne Skartveit

Donald Trump forbereder statskupp. Han kommer ikke til å lykkes. Men han har allerede skadet det amerikanske demokratiet - grovt.

Alt Donald Trump har gjort de siste ukene peker i samme retning. Han har sparket de politisk utnevnte toppene i det amerikanske forsvarsdepartementet , og satt inn folk som gjør som han sier. Han har sparket mannen som satt med ansvaret for gjennomføringen av presidentvalget. Og nå forsøker han å få partifeller i delstater der Joe Biden vant, til å la være å sende valgmennene som skal godkjenne Biden som ny president.

I går, fredag kveld, var republikanske folkevalgte fra Michigan invitert til Det hvite hus. Målet var åpenbart: Donald Trump skulle overbevise dem om å ignorere at Biden vant i Michigan. Det er delstatsforsamlingen i Michigan, der republikanerne har flertall, som peker ut valgmennene derfra. I prinsippet kan de derfor overprøve velgernes dom. Bare det at høytstående partifeller av Trump i det hele tatt har sagt ja til å møte ham i denne situasjonen, er urovekkende.

Flertall i Kongressen

I Wayne county i Michigan, et område som blant annet omfatter storbyen Detroit, forsøkte to republikanere som skal være med på å godkjenne valgresultatet, denne uken å nekte Biden seieren. Etter timer med storm fra rasende velgere, snudde de, og aksepterte utfallet, som i dette området ga et stort flertall for Biden. Da ringte Trump sine partifeller, som snudde igjen, og likevel ikke ville godta valgresultatet. Men tidsfristen hadde gått ut. Alt tyder derfor på at deres siste innstilling ikke får noen betydning.

Donald Trump presser sine egne partifeller. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trump legger nå press på partifeller i Pennsylvania og Georgia. Også i disse to statene vant Biden valget, mens republikanerne har flertall i de folkevalgte delstatsforsamlingene. Enten disse forsamlingene i stedet sender noen som peker ut Trump, eller de lar være å sende noen i det hele tatt, kan resultatet bli at Biden ikke får de nødvendige 270 valgmannsstemmer som Grunnloven krever for at han skal bli utpekt som ny president.

I så fall går saken videre til Kongressen. Her vil hver av USAs 50 delstater ha en stemme. Flertallet i den enkelte delstats gruppe i Kongressen bestemmer hvilken kandidat som skal få deres stats stemme. Republikanerne har flertall i 26 av dem, og vil dermed avgjøre hvem som blir den neste presidenten.

Ingen klar oppskrift

Allerede under valgkampen skisserte Trump dette som en mulighet for å fortsette dersom Biden vant - eller med Trumps ord, dersom Biden skulle lykkes i “å stjele valget”. Etter at Trumps folk så langt har blitt avvist i domstolene med alle sine udokumenterte og falske påstander om valgfusk, er det denne veien Trump nå ser for seg som en siste mulighet til å bli sittende.

USAs grunnleggere tok ikke høyde for at det på et tidspunkt kunne komme en president som nektet å gi seg etter å ha tapt et valg. Det finnes ingen klar oppskrift på hvordan USA skal takle den situasjonen landet nå står oppe i. Alle har tatt for gitt at den som taper valget, trer til side og slipper frem den som har vunnet.

Frem til nå har ikke Donald Trump vist noen tegn på at han vil forlate Det hvite hus. Han holder sitt eget parti i et jerngrep. Hans partifeller vet at Trump er den i amerikansk historie som har fått nest flest stemmer. Bare Joe Biden har fått flere. Republikanerne vet også at de er avhengige av Trumps kjernevelgere. Å legge seg ut med Trump, innebærer å legge seg ut med store velgergrupper.

Bensin på bålet

Dette er mye av forklaringen på at så få republikanske politikere har stått opp mot Trump. Noen har aktivt støttet ham, mens mange ved sin passivitet har sørget for å gi ham fritt spillerom. Det er alltid medhjelperne som gjør diktaturer mulig. I det republikanske partiet har det vært flust av medløpere.

Eksempel på medløper: Senator Lindsey Graham, republikaner fra South Carolina Foto: POOL / X80003

Noen av de ledende republikanerne har helt bensin på bålet, ved å viderebringe fullstendig udokumenterte påstander om valgfusk. På den måten har de bidratt til å skape mistillit og tvil om valget. De har oppildnet ytterliggående Trump-supportere, og fyrt opp massene, i en situasjon der det allerede florerer med løgner og konspirasjonsteorier. Det kan bli farlig.

Så langt er det ikke noe som tyder på at Trump vil vinne frem med sine forsøk på å påvirke republikanske politikere rundt om i delstatene. Ingen har hittil varslet at de vil la være å sende valgmenn som reflekterer valgresultatet i deres delstat. Men bare det at Trump forsøker å gå denne veien, er sjokkerende.

En farlig oppskrift

Demokratier kan skli baklengs over til å bli autoritære regimer. Slikt har skjedd før, andre steder, til andre tider. Det skjer ofte gjennom lovveien, i første omgang. Autoritære ledere utnytter hull i lovgivningen. De vrir regler og tradisjoner over i sin egen retning, for å rettferdiggjøre sine egne maktovergrep. Det er dette vi ser i USA nå. Selv om Trump ikke lykkes, har han skapt en farlig oppskrift for andre av samme kaliber som kommer etter ham.

Så tenker vi selvsagt at USA aldri vil gå den veien. Ikke USA, som har lært resten av verden om demokrati, som har en grunnlov og en uavhengighetserklæring som har dannet mønster for demokratier verden over. USA har tross alt fortsatt sterke og uavhengige institusjoner, som vil beskytte demokratiet. Likefullt er det forstemmende å se hvordan sentrale politikere på Trumps side leker med ilden.

Militærkupp?

Trump er fortsatt er commander in chief for verdens suverent største militærmakt, han er militærets øverstkommanderende. Hva hvis Trump gir generalene ordrer de forstår vil føre til katastrofe? Dersom de i så fall nekter å følge sin øverstkommanderende, Trump, hva skjer da? Et militærkupp? Generaler som griper inn og redder demokratiet, slik at den lovlig valgte presidenten kan tiltre?

Joe Biden kommer til å tiltre som president den 20.januar. Noe annet er umulig å tenke seg. Men det amerikanske demokratiet er sterkt svekket. Det vil ta tid å bygge opp tilliten igjen. Om det i det hele tatt er mulig.

Publisert: 21.11.20 kl. 09:05

