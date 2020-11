KRITISKE: – Under pandemien kan det virke som om retningslinjene for prioritering i helsevesenet er kastet over bord, og det samme er noen av våre grunnleggende demokratiske prinsipper, skriver kronikkforfatterne. Foto: Anita Aalby, Universitetet i Oslo

Debatt

Covid-19: Hva ligger på vektskålen?

Myndighetenes hemmelighold av prioriteringer er et demokratisk problem.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LISE M. HELSINGEN, lege og stipendiat, UiO

MICHAEL BRETTHAUER, overlege, professor, OUS, UiO

I håndteringen av covid-19-pandemien må helsemyndighetene hele tiden gjøre prioriteringer. Alle tiltak i medisin og helse har både fordeler og ulemper. Før pandemien hadde vi gode prinsipper for prioriteringer i helsetjenesten. De er transparente og etterprøvbare, kan diskuteres og kritiseres.

Det er derfor overraskende at ikke myndighetene forteller oss hvilke prioriteringer som ligger til grunn for ulike smitteverntiltak nå under pandemien: Hvilke fordeler og ulemper er vurdert, hvordan er vektleggingen og hvorfor mener de at fordelene er større enn ulempene?

Det er forståelig at beslutninger kan ha blitt tatt på sviktende grunnlag i mars, da både myndigheter og befolkningen opplevde stor usikkerhet rundt alvorligheten av pandemien og beredskapssituasjonen i Norge. Ettersom månedene går blir det imidlertid mindre forståelig og mer problematisk, at myndighetene fatter beslutninger om omfattende smitteverntiltak med store samfunnskonsekvenser, uten å være åpne om begrunnelsene.

les også Høie om coronajul og besteforeldre: – Alle må ha en plan B

For at et smitteverntiltak skal være lovlig skal det, etter en bred vurdering, medføre flere fordeler enn ulemper. Smittevernloven sier at «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. (§ 1.5)»

Grundige avveininger mellom fordeler og ulemper av tiltak er også sentralt for å sikre et best mulig helsetilbud for alle, med de ressursene som er tilgjengelig. I Norge har vi gode kriterier for prioritering i helsetjenesten. Prioriteringsmeldingen, som ble lagt frem av helseminister Bent Høie i 2016, definerer tre prinsipper som er styrende for prioriteringer på alle nivåer i helsetjenesten: Nytte, ressursbruk og alvorlighet. Disse kriteriene skal vurderes samlet; jo større nytte eller desto mer alvorlig tilstanden er, jo større bruk av ressurser er akseptabelt.

I forordet til meldingen beskrives viktigheten av å avklare prinsipper for prioritering, og å ha en åpen debatt om prioriteringsspørsmål. Det sikrer at prioriteringene som gjøres er basert på «helhetlige og politisk forankrede hensyn», og er sentralt for at befolkningen skal ha tillit til det offentlige helsevesenet.

Coronatiltakene har potensielle helsefordeler: De kan avverge at mange blir alvorlig syke eller dør av covid-19, og at kapasiteten i helsetjenesten sprenges, slik at vi til enhver tid kan tilby god behandling til alle som trenger det.

Disse potensielle helsefordelene må veies mot en rekke helt sikre ulemper: For samfunnet har tiltakene store økonomiske kostnader. For enkeltpersoner kan tiltakene føre til arbeidsledighet, sosial isolasjon, frykt og angst, depresjon og ensomhet. Som konsekvens av restriksjonene som er innført, hører vi triste historier om sårbare personer som ikke får den oppfølgingen de trenger og eldre og døende som ikke får se sine kjære, for å nevne noe.

les også FHI: Ikke bekymret for at nordmenn skal droppe coronavaksinen

I myndighetenes kommunikasjon med befolkningen har det vært mest fokus på de potensielle fordelene av tiltakene, og mindre fokus på de sikre ulempene. Anerkjennelse av de ulike tiltakenes ulemper kommer til uttrykk gjennom bevilgning av ulike krisepakker. I myndighetenes kommunikasjonen med befolkningen er det imidlertid tynt med begrunnelser for hvorfor de mener et tiltak er «nødvendig og tjenlig etter en helhetsvurdering».

I helsetjenesten kreves vanligvis åpne vurderinger av tiltak før de blir innført, men under pandemien har vi ikke fått se hvordan myndighetene har vurdert nytte, ressursbruk og alvorlighetskriteriet for ulike smitteverntiltak: Hvordan bedømmes alvorligheten av covid-19 sammenlignet med ulempene med smitteverntiltakene? Hvor mange dødsfall av covid-19 må vi forhindre for å forsvare kostnader og ulemper med ulike tiltak? Hvordan er uheldige helseeffekter vurdert, f.eks. arbeidsledighet eller ensomhet, opp mot å bli smittet, syk eller dø av covid-19?

Slike vurderinger er offentlig for alle andre tiltak vi innfører når det gjelder helse og sykdom, men for covid-19 er det ukjent om myndighetene har gjort slike vurderinger, og hvordan de ser ut.

les også FHI om vaksinenyhet: Vi er klare i januar

Selv om vi har gode prinsipper for prioritering i helsetjenesten finnes det ikke enkle svar på hvordan vi skal prioritere i en situasjon som denne. Det er åpenbart at noen må stå i front, ha ansvar for de vanskelige beslutningene og styre landet gjennom pandemien. Men det er viktig å huske på at en liten gruppe politikere og byråkrater, som tar beslutninger i lukkede rom, neppe er de som er best egnet til å vurdere fordeler og ulemper.

Inngripende tiltak krever brede og transparente vurderinger. Myndighetene bør opptre ydmykt og innse egne begrensninger i beslutningsprosessene. Det er uheldig dersom beslutningsmyndigheter tar avgjørelser som har store konsekvenser for befolkningen uten forankring i brede vurderinger. Det er spesielt problematisk dersom avveiningene ikke er eksplisitte og transparente. Transparens er en forutsetning for en åpen debatt om prioriteringene som gjøres og premissene som ligger til grunn. Beslutninger tatt uten en bred vekting av fordeler og ulemper medfører en betydelig risiko for at tiltakene påfører befolkningen mer skade enn gavn, og svekker tilliten til myndighetene.

Når myndighetene unnlater å fortelle oss hva som ligger på vektskålen, er det nærliggende å tenke at grundige og nødvendige avveininger mellom fordeler og ulemper mangler. Under pandemien kan det virke som om retningslinjene for prioritering i helsevesenet er kastet over bord, og det samme er noen av våre grunnleggende demokratiske prinsipper.

Publisert: 26.11.20 kl. 10:45

Les også