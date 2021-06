Leder

Global skatt, ja takk!

G7-landenes enighet om en global selskapsskatt på minimum 15 prosent, viser viktigheten av internasjonalt samarbeid og overnasjonale løsninger.

Publisert: Nå nettopp

I tillegg til denne minstesatsen ønsker G7-gruppen, bestående av syv av verdens viktigste økonomier, at overskuddet til multinasjonale selskaper skattlegges i de enkelte land hvor de opererer. Dermed blir det vanskeligere å lure seg unna økonomiske forpliktelser ved å flytte overskuddet til land med mindre transparente skatteordninger.

Avtalen er «dårlig nytt» for skatteparadiser, som Tysklands finansminister Olaf Scholz uttrykker det. Den er også ganske dårlig nytt for store internasjonale aktører, som har kunnet spille land ut mot hverandre i en evig nedadgående skattespiral, der regjeringer har stått på pinne for å tilby laveste prosentsats.

Men i likhet med enhver skattelov, inneholder også denne smutthull som gigaselskapenes fyrstelig honorerte advokater kan klare å planlegge seg ut av.

Blant annet foreslås det innslagspunkt knyttet til driftsmargin, noe ekspansive foretak lett kan manipulere. Ifølge modellen som G7-landenes finansministre ble enige om i helgen, er det ikke opplagt at den vil omfatte noen av verdens aller største aktører. Ifølge britiske The Times kan for eksempel Amazon unnslippe minimumsbeskatningen fordi selskapet investerer enorme summer i egen vekst.

Følgelig vil en internasjonal skattelov som G7 skisserer heller ikke kunne regulere den økende markedsdominans som mange av disse globalt ekspanderende selskapene representerer. I tillegg til samkjørte skatteregler vil det derfor også være nødvendig å se på felles lover som kan hindre at store verdensomspennende aktører utkonkurrere de nasjonale og skaper nye monopoler eller karteller.

Når det er sagt, er skatteinitiativet like fullt et godt steg i riktig retning. Etter snart 30 år med prat og gjensidig sabotasje G7-landene imellom, har både USA og Storbritannia blitt enige med seg selv og hverandre om at en lav minimumsskatt er bedre enn ingen skatt.

Alternativet ville vært at de multinasjonale selskapene bare fortsatte å sluse sine overskudd til paradisiske øystater og land med minimal foretaksbeskatning.

Også Norge går hvert eneste år glipp av milliardinntekter som kunne vært betydelige bidrag i det store spleiselaget som finansierer veier, sykehus, skoler, politi og alt annet storsamfunnet trenger – blant annet for å sikre trygg og forutsigelig næringsvirksomhet.

Det er et paradoks at overskudd skapt i Norge, ved at norske skattebetalere eller virksomheter har kjøpt varer eller tjenester fra en global aktør med norsk postadresse, ikke også er blitt beskattet i Norge. Google og Facebook er eksempler på selskaper som har vridd seg unna nasjonale skatteregler, og sendt lokalt ervervede inntekter så å si uavkortet hjem til aksjeeierne i USA.

Nye, felles regler for å skattlegge internasjonale digitale giganter har også vært en prioritert ambisjon for de 36 medlemslandene i OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). Med den nyslåtte G7-enigheten er det derfor sannsynlig at reformen endelig kan settes ut i live.