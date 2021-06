Kommentar

Motet betyr enormt mye

Av Leif Welhaven

Tobias Svendsen har valgt å være åpen om at han slet mentalt. Nå får han god støtte i Lillestrøm. Foto: Javad Parsa

Det kan oppfattes som vrient å snakke om noe sårbart i et fotballmiljø. Trolig er sannheten at det er langt enklere enn mange frykter.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Historien om Tobias Svendsen (21) forteller mye om mangt.

Det er en beretning om angst, om mot, om muligheten til å komme seg gjennom noe traumatisk.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Men i tillegg handler den om hvordan fellesskapet i et fotballmiljø kan være en verdifull støtte om man har det vanskelig.

Ofte hører vi om den tøffe garderoben. Klisjeen er ok ikke tatt helt ut av løse luften, men sannheten er langt mer sammensatt.

Det er ingen grunn til å kimse av verdien av kameratskap, også i profesjonell fotball. En av de beste sidene ved fotballen går ut på evnen til å ta vare på hverandre.

les også «Supertalentet» Tobias Svendsen (21) åpner opp om fem år med angst: – Rare tanker jeg aldri har hatt kontroll på

Flere undersøkelser har vist at mental helse i fotballen er et problem. Den internasjonale spillerorganisasjonen FIFpro har dokumentert hvordan angst, depresjoner og søvnvansker kan prege mennesker i en prestasjonsidrett. Dessuten viste det seg at problemene eskalerte for mange under coronakrisen.

Som alle andre mennesker er profesjonelle fotballspillere ulike. Forskjellige ting kan utløse hvorfor tilværelsen kjennes tung. For en del kan det være prestasjonsangst som ligger bak, fordi det ikke er så lett med en tilværelse som bygger på at alt du gjør blir målt, vurdert og analysert.

les også Svendsen får bare positive meldinger: – Betyr ekstremt mye

For Tobias Svendsen var det noe helt annet som trigget det som har preget ham siden påsken 2016. En spiritisme-opplevelse utløste et traume, som igjen førte til at han har båret på en slags hemmelighet siden han var 16.

Det har vært sterkt medvirkende til det litt uforløste ved seniorkarrieren til det som var et av norsk fotballs supertalenter. I alle fall sammenholdt med hvor høye forventningene var til spilleren med 51 aldersbestemte landskamper.

Dersom det skal være mulig å få hjelp når det virkelig kniper, må jo miljøet få muligheten til nettopp det. For Svendsen ble det forløsende at han tok kontakt med tankefeltterapeuten Mette Rosseland, som er tilknyttet Lillestrøm. Han fikk åpnet opp overfor familien om hva som har vært vondt, og i Lillestrøm var det aldri snakk om noe annet enn å støtte ham gjennom dette.

Sportssjef Simon Mesfin har trolig et godt poeng når han understreker at samfunnet er mer mottagelig enn noen gang, og at en spiller som velger å åpne seg ikke skal frykte å bli utstøtt.

les også Bakke glad for mental hjelp: – Disse unge guttene måler all lykke i spilletid

Den ufarliggjørende måten Svendsen nå snakker om noe vondt vil ha stor verdi. Forhåpentligvis både for andre og ham selv. Tobias Svendsens karriere har vært nomadisk, og bare tiden vil vise om det store gjennombruddet faktisk kommer. Men forutsetningene ligger mye bedre til rette nå.

En viktig seier er allerede vunnet - men lite hadde vært hyggeligere enn om åpenheten også blir en døråpner for andre triumfer.