REFSER REGJERINGEN: – I SV hører vi historiene fra dem regjeringen svikter. Dem som mister sine arbeidsavklaringspenger (AAP) og etterlates, skriver SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Debatt

Lytt til dem som trenger dere, Erna Solberg!

Det foregår et opprør i det stille. Et opprør som ikke merkes ennå på Høyres landsmøte. Det er et opprør av dem som er syke og uten inntekt, og som er lei av en regjering som ikke lytter til dem.

Publisert: 19.03.19 16:45







AUDUN LYSBAKKEN, leder i SV

Statsminister Erna Solberg og Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skriver i en kronikk mandag denne uken at de er der for dem som trenger det mest. Det tror jeg det er mange mennesker som trenger dem som vet at de ikke er. I SV hører vi historiene fra dem regjeringen svikter. Dem som mister sine arbeidsavklaringspenger (AAP) og etterlates. Jeg skulle ønske at Solberg og Hauglie tok seg tid til å lytte til dem.

Det de to Høyre-statsrådene ikke forteller er at de rett og slett har etterlatt disse folkene på bar bakke. Etter at regjeringen strammet inn arbeidsavklaringspengene har mange syke mennesker mistet sin trygghet og inntekt. Mange av de som nå står igjen uten noe støtte er ikke ferdig avklart for verken arbeid eller uføretrygd. De står midt i mellom. De fleste blir kastet ut i fattigdom og må søke sosialhjelp, det aller siste sikkerhetsnettet i velferdssamfunnet. For å kvalifisere til det kan man risikere å måtte selge hus og eiendeler.

Mange av disse menneskene har langvarige og smertefulle sykdommer som tar fra dem muligheten til å delta. De har behov for utredning, behandling og mange må dessuten kvalifisere seg på nytt dersom de skal ha mulighet for å kunne komme seg i en jobb.

les også Solberg/Hauglie: Vi er der for de som trenger det mest

Men siden statsrådene fra Høyre tydeligvis ikke hører på historiene fra disse menneskene, så kan jeg fortelle noen av historiene til menneskene som mister arbeidsavklaringspengene etter regjeringens endringer.

En kvinne vi har pratet med får ikke forlenget sine AAP. Hun har ansvaret for tre barn alene og står nå i fare for å miste huset hun bor i. Hun har høy utdanning, har jobbet i 20 år fulltid og vært leder på sin arbeidsplass. Men for fem år siden ble hun alvorlig syk. Etter å ha hatt delvis AAP i snart fire år nådde hun denne måneden maksdato. Hun får ikke AAP mer. Hun er heller ikke ferdig avklart for verken arbeid eller uføretrygd.

I dag klarer hun å jobbe 40 prosent på tross av sin alvorlige sykdom, men hun klarer ikke å forsørge sine tre barn på den lille lønnen. Hun klarer ikke lenger å få endene til å møtes. Det er ikke bare henne som blir fattig nå. Hennes tre barn gjør det også.

les også Arbeiderpartiet: – Stygt av Erna!

En mann i 40-årene har mistet retten til AAP og har ingen inntekt igjen. Han drev tidligere et logistikk-selskap, men da helsen sviktet og han ble alvorlig syk, måtte han til slutt legge ned virksomheten. Etter å ha nådd maksgrensen for arbeidsavklaringspenger er han fortsatt syk og er avhengig av behandling. Han er nå avhengig av sin kones mindre inntekt og kredittkortlån, mens han håper å få innvilget uføretrygd. Mens han venter blir han sykere. Avslaget på videre AAP har ført mannen i et mørke med påfølgende angst og depresjon. Angsten og problemene som har oppstått i kjølevannet av avslaget har gjort at han ikke er i stand til å ivareta sønnen sin. Han er derfor nylig flyttet til et avlastningshjem der han er mesteparten av tiden.

Fagforeningene som organiserer de Nav-ansatte har protestert mot innstrammingene i AAP og de advarer nå mot tilstrømming til sosialhjelp. Syke folk som må søke sosialhjelp for å forsørge seg selv er ingen god arbeidslinje. Folk blir faktisk ikke friske og arbeidsføre av å presses ut av etablerte ordninger og oppfølging.

les også VG MENER: Villedende fra Siv Jensen

Det hjelper ikke at Solberg og Hauglie fra Høyre kommer med tomme fraser som «inkluderingsdugnad» i en kronikk, når regjeringen samtidig gjør det vanskeligere å være syk og uten jobb. Regjeringens såkalte arbeidslinje er bare en fattigdomslinje. De som ramler av risikerer å falle gjennom sikkerhetsnettet vårt. Der har nemlig regjeringen klippet opp maskene.

Heller enn å skryte av sin egen innsats i en kronikk burde de begynne å lappe på hullene i nettet. De kunne rette opp kuttene i arbeidsavklaringspenger og øke budsjettene til Nav. Da kunne de kanskje føre flere folk tilbake i jobb, heller enn å kaste syke mennesker og familiene deres ut i bunnløs fattigdom.