Høyresidige ryggmargsreflekser jager kjernevelgerne

Publisert: 03.02.18 12:56

Nei, Gharahkhani, vi har ikke en innvandringspolitikk som belønner de som har mest ressurser til å flykte.

EVY ELLINGVÅG, nestleder Foreningen av tolvte januar

«Jeg mener Norge i dag har en innvandringspolitikk som belønner de som har mest ressurser til å flykte. Som favoriserer menn. 70 prosent av de som flykter er menn, mens kone og barn blir igjen. Det synes ikke jeg er verken rettferdig eller humant.»

Dette åpner Masud Gharahkhani (Ap) sin introduksjonskronikk med, i rollen som Arbeiderpartiets nye innvandringspolitiske talsperson.

Deretter veksler Gharahkhani mellom å diskutere utfordringer og krav til integrering, og å spikre selvfølgeligheter på veggen.

Nei, vi har ikke en innvandringspolitikk som belønner de som har mest ressurser til å flykte. Gjennom å formulere seg på denne måten, spiller Gharahkhani bevisst på innvandringsmotstanderes talepunkter i enhver debatt om innvandring, og bidrar til å konsolidere en ensrettet oppfatning.

Med presisjon og nyanser kunne Gharahkhani ha sagt at Norges innvandringspolitikk i dag er svært farget av vår nærhet til EU. Fri flyt av arbeidskraft og inkluderingen av de nye landene fra Øst-Europa i EU er uten sammenlikning den aller største innvandringsfaktoren i både Norge og andre EU/EØS-land. Dette er en innvandring som både Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ikke har noe ønske om å fremme kritikk mot, og det er helt i orden. Det er et politisk valg.

Det er derimot et svært uredelig politisk retorisk triks å snakke om «innvandring» som om det utelukkende snakkes om mennesker på flukt og deres familier. Hverken Ap, Frp eller Høyre ønsker man skal være «streng, men rettferdig» med polske snekkere eller spanske sykepleiere. Heller ikke indiske it-eksperter eller vietnamesiske kyllingfiletører trenger man å være «streng, men rettferdig» overfor.

Hylekoret om streng men rettferdig gjelder utelukkende når vi snakker om mennesker på flukt og deres familier.

Tilbake til påstandene i Gharahkhanis kronikk; vår asylpolitikk (som er en liten del av innvandringspolitikken og ikke en del av integreringspolitikken) er harmonisert med EUs politikk. Våre yttergrenser er stengt ved Hellas, Makedonia, Gibraltar og langs Libyas kyst.

Derfor er 70 prosent av de som likevel våger seg ut på flukt, menn. Pengene rekker ikke til å kjøpe en trygg flukt for en hel familie. Reiseveien er for farlig og for dyr.

Å bidra til å mistenkeliggjøre gjennom å fremholde det som kritikkverdig og ikke særlig humant å etterlate koner og barn mens man selv flykter, er æreløst av Gharahkhani. Han burde vite langt bedre, dersom han ønsker å framstå som en med kunnskap på feltet.

Ja, vi skal beskytte asylinstituttet. Veien å gå er imidlertid ikke gjennom å bidra til å mistenkeliggjøre mennesker på flukt, eller å trekke mangelfulle integreringstiltak inn som argument for å «ta imot» færre. Vi beskytter asylinstituttet gjennom å la være å mistenkeliggjøre folk som, med rette, forsøker å berge liv og helse.

Det burde ligge som den mest naturlige ryggmargsrefleks hos Arbeiderpartiets ledelse å hegne om dette.

Dessverre ser det ut som ryggmargsrefleksen mangler. Kanskje det handler om at for å ha ryggmargsreflekser må man ha ryggrad.