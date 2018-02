VIL VURDERE FORSLAGET: Justisminister Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen

Et nytt asylsystem

Publisert: 07.02.18 02:31

De danske sosialdemokratene vil fjerne retten til å søke asyl på dansk jord. Heller enn å avfeie forslaget, bør vi se seriøst på det.

Partileder Mette Fredriksen mener Danmark skal opprette egne mottakssenter for flyktninger i andre land, for eksempel Nord-Afrika. Forslaget er knapt nytt, men har ført til debatt også i norsk politikk. Justisminister Sylvi Listhaug vil vurdere forslagene , mens Jonas Gahr Støre sier at folk fortsatt skal kunne søke asyl i Norge.

Men også Ap tar til orde for en omlegging . For samtidig som norske politikerne snakker om en «streng og rettferdig» flyktningepolitikk, er svakhetens i dagens system blitt tydeligere. Europeiske land gjør i praksis mye for å hindre at folk i det hele tatt kommer seg hit for å søke asyl. Eneste mulighet er i dag i via menneskesmuglere. Det er neppe de med størst beskyttelsesbehov som slipper gjennom nåløyet. Svært mange som ville fått asyl, har ikke ressurser til å gjennomføre reisen.

Denne erkjennelsen har ført til at flere varianter av det danske forlaget er fremmet også tidligere. Tony Blair i britiske Labour tok alt i 2003 til orde for å innføre søknad utenfor Schengen. Vår egen UDI-direktør Frode Forfang har foreslått et nytt opplegg der Europa etablerer systemer for å screene og vurdere flyktninger før de reiser inn.

Det danske forslaget handler ikke om å avvikle retten til å søke asyl i Danmark, slik landet er forpliktet til via Flyktningekonvensjonen. Det går ut på at søknaden skal behandles før ankomst. Og det vil antakelig kunne utformes i tråd med Flyktningekonvensjonen, som ikke sier noe om at behandlingen av asylsøknader må gjøres i landet asylsøker selv velger.

Dagens asylsystem ville aldri blitt innført som det er, om vi skulle bygget opp dette i dag. Samtidig er spørsmålet hva vi kan klare å legge om i praksis. Det er mange hinder på veien, for eksempel i aktuelle land som skal huse mottakssenter. Faren er et underfinansiert system med stadig voksende flyktningeleire utenfor Europa. En omlegging må derfor følges av forpliktende mottaksavtaler og finansiering. Dette er spørsmål som må løftes opp på overnasjonalt nivå. Og målet bør ikke være å stenge Europa, det bør heller være å hjelpe flere på en bedre måte.