Siv Jensens sorte hull

Publisert: 24.01.18 04:45

At en tillitsvalgt i et parti inviterer en mindreårig til seksuell omgang, at invitasjonen blir oppdaget og rapportert, og så at det ikke skjer noe før fem år senere, vitner om en moralsk kollaps i Norges tredje største parti.

Norske partier, organisasjoner, bedrifter og bransjer går i seg selv etter høstens og vinterens #metoo-avsløringer. Mengden avsløringer og varsler viser at mange har mye å svare for. Mest av alt de som har trakassert andre, men også ledere på ulike nivåer som har sviktet på ulik måte. Advarsler om dårlig oppførsel og trakassering har blitt oversett eller lemfeldig håndtert. Ute av syne, ute av sinn, ser ut til å ha vært manges metode.

Noen ville ikke høre og skjøv varslene nedover, oppover eller bortover i organisasjonen. Andre hørte, men gadd ikke skrive ned noe. Mange hørte, men forsto ikke hva de hørte. Og skremmende mange klarte ikke å gjøre noe. De møtte mer eller mindre selvpålagte formelle hindre og gjemte seg bak dem. Resultatet var at grenseløs og trakasserende oppførsel i mange tilfeller fortsatte. Dette var ikke unikt for politikken. Mønsteret er det samme i skremmende mange deler av samfunnet.

Nå kan ingen lenger hevde at de ikke vet. Den lederen som nå ikke klarer å håndtere advarsler om seksuell eller annen trakassering, har ingenting å skylde på.

Det gjelder enten hun er Norges statsminister eller personalsjef i en middels stor norsk bedrift. Den erkjennelsen er dyrekjøpt. Først og fremst for de som har blitt utsatt for trakasserende oppførsel, etter at faren for dette for lengst burde vært oppdaget og håndtert. Politikken og mange andre deler av samfunnet kan ha mistet mange gode mennesker fordi man har latt de dårlige holde på. Nå kommer sannheten frem. Flere ledere får sin grove inkompetanse i disse sakene blottlagt. De må svare for sine unnlatelser, sin mangel på interesse og sitt manglende mot i møte med krevende saker.

Trøsten får være at det gjelder så mange at det er vanskelig å skille seg ut i negativ retning. Det viktigste er nå at man har lært, og gjør arbeids- og organisasjonslivet tryggere og mer inkluderende. At man forstår strukturene og risikoen for at dette kan skje. Men det krever at man erkjenner sine egne feil. Det virker vanskelig for Frps leder Siv Jensen . Hun hevder at hun ikke husker om hun fikk varsel om sin partikollega Ulf Leirstein eller ikke.

Dette grepet, å plassere en ubehagelig hendelse i et mer eller mindre troverdig sort hull i egen hjerne, har hun også brukt tidligere. Grepet blir nå kopiert av andre i Frp. Slik løper man fra et ansvar man burde ha tatt. At en tillitsvalgt i et parti inviterer en mindreårig til seksuell omgang, at invitasjonen blir oppdaget og rapportert, og så at det ikke skjer noe før fem år senere, det vitner om en moralsk kollaps i Norges tredje største parti. Nå bortforklares det hele. Det lover ikke godt for viljen eller evnen til å hindre at dette skjer i fremtiden.