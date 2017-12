MED KRITISK SKADE I 20 ÅR: Endelig er nå den gamle Strauman 3 avlastet av en midlertidig bro. Foto: Leif Godvik

LEDER: De forsømte broene

Publisert: 28.12.17 12:22

Det har faktisk skjedd en hel del etter VGs avsløringer.

I november avslørte VG at norske broer ikke inspiseres som de skal , at broer blir stående med kritiske skader i årevis – og at skader og mangler på en bro kan være livsfarlige selv om broen ikke faller ned.

I julen har VG brakt flere saker om hva som har skjedd. Det er nå ordnet opp for eksempel på Matredalen bro i Masfjorden, hvor bærebjelkene var rustne og bropilaren hadde sunket ned i elvebunnen. Mange andre broskader er tatt tak i, som Aksland bro i Etne og Strauman 3 i Øksnes. Sistnevnte hadde stått med en kritisk bæreevne-skade i 20 år . En midlertidig bro er nå på plass.

I VGs oversiktskart kan alle gå inn og søke på sitt område og få oversikt over når broene er inspisert, eventuelle feil og mangler, samt når de er planlagt oppgradert. Dette er viktig informasjon som sørgelig ofte mangler i mange lokalsamfunn. Det er kanskje ikke så rart, når veimyndighetene selv sliter med å holde oversikt. Problemet er omfattende mangler i Vegvesenets eget broregister Brutus hvor hver eneste bro i Norge skal ha sin egen «helsejournal» og inspeksjonene skal vært registrert.

Dette systemet er tidvis blitt forsømt. Høsten 2013 oppdaget for eksempel en broinspektør at metallbjelken på Fuglestad bro i Nordland var røket. Men beskjeden nådde aldri frem. Først da VG oppdaget den samme skaden i høst, slo Vegvesenet alarm.

Flere regioner forteller at de nå har gjort omfattende oppryddingsarbeid og utført flere hasteinspeksjoner. Veidirektør Terje Moe Gustavsen har omtalt situasjonen som alvorlig, og innrømmet at registreringen ikke har vært på stell . Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen krever at Vegvesenet har oversikt over trafikkfarlige rekkverk og broer på plass innen 1. februar neste år. Men det skal de egentlig ha hvert eneste år. Formodentlig vil fristen tas mer på alvor denne gangen.

For det som trengs er ikke regelendringer. Det holder at myndighetene faktisk følger sine egne regler.

2018 bør bli året de ansvarlige skaffer seg oversikt over egne broer, for dernest å sette igang med de farligste skadene og systematisk gjøre de tiltakene som trengs. Det går på tilliten løs når folk møter et grått, ugjennomtrengelig byråkrati som hverken kan gi svar på hva som er galt eller når problemene skal fikses.

