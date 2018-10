KRISTEN TIL KRISTEN: – Som representant for «kristenfolket» ønsker jeg Knut Arild Hareide lykke til på det ekstraordinære landsmøtet, skriver kronikkforfatteren. Her er Hareide fotografert foran Lund kirke i 2012. Foto: Hallgeir Vågenes

Vi heier på Hareide!

MENINGER 2018-10-22T13:19:55Z

Som kristen sosialdemokrat blir jeg forbanna over at eldre KrF-ere på Vestlandet tar eierskap til begrepet «kristenfolket». Jeg ønsker Knut Arild Hareide lykke til på landsmøtet!

MELITA RINGVOLD, Ap-medlem, nabolagsaktivist og nyfrelst Hareide-fan

Det pågår en verdikamp i KrF. Som mange andre Ap-medlemmer heier jeg på Knut Arild Hareide. Det er på tide å stå opp for nestekjærligheten og sette stopper for Frps populisme.

Det kan hende Hareide ikke lykkes med å snu partiet sitt mot venstre, men for mange av oss står Hareide uansett igjen som en modig politiker. Vi trenger modige politikere i en brytningstid.

Sønnen min løper rundt i nabolaget og samler flasker med kompisen. Sammen med kompisen jobber de for at kompisen som kom til Mortensrud som flyktning i fjor skal få fotballsko. Hva gjør det med en gutt å vokse opp i et nabolag der mange av kompisene vokser opp i fattigdom og ikke kan norsk? Mye godt. Ungene mine får med seg unik lærdom og perspektiver på livet.

Mange berømmer meg for at jeg «holder» ut i en bydel som Søndre Nordstrand, og at jeg ikke gir opp og flytter. Som om valg av bosted er et politisk erklæring. Det er det ikke. Jeg verdsetter å leve sammen med folk som er forskjellig, og ungene mine verdsetter alle de forskjellige vennene sine. Det gir meg og ungene mine verdier og et rikere liv.

Sammen med andre foreldre i nabolaget jobber vi for at det skal bli bedre i Oslo Sør og at alle skal få delta. Vi står sammen om det. For meg kjennes det riktig som sosialdemokrat og som kristen. For meg har det stor verdi å ha fellesskap med folk som ikke er lik meg selv. Det er nemlig ikke slik at like barn leker best. Jeg har erfart at de som har samme inntekt, bakgrunn, samme religion eller utdanning som meg ikke er de mest interessante folka å bli kjent med.

Vi som bor i en by med komplekse utfordringer både i forhold til klima og integrering, erkjenner at det er utfordringer i vår tid som er krevende og at svarene ikke er opplagte. Vi jobber med å løse disse utfordringene sammen og finne nye svar, men det er farlig å late som det finnes enkle løsninger og det er farlig å skape splid og hat mellom folk.

Både kirka og moskeen jobber sammen her på Mortensrud. Når Sylvi Listhaug dukket opp i nabolaget vårt i fjor og drev valgkamp som gikk ut på å stemple bydelen vår som en ghetto og ungdommen her som kriminelle reagerte mange ungdommer med avmakt og sinne. De opplever at de er forhåndsdømt og stemplet. Det bryter ned tillit og skaper splid. Derfor kreves politisk klokskap og gjennomtenkt kommunikasjon, som ikke har som mål å egge til hat og stemple enkeltgrupper. Verden er for sammensatt og kompleks til det.

Begrepet «kristenfolket» er heller ikke gitt lenger. Som kristen sosialdemokrat blir jeg forbanna over at eldre KrF-ere på Vestlandet tar eierskap til begrepet «kristenfolket» og sier at kristenfolket ikke vil følge Hareide. Hvem er egentlig «kristenfolket»? Er det den aktive folkekirka vi har på Mortensrud der sognepresten er frivillig side om side med våre ungdommer på festivalen vår? Er det den kristne flyktningen fra Eritrea på Holmlia, eller den homofile presten de sikter til?

Kristne kommer i mange farger og varianter, og vi vil bygge framtidas samfunn der felleskap og nestekjærlighet er bunnplanken. Derfor er det riktig å ikke ta veien til Frp og Sylvi Listhaug som tidligere i høst uttalte at vi som bor på Søndre Nordstrand i Oslo lever i frykt og føler oss fanget i egen bydel. Hun farer med «fake news». Vi lever ikke i frykt og er ikke fanget. Da 100 frivillige arrangerte festival på Mortensrud i forrige måned sto både ordfører Marianne Borgen og kronprinsesse Mette Marit på gjestelista og så vidt jeg kunne se var ingen av dem verken bekymret eller redde mens de var her. Tvert imot satte de pris på det rause fellesskapet vi har her.

Å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet oppleves som berikende. Derfor skal du si nei til politikere som bevisst skaper splid og hat. Si nei til de som stempler enkeltgrupper og de som forsøker å bedra verden med den forlokkende løgnen om at: «Det er «dem» og «oss», det er «de andre» som er et problemet, og jeg skal ha mer til meg og mine.

Jeg har trua på at flere vil jobbe sammen for fellesskap og mot de som spiller på smålighet og frykt, og jeg har trua på deg, Hareide.

Lykke til på det ekstraordinære landsmøtet – hilsen en representant for «kristenfolket»!