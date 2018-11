Foto: Roar Hagen

Hareides dristige bukkeritt

MENINGER 2018-11-02T01:31:48Z

KrF har mildt sagt fortsatt en bratt vei å gå når Hareide ville prosess endelig er over.

leder

Publisert: 02.11.18 02:31

Politiske ekspedisjoner av den typen KrF-leder Knut Arild Hareide la ut på for drøy måned siden, ender gjerne i geni- eller idioterklæringer når reisen er over, og resultatet klart. Det rareste eksperimentet i moderne tid, sto daværende Ap-leder Thorbjørn Jagland for da han før valget i 1997 satte krav om at Ap måtte få samme oppslutning som i forrige valg for å fortsette i maktposisjon – det berømte 36,9-kravet. Det endte i knall og fall og partikrise, og Jagland måtte til slutt gå, nærmest i vanære, først som statsministerkandidat, så som partileder.

Tiden vil vise hva Knut Arild Hareides skjebne blir hvis dagens landsmøte ender med tap. Men la oss likevel gi KrF-lederen en viss anerkjennelse for motet han viste da han ga sin høyst kontroversielle anbefaling til partiet om veien videre. Hareide har ofte blitt karakterisert som svak og vinglete, men den siste måneden har vist at han er en langt mindre skuggeredd politiker enn det mange trodde. Hareide har fullt og fast fulgt sin ektefølte overbevisning om at KrFs sentrumsposisjon i norsk politikk betyr at partiet kan gå begge veier, og slik bidra til å begrense fløypartienes innflytelse.

Det er en omstridt analyse, all den tid KrF knapt tilhører det brede sentrum i flere av partiets kjernesaker. Men i vår politiske tradisjon har KrF sammen med Senterpartiet og Venstre utgjort de såkalte mellompartiene – plassert mellom hovedmotstanderne Høyre og Ap. Sp og Venstre har forlengst valgt hver sin side, mens KrF har valgt å innta vippeposisjonen på borgerlig side. Det har gitt partiet et visst politisk gjennomslag, men også plassert dem i Solberg-regjeringens skygge, i en stadig mer desperat kamp mot sperregrensen, og med en stadig mer regional profil. Noe måtte gjøres, og det var så vidt det rakk.

Få vil sperre opp øynene hvis Hareide i dag varsler sin avgang som partileder, om enn ikke med umiddelbar virkning. Velger KrF å gå inn i den sittende regjeringen, er norsk politikk sementert som et toblokksystem i overskuelig fremtid. Sentrumsalternativet, enten det lener seg til venstre eller til høyre, er stein dødt. Det betyr at Ap fort må ha støtte fra Rødt og De Grønne ved neste korsvei, mens KrF, Venstre og Høyre er bundet til Frp. Noen moderate, sentrumsorienterte velgere vil nok slite med valget.

Knut Arild Hareides dristige forsøk på å løfte partiet ut av toblokkstenkningen risikerer nok å bli idioterklært når fremtidens kommentatorer og historikere skal avsi sine dommer, om enn ikke like katastrofalt som 36,9. Men den som intet våger, intet vinner, og det er langt fra gitt at Hareides fallitt betyr at partiet vil lykkes som juniorpartner i en regjering allerede preget av slitasje og heftige dragkamper. KrF har mildt sagt fortsatt en bratt vei å gå.