Foto: Møller-Hansen, Janne

8 om 8. mars: Barn er verdt mer enn et sykehusdøgn

debatt

Publisert: 08.03.18 08:51 Oppdatert: 08.03.18 11:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-08T07:51:40Z

Når sykehus har som målsetting at nybakte mødre skal hjem etter 6 timer, har effektiviseringspresset gått for alt for langt.

NINA BROCHMANN (30) , lege og forfatter av boka «Gleden med skjeden»

Etter å ha vært i Polen nettopp med «Gleden med skjeden», er det umulig å feire 8.mars uten å nevne retten til selvbestemt og trygg abort for kvinner i resten av verden. Hvert år ser 20 millioner kvinner seg nødt til å ta utrygge aborter med fare for livet eller fremtidig fertilitet, de fleste i utviklingsland. Kvinner risikerer fengsel ved mistanke om at de har tatt abort, sist sett i El Salvador med en ung kvinne som spontanaborterte på sykehus og ble dømt til 30 år i fengsel.

I Polen beskrev kvinnene vi møtte at de fleste dro til klinikker i Tsjekkoslovakia eller betalte penger under bordet til gynekologer, med andre ord var trygge aborter forbeholdt dem med ressurser.

Vi er heldige i Norge, nå er det på tide at vi hjelper dem som ikke har de samme rettighetene. Her hjemme er det i år nedbyggingen av barselomsorgen som vekker mest engasjement hos meg. Når sykehus har som målsetting at nybakte mødre skal hjem etter 6 timer, da har effektiviseringspresset gått for alt for langt. Fødsel er ingen sykdom, men å produsere nye mennesker, nye bidragsytere til bruttonasjonalprodukt om du vil, er verdt mer enn ett liggedøgn på sykehuset. Førstegangsfødende trenger trygge rammer, hjelp med amming og omsorg fra helsepersonell etter den største emosjonelle og fysiske belastningen mange har i løpet av et helt liv. Sårbare førstegangsfødende som overlates til seg selv, vil få konsekvenser for mødres psykiske helse, for ammeraten, for partner og for barnas helse.

Trygge og sunne foreldre gir trygge og sunne barn.