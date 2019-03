TA TIL VETTET: Vaksiner er den eneste beskyttelsen mot livsfarlige virussykdommer som meslinger. Foto: PMA

Leder

Viruset som nekter å dø

Meslinger burde vært utryddet. I stedet vokser antallet tilfeller i et til dels alarmerende omfang.

Publisert: 04.03.19







En fersk rapport fra FNs barnefond UNICEF viser en betydelig økning i antallet smittetilfeller av den svært smittsomme og i aller verste fall dødelige virussykdommen meslinger.

Ifølge rapporten har 98 land meldt inn flere tilfeller av meslinger i 2018 sammenlignet med 2017. Størst er økningen i Ukraina (landet hadde nærmest ufattelige 35 120 tilfeller av meslinger i fjor), Filippinene og Brasil, som ifølge rapporten gikk fra null tilfeller i 2017 til over 10 000 året etter. Ti land står for nesten 75 prosent av den totale økningen, og i flere, der meslinger er erklært utryddet, rapporteres det om nye tilfeller av sykdommen.

Også Norge, som har hatt svært, svært få smittetilfeller de siste årene, opplever en liten økning. 12 personer skal ha fått smitten i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet, det fjerde høyeste tallet på 20 år.

Vi kan ikke få stresset nok om viktigheten av vaksiner. Meslinger er en av de enkleste sykdommene å forhindre, og inngår i det norske barnevaksinasjons-programmet, som de aller fleste nordmenn heldigvis deltar i. Det finnes ingen såkalt spesifikk behandling av meslinger, og et stort utbrudd kan bli katastrofalt. UNICEF bruker da også ord som «ekstremt alvorlig» og «alarmerende» om de nye tallene.

For økningen skjer ikke bare i land med dårlig utviklet helsestell og med sivile eller væpnede konflikter. Camilla Viken i UNICEF Norge understreker at folks holdninger til vaksiner, basert på frykt og «alternative fakta» er et problem. Også i Norge. Foreldre som nekter å vaksinere ungene sine bidrar til at sykdommer som burde vært utryddet lever videre og attpåtil vokser i omfang.

Virus kjenner ingen landegrenser, og vi reiser rundt om i verden som aldri før. Spredningsfaren er enorm. Ingen av oss er utenfor rekkevidde. Det fordrer igjen at vi gjør alt vi kan for å hindre smitte. Både «ideologiske» vaksinemotstandere og andre som kanskje ikke tenker at vaksiner er så viktige i vår tid (leger har omtalt fenomenet som «vaksinetretthet») må rett og slett ta til vettet.

For vaksine er den eneste reelle beskyttelsen vi har mot farlige virus og sykdommer som kun burde tilhørt medisinhistoriens annaler, og ikke det virkelige livet, i 2019.