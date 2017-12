Foto: Hagen, Roar

Irsk selvmål

Publisert: 07.12.17 23:00

Mandag i Brussel: Theresa May hadde forbløffet dem alle, og nå la hun frem en Brexit-avtale som kun manglet EU-presidentens signatur. Statsministeren løftet blikket og øynet lyset i tunnelen. Det var motgående ekspresstog fra Belfast.

Ingen så Irland -spørsmålet dukke opp på denne måten. Aller minst utenriksminister Boris Johnson og Brexit-kampanjen som med dette har satt både den irske fredsavtalen og Den britiske union i spill.

For samme hva statsminister May nå foreslår for å komme kritikerne i møte – det være seg i EU, Irland, det britiske parlamentet eller egen koalisjon – så kommer det til å smelle. La oss for Guds skyld håper det ikke blir i Nord-Irland.

Theresa May hadde altså kommet til Brussel og lagt overraskende mye penger på bordet for å innfri Storbritannias økonomiske forpliktelser overfor EU, avtaler som vil vedvare når britene forlater Europaunionen.

Skilsmisseavtalen er en forutsetning for å komme i gang med selve forhandlingsprosessen om britenes nye tilknytning til EU og omverdenen.

Underholdningsbidragets størrelse hadde både Brexit-tilhengere, motstandere og EU selv vurdert som den store bøygen i skilsmisseforhandlingene. Men penger er bare penger. Likeså kom partene til enighet om prinsipper, som kan være komplisert nok, knyttet til pensjoner og rettigheter for briter i EU, og EU-borgere i UK.

Da gjensto det bare å avklare det fysiske grensespørsmålet mellom Irland og Nord-Irland; et tema som i liten grad ble berørt under selve folkeavstemningen, som Theresa May kun nevnte en eneste gang i en tale om fortsatt handel med Irland, og som hun i sin store Brexit-redegjørelse i Lancaster House (britisk UD) tok til orde for å finne «en pragmatisk løsning» på.

I forpostfektninger med EU-president Jean-Claude Juncker forut for det viktige Brussel-møtet mandag hadde May skissert et kart der Nord-Irland fikk en slags spesialstatus som assosiert EØS-område, til forveksling lik den norske modellen.

Dette ville kunne holde grensen mellom den britiske norddelen og republikken Eire (Irland) åpen som i dag. I tillegg ville det imøtekomme vilkårene fra Belfastavtalen (Langfredagsavtalen), som grovt sagt regulerer fredsbetingelsene mellom protestantiske unionister i Ulster (Nord-Irland), briter og irske republikanere (IRA/Sinn Féin).

Juncker og May hadde satt seg ned for å gå gjennom detaljene i avtalen da de regelrett ble overkjørt av Belfast. Fra den nordirske hovedstaden kom det utvetydig melding fra partileder Arlene Foster i Democratic Unionist Party (DUP) – Ian Paisleys ultrakonservative unionister – at de nektet å støtte en avtale som ville knytte Belfast nærmere Dublin enn London.

Normalt sett ville ikke en britisk statsminister ved et avgjørende forhandlingsgjennombrudd bry seg katten om hva en ytterliggående partileder som representerer 0,9 prosent av Storbritannias velgere måtte mene. Men denne statsministeren har som kjent svekket sin posisjon gjennom et tabbevalg og knyttet regjeringens livlinje til ti representanter på den fundamentalistiske høyreflanken av nordirsk politikk. May regjererer på DUPs parlamentariske nåde.

Ved å legge egen og andres skjebne i fanget på unionistene har Theresa May og Brexit-tilhengerne skapt usikkerhet om den skjøre Langfredagsavtalen som i 1998 gjorde slutt på tre tiårs borgerkrig. En blodig konflikt som kostet 3600 mennesker livet, mange av dem sivile.

Dersom grensen mellom Irland/EU og Nord-Irland må gjenopprettes som den var før fredsavtalen, en grense som 30 000 personer krysser daglig, vil det gå ut over den gjenvunne smidigheten og det forbedrete samkvem som har fått utvikle seg de siste 20 år. Å bygge checkpoints, piggtrådgjerder og sette ut vaktstasjoner langs den 50 mil lange grensen er å egge til strid.

Samtidig blir det også strid om Nord-Irland virkelig får innvilget en spesialstatus, med fortsatt medlemskap i EUs tollunion og det indre marked. Damned if you do, and damned if you don’t, som briter selv ville sagt.

Både Skottland og London stemte med stor margin mot Brexit, og politisk ledelse begge steder har forlangt likelydende dispensasjoner for å opprettholde forholdet til EU. Londons borgermester Sadiq Khan har begynt å merke utflyttingen av internasjonale banker og finansinstitusjoner som forlater City til fordel for Frankfurt, Luxembourg og Paris. Den skotske nasjonalistlederen Nicola Sturgeon frykter konsekvensene når Brexit stenger markedstilgangen til kontinentet og, ikke minst, bortfallet av EUs allehånde subsidier til Skottland.

Det absurde ordskiftet i en situasjon som et flertall av britene nå sier at de slett ikke ønsket seg likevel, er som et ekko av fru Flettfrid Andrésens fremskutte ønske om individuelt EU-medlemskap for klarerte borgere av Øvre Singsaker.

At Theresa May har malt seg inn i et hjørne, er en mild beskrivelse av det kaos som Brexit har utløst på øyriket i vest. Opportunister i særlig grad på den mørkeblå høyresiden av britisk politikk har sådd splid og høster nå storm for å ha igangsatt opprivende prosesser som kan få dramatiske følger for hvordan den britiske union er skrudd sammen.

Brexit er et skremmende eksempel på løpsk politikk hvor igangsetterne av det hele har mistet styringen og ikke aner hvordan da skal klare å gjenvinne kontroll.

