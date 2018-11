TOBARNSMOR: – Alle familier har ulike forutsetninger og behov, og det er de som vet hva som er best for sin familie, skriver Sæberg.

Selvfølgelig skal dere ha pappaperm!

Likestilling på hjemmebane hører hverdagen til, det er ikke noe som løses ved å ta mer permisjon fra mor.

Publisert: 23.11.18 10:24

NATALIE MARTINS SÆBERG, jurist og mamma.

Jeg har fulgt med på «hente i barnehagen»-debatten, og nå sist innlegget til Øyvind Knop Askelands «Klart vi skal ta pappaperm! ».

Innlegget engasjerer, og en ting kan vi være enig om, det er supert med en arbeidsgiver som legger til rette for fleksibilitet og forståelse. Der er vi begge like heldige.

Men jeg føler et behov for å skrike ut et tilsvar til den delen av innlegget ditt der du viser til barselgruppe-diskusjonene som konkluderer med at «likestillingen har gått for langt».

"....Når pappa får like mange permisjonsuker som mamma, da er det noe galt. Jeg tror ikke disse mammaene da skjønner - eller ønsker å skjønne - at dette er et viktig steg for likestilling hjemme. "

Det er kvinnen som går gravid med de "bivirkninger" det kan medføre. Der pappaer ønsker likestilling i permisjonen, så er det sikkert kvinner der ute som har lyst til å få en nylaget unge servert på sølvfat, uten konstante blødninger og 20 kg ekstra på kroppen.

Og det hadde sikkert vært kjekt å ta mammaperm når bæsjebleiene har sluttet å renne over, kolikken er forbi og en viss rutine er etablert. Men slik er det altså ikke. Likestilling og graviditet hører ikke sammen, konsekvensen av dette er at behovet i permisjontiden er ulikt.

"...Dersom dere, som meg, ønsker pappaer som gleder seg til å være med barn, må pappaene få kjenne hvor gøy det er...."

Det er ikke mødre sin jobb å få fedre til å glede seg til å være med sine egne barn, det er snakk om et fellesprosjekt av blod, svette og tårer for å oppdra skikkelige unger. Da får man dra frem den motivasjonen selv.

For vårt vedkommende var vi studenter med første barnet og fikk ikke innblikk i permisjonsordningen før år 2017 med nr 2. Vi fant en løsning som passet oss godt, en kombinasjon med ulønnet permisjon var det beste for oss. Etterfulgt av keisersnitt, kolikk og flaske-tilvenning, så følte jeg ikke meg skikkelig tilstede i egen permisjon før det var gått 4 måneder, så ja, min mening om temaet er kanskje farget av nettopp det.

Jeg støtter permisjonsordningen slik den er nå, men du beskriver det som et "godt skritt i retning mer likestilling på hjemmebane ".

Likestilling på hjemmebane hører hverdagen til, det er ikke noe som løses ved å ta mer permisjon fra mor. Om målet skal være at fedre automatisk skal ha rett på halve permisjonen, så bør det være bedre ordninger på plass som legger til rette for ulønnet permisjon. Alle familier har ulike forutsetninger og behov, og det er de som vet hva som er best for sin familie.