FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært forsvunnet siden 31. oktober i fjor. Politiet mener hun ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar.

Nyhetskommentar: En ekstremt grov forbrytelse

Anne-Elisabeth Falkevik Hagens forsvinning kan ta livet av en norsk uskyld og kan ha vidtgående konsekvenser for det norske samfunnet.

Den tradisjonelle kidnappingen av mennesker mot løsepenger har så langt vært en sjelden, bortimot ukjent forbrytelse i Norge.

Man har hatt frihetsberøvelse i kriminelle miljøer i forbindelse med gjengopprør, narkotikahandel og andre former for selvjustis. Det har vært kidnappinger i saker knyttet til æresvold eller tvangsgifte. Det foregår fra tid til annen kidnapping av barn i forbindelse med barnefordelingssaker. Og nordmenn er blitt tatt som gisler, truet, og også drept i forskjellige konfliktområder rundt i verden.

Men en antatt profesjonell kidnapping av en rik, norsk borger i Norge med krav om løsepenger, har vi nesten vært forskånet for. Det er isåfall en svært grov forbrytelse som kan føre til lovens strengeste straff i mange land. I USA var det den eneste forbrytelsen bortsett fra drap som kunne føre til dødsstraff, helt frem til 1968.

Det er også en ekstremt vanskelig forbrytelse å håndtere, også i land hvor man har mer erfaring med slike situasjoner. Både for pårørende og politiet stilles på store prøver, fordi det er så usikkert hvordan man best ivaretar offerets sikkerhet. Kravet om at man ikke kontakter myndigheter eller medier kobles med trusler mot offerets liv.

Alle tegn til brudd på slike krav setter offeret i ytterligere livsfare. Selve logistikken for utveksling av offer og løsepenger er enormt komplisert og risikofylt. Jo lenger situasjonen varer, jo verre vil tilstanden bli for den kidnappede. Samtidig som presset og stresset på kidnapperne øker og faren for at de skader eller tar livet av offeret i en stressituasjon blir større.

Dette har begrenset norsk politis handlefrihet sterkt i etterforskningen av Anne-Elisabeth Falkevik Hagens forsvinning. Når man har tolket truslene mot hennes liv og helse seriøst, har det gjort det umulig å foreta flere av de rutinegrepene man setter i gang ved en forsvinning: Savnet-melding, etterlysning av vitner, åpenlys åstedsgransking, offentliggjøring i mediene.

Dermed mister man verdifull tid, spor og vitneobservasjoner. Løsepengekravet som skal være fremsatt i kryptovalutaen Monero tyder på at det er profesjonelle forbrytere man har med å gjøre.

Saken vil også reise alvorlige spørsmål om norske borgeres sikkerhet fremover. Offerets ektemann Tom Hagen står på 172 plass til Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Vi har åpne skattelister i dette landet, som gjør det mulig for profesjonelle kriminelle å blinke ut mennesker med lav profil og mye penger som mål for slike nedrige forbrytelser.

Slik sett kan Anne-Elisabeth Falkevik Hagens forsvinning også ta livet av en norsk uskyld og føre til et mer lukket, kontrollert og overvåket samfunn.