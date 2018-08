LEI AV SÅNT: - Nå er det nok med glansede magasiner og «liksom velmenende» skribenter som skal fortelle jenter om alt de bør få til bedre, skriver Sandbakk. Foto: Faksimile fra Det Nye

Ut mot Det Nye: «Kjipe jenter og reale gutter!»

1950-tallet ringte: de vil ha sakene om «hvordan jenter blir mestere i å tilfredsstille gutter» tilbake.

debatt

Publisert: 16.08.18 09:36 Oppdatert: 16.08.18 12:03

JENNY SANDBAKK , sosiologistudent og medredaktør i Under Arbeid.

Nylig kom jeg over en sak fra Det Nye som hadde tittelen «10 ting gutter skulle ønske jenter visste» . Sjøl var jeg ikke særlig interessert i å få vite hva disse mystiske 10 tingene kunne være. Men jeg syntes likevel tittelen var interessant. Fordi, dette er ikke første gangen jeg treffer på en slik type artikkel, og jeg kan ikke la være å legge merke til et bestemt mønster. Jeg kommer til det om litt.

Konklusjonen i Det Nye-saken ga meg var nokså klar: jenter er kjipe. Det Nye-journalisten som har skrevet saken, bor i kollektiv med tre gutter. Spesialkompetansen har hun brukt til å gi jenter eksklusiv tilgang til hittil hemmeligholdt informasjon fra gutta. Jeg tok meg friheten til å se på hva som egentlig kommuniseres mellom linjene her. Vær så god, jenter.

1. «Når vi spør: ‘Hva er det?’ og han svarer ‘ingenting’ så er det faktisk ingenting.»

Altså: gutter er ærlige, reale og ukompliserte, jenter er bare innbilske og mistroiske. Skjerp deg!

2. «Hvis du har en ærlig kjæreste, ikke spør: ‘Synes du hun var digg/sexy?’»

Altså: jenter konkurrerer alltid mot hverandre om å se penest ut. Og, det er opp til det mannlige blikket (gutten) å avgjøre hvem som vinner i denne konkurransen. Bare finn deg i det!

3. «’Samme for meg, bestem du’ er gutter lei av høre.»

Altså: jenter er så tiltaksløse. Slutt med det!

4. «Tilby deg å ta regningen. De syns det er veldig hyggelig at du ikke bare sitter og glor i veggen hver gang regningen kommer»

Altså: jenter tror fortsatt at de lever på femtitallet. De er ikke spandable, de forventer for mye og greier ikke å være selvstendige. Flaut!

5. «Gutter ELSKER komplimenter. Ærlige komplimenter! Ikke hold igjen på dem og sørg for å gi ham nok så ikke han trenger bekreftelse fra noen andre.»

Altså: hvis gutten er utro, kan du takke deg sjøl. Jenter har ansvaret for å holde gutten interessert i seg.

6. «For noen, kan veldig sjefete damer være slitsomt, men ikke i senga!»

Altså: jenter skal ikke være sjefete, det er usjarmerende og slitsomt… men, IKKE når det er sexy, attraktivt og tiltrekkende for gutten, da kan du være så «bossy» du bare orker.

7. «Gutter syns det er forfriskende med jenter som kan le av seg selv, ikke tar seg selv så høytidelig, og som tør å gå uten sminke av og til.»

Altså: jenter har lav selvtillit og må søke selvbekreftelse hos en gutt. Bare vær naturlig vakker og smil!

8. «Gutter er ikke nødvendigvis redd for å binde seg, men menn trenger mer space enn oss.»

Altså: jenter er klengete og innpåslitne. Slapp av litt a! Bli som gutta og bare chill, null stress liksom.

9. «Hvis du lar en gutt være 110 prosent seg selv (lol) og lar ham være sitt rare seg selv rundt deg, blir han nok en god stund.»

Altså: jenter er storforlangende og utakknemlige. Vær fornøyd med det du får!

10. «Ikke snakk om fremtiden før dere har en nåtid.»

Altså: jenter er utålmodige og er alltid på søken etter Den Rette. Vær passiv, ikke ta initiativ, vent på at gutten bestemmer hvor forholdet skal ta veien.

Det første som slo meg ved lista til Det Nye, og som du også sikkert la merke til, er at den tegner en generalisert og negativ stereotypi av jenter, og samtidig blir gutter framstilt like generalisert bare med utelukkende positive egenskaper. Dette skjer gang på gang. «Hva gutter egentlig synes om jenter». «Dette tenker gutter egentlig om sex». Og sånn fortsetter det.

Hvorfor må moderne medier presentere jenter og gutter som om de er to mystiske gåter for hverandre? Som om de er naturlige motsetninger som kun søker sammen av to grunner: romantikk og sex. Mote- og skjønnhetsmagasinene later til å ha gjort det til noe selvfølgelig å sette feminine versus maskuline egenskaper opp mot hverandre. Sannheten er at jenter ikke trenger flere magasiner som syns det er uproblematisk å skrive om hvordan jenta skal please gutten i parforholdet, under sex eller på date. Slikt blir det ikke noe likestilling av.

Og en annen ting: har Det Nye «glemt» at ikke alle kjæresteforhold består av ei jente pluss en gutt? Det kommer verken jentene eller guttene til gode å få servert ryddige oppstillinger med instrukser for kjærligheten og livet som BARE bruker de tradisjonelle kjønnsrollene som mal. Som BARE lar heteronormativitet og sexisme være smaksdommer og sette reglene. Jeg får nesten lyst til å lage en punktliste. Den skulle i så fall fått tittelen: «10 ting feminister og andre genus-bevisste mennesker trodde at moderne mediefolk i dagens samfunn visste».

Det store poenget er uansett: Nå er det nok med glansede magasiner og «liksom velmenende» skribenter som skal fortelle jenter om alt de bør få til bedre. Det holder nå med lettbeinte råd som ikke gjør annet enn å reprodusere urealistiske og kjønnskonservative forventninger til unge.

Det er på tide å slutte å skrive saker om hva jenter må gjøre for å tilfredsstille gutter. Det eneste disse sakene bidrar med er å gjøre jenter mer usikre på seg sjøl. Lister som Det Nye sin fremmer enda mer usikkerhet rundt spørsmålet «er jeg god nok ?». Svaret på dette ligger da ikke i å få opplæring i «hva jeg må gjøre for at en gutt skal like meg». Det er ikke greit at jenter skal lese og læres opp til at gutter er normen i samfunnet, slik at dersom du er jente og en gutt ikke liker deg, er det det du som er feil.

Den virkelige verden er langt fra så kjedelig og svart/hvit som Det Nye og andre blendende overfladiske magasiner skal ha det til. Heldigvis! Den virkelige verden har mer å by enn de kunstig kategoriserte gruppene av kjipe jenter og reale gutter.

Teksten ble først publisert på nettidsskriftet Under Arbeid, og er gjengitt i VG med tillatelse fra skribenten og nettstedet.

VG har vært i kontakt med Det Nye, som vil komme med et svar i et eget debattinnlegg.