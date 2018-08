KVALM: - En ansvarlig statsråd kan ikke skyve HELFO foran seg når hans egen poltikk rammer gravide syke kvinner som har behov for medisin. Gi gravide med ekstrem svangerskapskvalme tilbake den kvalmestillende medisinen de trenger, skriver Bjørnebekk-Waagen. (Bildet er et illustrasjonsfoto). Foto: nd3000 / Shutterstock / NTB scanpix

Gi kvinner med ekstrem svangerskapskvalme medisinen de trenger!

ELISE BJØRNEBEKK-WAAGEN, stortingsrepresentant (Ap).

Gulvflisene på badet har de siste månedene fungert som oppholdsrom og seng. Å bevege seg mer enn to meter unna toalettet er en utopi som hører fortiden tid. Av og til slipper kvalmen taket, da kommer håpet om å få se noe annet enn de sprukne fugene og lodottene under badekaret. Overmodig forsers dørstokken ut av badet målrettet mot sofaen, de fleste gangene ender forsøket i full retrett til doskåla og ny runde med oppkast. Med kvalmestillende medisin er det mulig å få inn litt mat, det er bra, for alternativet er reinnleggelse og ny runde med intravenøst. Ut på ettermiddagen høres lyden av små raske barneføtter, hjemme fra barnehagen kommer ei lita frøken som vil si hei til mamma. Samboeren har i praksis vært alenefar mens jeg har vært på mitt dårligste.

Ekstrem svangerskapskvalme, hyperemesis gravidarum, kan være dødelig uten behandling, og behandles blant annet ved bruk av kvalmestillende medikamenter for å lindre symptomene og dermed kunne bedre væske- og næringsinntak. Kvalmestillende medikamenter er anbefalt behandling, og medikamentene står beskrevet i behandlingsveilederen til Legeforeningen.

Under ordningen med hvit resept fikk kvinner med ekstrem svangerskapskvalme, hyperemesis gravidarum, dekket utgifter til kvalmestillende medikamenter. En konsekvens av omleggingen av bidragsordningen, med virkning fra 2018, er at kvinner som lider av denne sykdommen risikerer at de ikke lenger får dekket utgifter for kostbare kvalmestillende medisiner. Av de som har søkt støtte til den kvalmestillende medisinen Zofran i år så har 20 fått avslag, mens bare fire har fått innvilget støtte fra HELFO.

Bent Høie fremstiller det som at kvinnene har flere alternativer til den kvalmestillende medisinen Zofran. Overlege Jone Trovik ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus har tilbakevist Høies påstander. Hun viser til at det i Norge ikke godkjent ett eneste medikament til bruk spesifikt mot kvalme i svangerskap, og at kvinnene som søker om Zofran ikke har mange alternativer.

Svangerskapskvalme er en alvorlig og potensielt livstruende tilstand for mor og foster. Den rammer i Norge ca. 1 % av gravide, og innebærer vedvarende kvalme, brekninger og oppkast som starter før 22. svangerskapsuke. Om lag 500 gravide får en så alvorlig sykdom at innlegges på sykehus. De er ofte både dehydrert, underernært og feilernært.

Ved sykehusinnleggelse dekkes utgifter til nødvendig kvalmestillende medisin, men når du kommer hjem må du med den nye ordningen dekke utgiftene til medisinen selv.

Har man hatt hyperemesis i ett svangerskap er det opptil 26 ganger så stor risiko for å få tilstanden ved neste graviditet. Mange kvinner som rammes av ekstrem svangerskapskvalme gruer seg derfor til å bli gravid igjen, for noen er belastningen så stor at de velger bort å få flere barn. Slik skal det ikke være. Svangerskapsomsorg skal være gratis i Norge.

Arbeiderpartiet har stilt flere spørsmål til Helseminister Bent Høie om saken, men svarerne er ikke betryggende. En ansvarlig statsråd kan ikke skyve HELFO foran seg når hans egen poltikk rammer gravide syke kvinner som har behov for medisin. Gi gravide med ekstrem svangerskapskvalme tilbake den kvalmestillende medisinen de trenger!

Å bli gravid er en stor begivenhet, det gjør det ikke noe mindre beintøft hvis man har ekstrem svangerskapskvalme. Drømmen er tre barn men beslutningen er tatt, uten støtte til nødvendig medisin tør vi ikke bli gravide igjen.