STOLT AV MENSEN: - Min egen mor, som var sykepleier, var alltid veldig åpen om mensen. Hun ga meg selvtillit til å glede meg til den kom, skriver Helin. Foto: SCANPIX DENMARK

«Broen»-stjernen Sofia Helin: La oss snakke om mensen. Kvinner burde være stolte over den, ikke flaue.

debatt

Publisert: 09.06.18 10:06 Oppdatert: 09.06.18 10:22

MENINGER 2018-06-09T08:06:15Z

Da vi filmet den første sesongen av «Broen», holdt vi på med en scene hvor karakteren min Saga befant seg i et møte med kolleger på kontoret. Jeg improviserte ved å rope ut: «jeg har mensen!»

SOFIA HELIN, skuespiller og ambassadør for Wateraid

Dette var slett ikke uvanlig for Saga Norén, som er kjent for sin direkte måte å være på og sine mange avvik fra sosiale normer.

Men å si at man har mensen er ikke noe vi føler er akseptabelt i hverdagslivet. Dét må endres.

Mensen er en naturlig prosess, som halve verdens befolkning opplever månedlig - den er et tegn på liv. Så hvorfor er temaet så tabu å prate om, så skambelagt og hemmelig? Jeg er sikker på at alle kvinner har blitt konfrontert med sin egen forlegenhet i pinlige mensen-dramaer, som å mangle bind eller tampong i en beklemt situasjon. Men, hvorfor skal vi være flaue over å spørre en fremmed om hjelp i slike omstendigheter, som jo egentlig er så vanlige og naturlige, og gjelder så mange av oss?

Dessuten, i en større og bredere sammenheng, får det faktum at folk ikke snakker høyt om mensen enorme konsekvenser for kvinner og jenter over hele verden. Én av tre kvinner har ikke tilgang til fungerende toaletter, noe som gjør livet spesielt krevende når man har mensen. Hvis skolen du går på mangler toalett, er sjansen større for at jenter skulker eller dropper helt ut av skolegangen etter at de har fått mensen.

Ifølge nyere forskning fra WaterAid og Unicef, går én av tre jenter i Sri Lanka, Bangladesh og Pakistan glipp av skoledager hver måned i menstruasjonsperioden. Gjennom mitt arbeid med organisasjonen WaterAid har jeg besøkt skoler i Kambodsja som ikke hadde skikkelige sanitærforhold, og som tvang barna til å finne et sted i skjul utendørs eller gå hjem igjen når naturen kalte. Tenk hvilken påvirkning det får på utdannelsen deres, for å ikke snakke om helsen og selvbildet.

Stigmaet rundt mensen og mangelen på god informasjon fører til at mange jenter baserer seg på det familie og venner forteller dem. Den informasjonen kan ofte være upresis. Selv i Sverige tror noen at man bør holde seg unna skogen når man har mensen, fordi man risikerer å tiltrekke seg bjørner. Jeg kan med glede informere om at det ikke er hold i den myten.

I noen deler av verden virker mytene enda mer begrensende på kvinner og jenters liv. Mange forbys å delta i hverdagslige aktiviteter under mensen. I mer ekstreme tilfeller kan menstruerende kvinner stenges ute fra sine egne hjem, på grunn av overtro om at de bringer ulykke. Det gjør meg trist og sint å tenke på at de blir ekskludert på denne måten, og forhindret i å leve fullverdige liv – bare fordi misforståelsene om denne basale kroppsfunksjonen er så utbredte og så mange.

Sanitærprodukter, bind og tamponger er ofte urimelig dyre eller simpelthen ikke tilgjengelige for mange. Dette fører til at mange jenter og kvinner er avhengige av hjemmelagde alternativer, som ofte verken er hygieniske eller absorberende.

Mensenfattigdom er et tema vi også har sett i utviklede land, og i Storbritannia har man begynt å ta det seriøst - takket være hardt arbeid fra fantastiske forkjempere som skamløst lager bråk om det.

Men vi trenger den typen kamp over hele verden. WaterAid oppfordrer kvinner og menn overalt til å snakke om mensen, som del av «Stolt av mensen»-kampanjen (Period Proud Campaign) for å hamle opp med mangelen på riktig informasjon, samt fjerne stigma og tabuer.

Min egen mor, som var sykepleier, var alltid veldig åpen om mensen. Hun ga meg selvtillit til å glede meg til den kom. Da den endelig meldte sin ankomst, gikk jeg og fortalte det til henne. Hun ropte begeistret ut til alle som kunne høre: «Hun har fått mensen!» Jeg vil gjøre det samme for min datter, og mitt ønske er hun kommer til å være like stolt og spent som jeg var. Vi skal feire det sammen, bare hun og jeg: det er et viktig øyeblikk. Jeg ønsker å være mye mer åpen med både menn og kvinner om mensen, og jeg håper at andre vil bli med.

Teksten har stått på trykk i den britiske avisen The Guardian, og gjengis i VG med Sofias tillatelse.